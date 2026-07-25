Thêm thông tin mới về giá bán iPhone 18 Pro Max

Apple được cho là đang tìm cách tối ưu chi phí ở một linh kiện quan trọng trên iPhone 18 Pro Max.

Apple được cho là đang đàm phán với các đối tác cung ứng màn hình OLED nhằm tối ưu chi phí sản xuất iPhone 18 Pro Max, trong bối cảnh giá bộ nhớ và nhiều linh kiện khác đang có xu hướng tăng.

Theo The Elec, Apple đề xuất mức giá khoảng 70 USD cho mỗi tấm nền OLED. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho rằng mức giá cuối cùng có thể vào khoảng 66,5 USD/tấm do Samsung Display và LG Display cung cấp.

Nếu đạt được thỏa thuận này, giá màn hình OLED dành cho iPhone 18 Pro Max sẽ thấp hơn khoảng 20% so với thế hệ iPhone 17 Pro Max.

Apple được cho là đang đàm phán giảm khoảng 20% chi phí màn hình OLED cho iPhone 18 Pro Max nhằm tối ưu chi phí sản xuất. (Ảnh minh hoạ: AI/Divya Bhati)

Báo cáo cho biết chi phí màn hình OLED trên iPhone đã liên tục được điều chỉnh qua các thế hệ. Tuy nhiên, mức giảm của năm nay được đánh giá là đáng chú ý, bởi tấm nền OLED trên iPhone 18 Pro Max dự kiến sử dụng bộ vật liệu M16 mới nhất của Samsung Display. Công nghệ này giúp cải thiện hiệu suất phát sáng, kéo dài tuổi thọ màn hình và nâng cao khả năng tái tạo màu sắc.

Theo giới phân tích, việc tối ưu chi phí linh kiện không chỉ diễn ra tại Apple mà còn là xu hướng chung của nhiều hãng smartphone, trong bối cảnh giá bộ nhớ tiếp tục tăng. Các nhà sản xuất đang cân đối chi phí bằng cách thương lượng giá đối với những linh kiện khác như màn hình và mô-đun camera.

Dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường UBI Research cho thấy Samsung Display dự kiến sẽ cung cấp khoảng 46 triệu tấm nền OLED cho dòng iPhone 18 trong năm nay, gồm 2 triệu tấm cho iPhone 18, 18 triệu tấm cho iPhone 18 Pro và 26 triệu tấm cho iPhone 18 Pro Max.

Trong khi đó, LG Display được dự báo sẽ cung cấp khoảng 41 triệu tấm nền OLED, bao gồm 1 triệu tấm cho iPhone 18, 19 triệu tấm cho iPhone 18 Pro và 21 triệu tấm cho iPhone 18 Pro Max.

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Hai mẫu iPhone 18 và iPhone 18e dự kiến sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

Các nhà phân tích cũng dự đoán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể có giá khởi điểm lần lượt 1.299 USD (khoảng 34 triệu đồng) và 1.399 USD (gần 37 triệu đồng), tăng khoảng 200 USD so với thế hệ trước. Mức tăng này được cho là phản ánh chi phí bộ nhớ và lưu trữ ngày càng cao.

Tham khảo MacRumors