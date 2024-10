Thêm một bom tấn giá gần 2 triệu chuẩn bị lên "truyền hình", game thủ háo hức chờ đón

Tựa game đang được nhắc tới trong câu chuyện là God of War - một trong những bom tấn nổi tiếng của Sony và thuộc series "trường tồn" cùng năm tháng.

Kể từ khi ra mắt phần đầu, God of War đã chiếm trọn được cảm tình của nhiều người chơi và cho tới nay, vẫn sở hữu lượng người chơi đông đảo. Thậm chí phần mới nhất của nó, God of War: Ragnarok còn trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Game of the Year vào năm 2022 khi chỉ chịu thua Elden Ring sát nút vào phút cuối.

Thế nên, thông tin dự án chuyển thể God of War thành phim truyền hình đang được rục rịch khởi động trở lại đã khiến không ít game thủ phải phấn khích.

Kể từ lần đầu được công bố vào năm 2022, rất ít người biết thông tin về dự án này. Thậm chí có thời điểm, cứ ngỡ việc chuyển thể God of War thành phim truyền hình đã đổ bể sau sự ra đi của người điều hành và các nhà sản xuất. Thế nhưng sau cùng, nó vẫn được khởi động trở lại. Dựa trên một số nguồn tin ít ỏi, dường như bối cảnh của bộ phim sẽ được lấy ở vương quốc Midgard của Bắc Âu, đưa nó vào kỷ nguyên God of War 2018.

Trong bản cập nhật đầu năm 2024 , Sony đã xác nhận rằng việc viết kịch bản cho loạt phim God of War đang được tiến hành, mặc dù không tiết lộ thêm thông tin nào. Dẫu vậy, những biến động này cũng là điều cho thấy có lẽ ít nhất phải tới năm 2025, hoặc thậm chí là những năm sau đó, hình ảnh của Kratos mới xuất hiện trên truyền hình.

Dẫu vậy, đây cũng là thông tin khá vui cho các fan cứng của series God of War. Với cốt truyện dày đặc, có chiều sâu và cực kỳ liền mạch của mình, God of War hứa hẹn sẽ có rất nhiều đất để các đạo diễn khai thác, qua đó tạo nên một dự án phim được kỳ vọng sẽ còn hấp dẫn và thành công hơn nhiều so với series The Last of Us trước đó.

Tuấn Hưng