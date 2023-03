Thêm lý do khiến giới trẻ “ghiền” thanh toán không tiền mặt

Less is more – tuyên ngôn cá tính, thể hiện tiên phong



"Túi micro" chỉ đựng vài chiếc điện thoại hay vài chiếc thẻ đã và đang trở thành xu hướng của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Họ tự tin ra đường với ít vật dụng nhất, không cần mang theo những chiếc ví dày cộm nhưng vẫn thoải mái thanh toán tại các nhà hàng, quán cafe, trung tâm thương mại, tụ điểm giải trí... Với thói quen tiêu dùng này, có thể nói giới trẻ đang đóng vai trò tiên phong trên hành trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Giới trẻ hướng tới những sản phẩm, dịch vụ nhanh gọn, tiện lợi để vui vẻ tận hưởng cuộc sống

"Thời đại công nghệ 4.0, chỉ với ứng dụng điện thoại là có thể thoải mái mua sắm mọi nơi. Là con gái nên đi lại một mình vào buổi tối để mua đồ không cần mang nhiều tiền mặt cũng giúp mình yên tâm hơn.", Cẩm Nhung (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Nhưng cũng chính những bạn trẻ "thế hệ tiên phong" như Cẩm Nhung là những người đang yêu cầu nhiều hơn về trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

"Khi mua sắm online trên một vài ứng dụng, đến bước thanh toán thường sẽ được trả về các ví điện tử đã liên kết. Quy trình đơn giản và cũng lẹ nhưng lâu lâu vẫn hay bị lag. Có lúc thanh toán xong quay về ứng dụng chính thì trạng thái vẫn đang đợi, chờ cập nhật". Theo Cẩm Nhung, nếu các ví điện tử hoặc ứng dụng thanh toán nên được tích hợp với các ứng dụng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thì sẽ là điểm cộng để việc thanh toán của người tiêu dùng được tiện lợi và liền mạch hơn.

Gần đây, để nâng cao trải nghiệm thanh toán và chinh phục thêm những người dùng mới, nhiều thương hiệu lớn đã bắt tay với nhau, trong đó có thương vụ hợp tác mới nhất giữa siêu ứng dụng Grab và "ví điện tử quốc dân" ZaloPay.

Là một trong những "khách quen" của cả Grab và ZaloPay, Hiền Anh (24 tuổi, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Mình dùng nhiều ứng dụng đặt hàng và các phương thức thanh toán khác nhau, dù lịch sử giao dịch đều được ghi lại nhưng riêng biệt nên cũng cần tổng hợp thủ công mỗi tháng. Nhưng bây giờ thì mình có thể sử dụng ZaloPay để thanh toán cho tất cả các dịch vụ Grab, và chỉ cần kiểm tra ZaloPay là theo dõi được phần lớn chi tiêu trong ngày rồi."

Nâng cao ưu đãi, phổ biến thanh toán không tiền mặt

Từ tháng 1/2023, Grab khuyến khích nhiều người dùng hơn lựa chọn thanh toán không tiền mặt với việc đưa ví điện tử ZaloPay lên ứng dụng như một trong những phương thức thanh toán không tiền mặt bên cạnh Ví Moca và thẻ liên kết. Cả hai bên Grab và ZaloPay đều hướng đến tăng cường các ưu đãi cho người dùng để mở rộng cộng đồng thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam sang nhiều phân khúc, ngành nghề và lứa tuổi.

Ví điện tử ZaloPay nay đã được tích hợp vào ứng dụng Grab giúp cho trải nghiệm thanh toán liền mạch hơn

Một lần nữa, những người trẻ là những người đi đầu trong việc nắm bắt các ưu đãi và giúp truyền thông về hình thức thanh toán hiện đại này.

Phong (25 tuổi, Hà Nội), một "tín đồ" thanh toán điện tử cho hay: "Mới đây ví ZaloPay cũng được tích hợp lên Grab và có nhiều ưu đãi nên mình còn tiết kiệm được nhiều chi phí. Mình cũng đã hướng dẫn người thân sử dụng ví ZaloPay trên Grab khi thanh toán để nhận combo voucher từ Grab và ZaloPay."

Từ 24/02 đến 31/03, người dùng lần đầu tiên thanh toán trên Grab sử dụng ví điện tử ZaloPay sẽ nhận được các ưu đãi giảm giá với tổng giá trị đến 180.000 đồng, áp dụng cho dịch vụ di chuyển và đặt đồ ăn.…

Thanh toán không dùng tiền mặt trên Grab với ZaloPay còn hấp dẫn hơn khi người dùng có thể mua các gói ưu đãi và tích điểm GrabRewards để nhận được các lợi ích cộng thêm từ danh mục vô vàn ưu đãi trên ứng dụng Grab. Song song đó, người dùng còn có cơ hội tích thêm Xu tích lũy của ZaloPay để đổi ưu đãi.

Dự kiến Grab và ZaloPay sẽ tiếp tục giới thiệu đến người dùng nhiều chương trình ưu đãi được thiết kế riêng cho người dùng của cả hai nền tảng, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ hằng ngày.