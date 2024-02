Thêm điểm chung về màn comeback của Sơn Tùng và Bích Phương: Đều được ''hâm nóng'' bằng tin đồn tình ái

Tối 22/2, Sơn Tùng và Bích Phương chính thức xác nhận cuộc “đụng độ” lần thứ 2 sau 6 năm. Cụ thể, Sơn Tùng tung poster và ấn định ngày giờ ra mắt MV Chúng Ta Của Tương Lai vào 00h00 ngày 8/3. Chỉ chưa đầy 10 phút sau đó, Bích Phương cũng tung poster nhá hàng màn comeback của cô sau gần 3 năm, cũng vào nửa đêm ngày 8/3 - Nâng Chén Tiêu Sầu.

Như vậy, sau cuộc “đại chiến” giữa MV Chạy Ngay Đi và Bùa Yêu mà fan Vpop vẫn chưa thể quên diễn ra hồi năm 2018, Sơn Tùng và Bích Phương một lần nữa lại “tái đấu”, lần này là giữa Chúng Ta Của Tương Lai với Nâng Chén Tiêu Sầu!

Không chỉ trùng ngày giờ comeback, khi khán giả theo dõi những diễn biến trên MXH thì đều thấy rằng cả Sơn Tùng và Bích Phương đều bị nhắc đến những tin đồn tình ái trước khi chính thức tung sản phẩm mới. Nếu như Sơn Tùng tạo nên loạt ồn ào khi thẳng tay unfollow Hải Tú để “mở đường” cho Chúng Ta Của Tương Lai thì thông tin hẹn hò của Bích Phương và Tăng Duy Tân cũng bỗng dưng nổi lên khắp nơi.

Sơn Tùng hết unfollow đến chơi nối từ với Hải Tú

19h00 tối 22/2, Sơn Tùng "đánh úp" khán giả với poster chính thức giới thiệu MV Chúng Ta Của Tương Lai. Bức poster lập tức gây chấn động bởi lẽ Sơn Tùng đã để khuôn mặt của Hải Tú lồng thẳng vào trong khuôn mặt của anh. Tất cả tạo nên một hình ảnh đầy gắn kết và dường như mang hàm ý: trong tâm trí của Sơn Tùng giờ đây chỉ có Hải Tú mà thôi.

Poster Sơn Tùng với khuôn mặt Hải Tú lồng thẳng vào mặt nam ca sĩ khiến MXH "chấn động".

Trước đó, Hải Tú bất ngờ đăng tải trạng thái giữa đêm, ẩn ý "No one can change the past..." (Không ai có thể thay đổi quá khứ...) sau đó bỏ theo dõi Sơn Tùng trên Instagram khiến cộng đồng fan dậy sóng. Sau đó không lâu, Sơn Tùng cũng đáp trả với bài đăng "... But someone gotta try" (... Nhưng ai đó cần phải cố gắng). Trên tài khoản của M-TP Entertainment, 2 dòng trạng thái đã được ghép lại hoàn chỉnh, chú thích cho bài giới thiệu ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai.

Phong cách quảng bá của Sơn Tùng với ca khúc mới nhất - Chúng Ta Của Tương Lai - gần như không tạo được hiệu ứng bùng nổ như tiếng tăm của ngôi sao hạng S. Bởi lẽ cộng đồng fan nói riêng và khán giả đại chúng đã quá dễ “bắt bài” khi đã thuộc gần như nằm lòng đường đi nước bước của Sơn Tùng những năm qua.

Bích Phương bị đồn hẹn hò với Tăng Duy Tân

Đã 3 năm trôi qua, Bích Phương không ra mắt sản phẩm mới chính thức nào. Nữ ca sĩ nổi lên nhờ thành tích… chơi game, hay trở thành “danh hài” với biệt danh Tung Hoang. Khán giả trông ngóng mãi về một sản phẩm trở lại của Bích Phương.

Gần đây nhất vào đầu năm 2024, MXH rầm rộ chia sẻ tin đồn Bích Phương và Tăng Duy Tân dính nghi vấn hẹn hò, thậm chí còn dọn về chung nhà với nhau. Trên các kênh MXH, một số người hâm mộ cũng soi ra được nhiều bằng chứng cho thấy cả hai đang hẹn hò. Một tài khoản cũng chia sẻ chuyện tình Bích Phương - Tăng Duy Tân không được lòng công ty chủ quản của đàng trai vì ekip sợ "gà nhà" yêu đương xao lãng công việc. Dù đây là thông tin chưa được kiểm chứng nhưng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Bích Phương...

Có thật sự hẹn hò với Tăng Duy Tân?

Chưa dừng lại ở đó, dân mạng cũng soi được trong một buổi livestream, Bích Phương từng tiết lộ nhà cô có nuôi 4 bé mèo, trong đó có 1 con tên là Gạo. Trùng hợp thay, Gạo cũng là chú mèo từng được Tăng Duy Tân giới thiệu trong kênh chat với người hâm mộ. Bích Phương vốn cực kín tiếng trong chuyện tình yêu. Netizen thường đùa Bích Phương với ca khúc Bao Giờ Lấy Chồng dường như "vận" luôn vào đời cô. Mẹ nữ ca sĩ chính là người luôn "nói xấu" con gái và tiết lộ trên MXH rằng con mình "ế chỏng chơ".

Và quả thật, chỉ sau ít ngày khi loạt tin đồn hẹn hò Tăng Duy Tân bùng nổ, Bích Phương cũng xác nhận comeback vào ngày 8/3 sắp tới, trùng khớp với ngày Sơn Tùng trở lại. Điều này khiến nhiều netizen dự đoán, rất có thể nhạc sĩ/ producer cho ca khúc mới của Bích Phương chính là Tăng Duy Tân. Ngay sau khi công bố tiêu đề rất-Tăng-Duy-Tân - Nâng Chén Tiêu Sầu - suy đoán trên càng có cơ sở.

Tạm kết

Với mọi điều từ vô ý đến hữu ý, Sơn Tùng và Bích Phương liên tiếp "va chạm" nhau suốt những ngày qua. Tuy nhiên điều này cũng báo hiệu cả Sơn Tùng và Bích Phương thực sự đặt nhiều kì vọng vào màn comeback này - thế nên họ mới vận dụng tất cả những gì có thể nghĩ ra để hâm nóng cho sản phẩm trở lại. Rất hi vọng không chỉ "va chạm" về mặt chiến lược, mà ca khúc mới của cả Sơn Tùng lẫn Bích Phương sẽ thực sự chất lượng, bùng nổ xứng đáng với những gì chúng ta chờ đợi!