Thêm chiêu trò mới liên quan đến quét mã QR

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về một hình thức quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến trá hình và cực kỳ tinh vi. Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để đặt các bảng hiệu, ghế đá, pano... có chứa mã QR dẫn tới các trang web cờ bạc tại nhiều nơi công cộng.

Thời gian qua, lực lượng công an tại Đắk Lắk đã phát hiện nhiều vật dụng như bảng hiệu, ghế đá, pano trang trí tại các nhà hàng, quán cà phê, trường học và khu vực công cộng có gắn logo hoặc mã QR lạ. Khi quét các mã này, người dùng sẽ được dẫn thẳng đến các trang web cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Theo xác minh, thủ đoạn của các đối tượng này là:

- Tiếp cận và tặng quà: Chúng chủ động liên hệ với các chủ cơ sở kinh doanh, trường học, nhà văn hóa... và đề nghị "tặng miễn phí" các vật dụng như bàn ghế, biển hiệu, ghế đá với lý do "tài trợ cơ sở vật chất" hoặc "hỗ trợ quảng bá".

- Mạo danh để tạo lòng tin: Để dễ dàng thuyết phục, nhiều đối tượng còn mạo danh các doanh nghiệp lớn, uy tín.

- Xóa dấu vết: Sau khi bàn giao các vật dụng, chúng không để lại bất kỳ thông tin liên hệ nào, gây khó khăn cho việc truy vết, xác minh.

Ảnh: Công an Đắk Lắk

Thực chất, đây là chiêu thức "quảng cáo trá hình" nhằm đưa thương hiệu của các trang web cờ bạc tiếp cận người dân một cách công khai nhưng lại khó bị phát hiện.

Bên cạnh thủ đoạn trên, lực lượng công an cũng cảnh báo về một hình thức tấn công nguy hiểm hơn trên môi trường số. Các đối tượng còn tấn công, chiếm quyền quản trị của các trang web có lượng truy cập lớn (kể cả trang thông tin của cơ quan nhà nước) để chèn các liên kết độc hại.

Khi người dân truy cập vào những trang web uy tín này, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng họ sang trang của các nhà cái. Đây là thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm, không chỉ quảng bá cho hoạt động phi pháp mà còn tiềm ẩn nguy cơ người dùng bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mạnh mẽ người dân và chủ cơ sở kinh doanh tuyệt đối không sử dụng, treo, trưng bày các vật dụng có logo hoặc mã QR lạ, đặc biệt là các tên thương hiệu thường liên quan đến hoạt động cờ bạc như: OKVIP, MU88.ES, MU88.PW, LV, SV66.COM, SHBET.COM, SODO66, F88BET, 789BET, JUN88…

Để chủ động phòng ngừa, người dân cần:

- Cảnh giác với "quà tặng": Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nhận được các vật dụng có in logo, mã QR không rõ nguồn gốc, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

- Không quét mã QR lạ: Tuyệt đối không quét các mã QR không rõ nguồn gốc được dán hoặc trưng bày ở nơi công cộng.

- Nâng cao ý thức cộng đồng: Không truy cập, không chia sẻ hoặc đăng tải các nội dung quảng bá cho hoạt động cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Sự cảnh giác của mỗi cá nhân và sự chung tay tố giác của cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ một không gian mạng an toàn, lành mạnh.