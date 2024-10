Tai Ương - Game kinh dị “của người Việt” đã chính thức ra mắt với giá chỉ bằng “3 bát phở”

Tai Ương là game kinh dị do chính người Việt sản xuất

Ngành công nghiệp game đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại và với Việt Nam, chúng ta cũng có rất nhiều thành tựu đáng tự hào. Chỉ trong vài năm trở lại đây, cộng đồng đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều những sản phẩm đặc sắc, tiến bộ. Gần đây nhất, làng game Việt đã được chào đón Đoạt Mệnh - game kinh dị đầy ám ảnh lấy bối cảnh ở thành phố Đà Lạt thơ mộng. Giờ đây, chúng ta sẽ được trải nghiệm một màu sắc ám ảnh hơn, hãi hùng hơn, khiếp sợ hơn với Tai Ương.

Tai Ương (The Scourge) sản phẩm đầy tiềm năng tới từ hai studio game trẻ Rare Reversee Gaming cùng Beaztek Studio. Tựa game này có lối chơi giải đố kinh dị góc nhìn thứ nhất. Ở Tai Ương, người chơi sẽ trở lại Sài Gòn vào những năm 1990, khám phá những truyền thuyết đô thị ma quái và cùng nhân vật chính vượt qua vô số cơn ác mộng bị ám ảnh bởi một thế lực siêu nhiên nham hiểm.

Một số hình ảnh tuyệt đẹp của Tai Ương.

Giá chỉ bằng “3 bát phở” thế nhưng Tai Ương vẫn là niềm tự hào của đội ngũ làm game Việt

Không khó để lý giải vì sao Tai Ương lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ đến vậy. Bởi lẽ, đây là một game của người Việt, do người Việt sản xuất và có nội dung về Việt Nam. Dù là một sản phẩm non trẻ, thế nhưng thực tế, Tai Ương đang thể hiện rất tốt so với những gì được kỳ vọng, đồng thời nhận về nhiều đánh giá tích cực chỉ sau 1 ngày ra mắt.

Bằng chứng đã cho thấy, sau vài tiếng “trình làng” thì Tai Ương đã thành công Tai Ương đã leo TOP 1 Chart Early Access (Steam) tại Trung Quốc. Trên khắp các diễn đàn lớn, nhỏ, không khó để bắt gặp những lời bàn tán xôn xao về tựa game kinh dị này. Nhiều ý kiến cảm thán, Tai Ương đang sở hữu đồ hoạ quá ấn tượng. Sau 3 năm thai nghén để phát triển, những gì mà tựa game thể hiện trong giai đoạn đầu ra mắt là xứng đáng để vươn tầm quốc tế.

Các game thủ đang rất vui mừng trước sự ra mắt của Tai Ương.

Hiện tại, Tai Ương đang có mức giá là 128.000 VNĐ (mức giá ưu đãi nhất chỉ có tại thị trường Việt Nam và - 10%). Ưu đãi này chỉ kéo dài đến 6/11, sau thời gian này sẽ trở về 142.000 VNĐ. Đây cũng là giá sở hữu vĩnh viễn bao gồm cả bản mở rộng sau này. Chính vì thế, anh em game thủ còn chần chờ gì mà không ủng hộ ngay cho một sản phẩm quá đỗi tuyệt vời như vậy?