Thêm nhiều thông tin nghiệt ngã về danh tính các nạn nhân trong vụ rơi máy bay cướp đi sinh mạng của 61 người

Vào ngày 9 tháng 8 vừa qua, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại thành phố Vinhedo, bang São Paulo, Brazil, khiến tất cả 61 người trên chuyến bay thiệt mạng. Theo các chuyên gia pháp y, nguyên nhân tử vong của họ là do chấn thương đa dạng sau cú va chạm mạnh từ độ cao 4.000 mét.



Vladmir Alves dos Reis, chuyên gia từ Viện Y học Pháp y Brazil, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả mọi người đều chết vì chấn thương đa dạng." Cú rơi của máy bay đã tạo ra một tác động nghiêm trọng đến mức tất cả nạn nhân đều bị chấn thương nặng.

Trong số danh sách các nạn nhân có nhiều người có sự nghiệp đáng chú ý. Họ bao gồm một nhóm các bác sĩ chuyên khoa ung thư hàng đầu, một đứa trẻ mới 3 tuổi, một luật sư chuyên về kiện tụng chống lại các hãng hàng không, cùng với một gia đình Venezuela đang ấp ủ định xây dựng cuộc sống mới. Tất cả thi thể đã được tìm thấy và đang trong quá trình xác nhận danh tính.

Theo truyền thông, có 2 bác sĩ từ Bệnh viện Ung thư Uopeccan ở Cascavel, Mariana Belim và Ariane Risso, nằm trong số những hành khách tử vong. Họ nằm trong số 8 bác sĩ đang trên đường đi dự một hội nghị y khoa.

Mariana Belim và Ariane Risso là bác sĩ chuyên khoa ung thư ở Cascavel

Liz Ibba dos Santos, 3 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất của thảm họa, đang đi cùng cha mình, Rafael Fernando dos Santos. Mẹ cô bé, một nhà báo, không có mặt trên chuyến bay.

Những nạn nhân khác bao gồm một gia đình trở về quê hương Venezuela sau khi ước mơ về một cuộc sống mới ở Brazil của họ không thành hiện thực. Josgleidys Gonzalez đi cùng mẹ cô, bà Maria Gladys Parra Holguin và cậu con trai nhỏ Joslan Perez. Theo một người bạn của gia đình viết trên mạng xã hội, cả ba đã rời bỏ quê nhà do tình hình kinh tế khó khăn ở Venezuela và chuyển đến Brazil, nhưng không thể giải quyết được giấy tờ của Joslan vì cậu bé sinh ra ở Venezuela nhưng lớn lên ở Brazil. Kết quả là, họ đang quay trở lại quê hương để giải quyết thủ tục giấy tờ và hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới ở nước láng giềng Colombia. Thế nhưng ước mơ này đã không thể tiếp tục thực hiện.

Trong số người thiệt mạng cũng bao gồm một luật sư, Laiana Vasatta, người cũng đang làm thẩm phán tại Tòa án Công lý Paraná. Cô là luật sư chuyên đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện chống lại các hãng hàng không, từng tham gia vào 90 vụ kiện nhằm bảo vệ quyền lợi cho hành khách đi máy bay.

Luật sư Laiana Vasatta chuyên giải quyết các vụ kiện chống lại hãng hàng không

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi máy bay cất cánh từ Cascavel, bang Paraná và hướng tới sân bay Guarulhos ở São Paulo. Dữ liệu từ các video cho thấy máy bay ATR 72-500 đã xoay tròn trước khi rơi xuống mặt đất.

Máy bay đã từng trải qua 2 lần bảo trì trong 5 tháng trước khi xảy ra tai nạn. Vào ngày 11 tháng 3, trong một chuyến bay từ Recife đến Salvador, máy bay đã bị hư hại cấu trúc khi đuôi chạm đất. Sau đó, nó đã được ngừng hoạt động trong 17 ngày để sửa chữa.

Vào ngày 9 tháng 7, máy bay tiếp tục gặp sự cố mất áp suất trong cabin trong một chuyến bay trống từ Ribeirão Preto đến Guarulhos. Nó đã quay trở lại xưởng sửa chữa và chỉ được phép bay lại vào ngày 13 tháng 7.

Theo Celso Faria de Souza, chuyên gia thuộc Hiệp hội An toàn Bay Brazil, nguyên nhân chính của vụ tai nạn có thể là do sự hình thành băng giá nghiêm trọng trên cánh máy bay. Ông cho biết: “Có dự báo về sự hình thành băng trong khu vực xảy ra tai nạn. Băng có thể đã hình thành trên cánh máy bay, và vì lý do nào đó, hệ thống chống băng đã không hoạt động. Kết quả là máy bay đã mất lực nâng và rơi xuống.”

Nguồn: Mirror