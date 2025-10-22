Đu concert không ngồi hàng đầu thì cũng đừng vội đầu hàng: Mách bạn cách “hack view” trên Galaxy S25 FE

Giảm sáng một chút để idol thêm tỏa sáng

Concert nào mà chẳng đầy ánh đèn, khói sân khấu và laser quét liên tục - combo này khiến video dễ cháy sáng, màu sai hoặc mất chi tiết. Mẹo nhỏ cho bạn: trước khi bấm quay, hãy giữ vào màn hình và kéo thanh điều chỉnh độ sáng để máy giữ ổn định ánh sáng, tránh cảnh idol bị lấn át giữa cả rừng đèn sân khấu.

Khóa ánh sáng để idol luôn bùng sáng giữa khung hình.

Phần còn lại, cứ để ProVisual Engine và công nghệ Nightography trên Galaxy S25 FE lo. Bộ đôi này giúp máy nhận diện ánh sáng sân khấu, tái tạo màu da tự nhiên và phục hồi chi tiết trong vùng tối - thứ mà điện thoại tầm giá này hiếm khi làm được. Chỉ cần chỉnh sáng khéo một chút, còn lại Galaxy S25 FE sẽ tự "cân đèn" sao cho idol của bạn luôn nổi bật giữa khung hình, dù sân khấu có rực rỡ đến đâu.

Hình ảnh sắc nét từ Galaxy S25 FE

Không cần hàng đầu, vẫn zoom thấy idol siêu rõ

Ngồi xa sân khấu mà vẫn muốn bắt trọn thần thái idol? Đừng lo, Galaxy S25 FE được trang bị cụm ba camera chuyên nghiệp, tương ứng với các khung hình: 0.6X - 1X - 2X - 3X (zoom quang học) và zoom số lên tới 30X. Các mức zoom này đã được Samsung tinh chỉnh sẵn để giữ độ chi tiết và màu sắc ổn định, vì vậy hãy tận dụng nó thay vì rê tay thủ công.

Galaxy S25 FE là smartphone hiếm hoi trong phân khúc với cụm 3 camera chuyên nghiệp, bộ xử lý ProVisual Engine khả năng quay video tới 8K.

Nhờ cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học và ProVisual Engine, máy xử lý hình ảnh thông minh để ảnh zoom xa vẫn rõ nét, không bị bệt hay lệch sáng dù ánh đèn sân khấu thay đổi liên tục.

Đặc biệt, Galaxy S25 FE hỗ trợ quay video lên đến 8K, cho độ sắc nét cực cao nếu bạn muốn lưu lại từng chi tiết nhỏ nhất. Tuy nhiên, nếu muốn cân bằng giữa chất lượng và dung lượng bộ nhớ, lựa chọn 4K sẽ hợp lý hơn - vừa đủ mượt để bắt trọn chuyển động sân khấu, vừa dễ chia sẻ, chỉnh sửa và lưu trữ.

Vừa quay idol, vừa quay mình quẩy để gấp đôi cảm xúc

Concert mà chỉ quay mỗi idol thì… hơi phí, vì ai hiểu cảm xúc của fan hơn chính fan đâu! Với tính năng Quay kép (Dual Recording) trên Galaxy S25 FE, bạn có thể quay cùng lúc hai camera - vừa ghi lại thần thái idol trên sân khấu, vừa bắt trọn biểu cảm "cháy" của mình trong cùng một khung hình.

Tùy vibe của buổi diễn, bạn có thể chọn cách quay khác nhau: có người thích hướng camera sau vào idol, còn camera trước thì ghi lại gương mặt đang hò hét và giơ lightstick hết mình; cũng có người thích một khung hình cận idol và một khung rộng bao trọn biển người, ánh sáng và âm thanh rực rỡ.

Tính năng Quay kép trên Galaxy S25 FE nhân đôi cảm xúc cuồng nhiệt.

Nhờ bộ xử lý mạnh và khả năng cân bằng ánh sáng thông minh từ ProVisual Engine, cả hai khung hình đều mượt mà, rõ nét, kể cả khi bạn đang nhún nhảy theo nhịp nhạc. Ngoài ra, người dùng còn có thể tùy chỉnh linh hoạt cách quay: xuất ra hai file riêng để biên tập sau, thay đổi góc camera hoặc điều chỉnh kích thước từng khung hình, đảm bảo bắt trọn khoảnh khắc theo đúng ý

Hậu kỳ với Galaxy AI - Ảo mà không "giả trân"

Sau khi concert kết thúc, hội bạn thường mất cả buổi để lọc ảnh, cắt video, chỉnh sáng? Với Galaxy S25 FE, phần "hậu kỳ" giờ chỉ còn gói gọn trong vài phút nhờ bộ công cụ Galaxy AI.

Nếu trong khung hình có ai giơ điện thoại che mất idol, bạn chỉ cần mở Generative Edit là xóa gọn vật thể thừa. Đoạn clip nào bị lẫn tiếng hét hoặc tạp âm, bật Audio Eraser là âm thanh trong trẻo trở lại, nghe rõ giọng idol như lúc đứng sát sân khấu. Còn nếu muốn video gọn gàng và bắt nhịp, Auto Trim sẽ tự động cắt ghép highlight theo nhịp nhạc.

Các tính năng hậu kỳ Galaxy AI giúp khoảnh khắc thêm phần trọn vẹn.

Tất cả đều được xử lý ngay trên máy, không cần app ngoài hay kỹ năng chỉnh sửa chuyên nghiệp. Chỉ vài chạm, video của bạn đã sẵn sàng lên story - lung linh đúng vibe concert mà vẫn "real" vừa đủ.

Gemini Live - trợ lý "đu idol" toàn năng

Trước khi đi concert, bạn có thể hỏi trợ lý Gemini Live được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 FE vài câu đơn giản như "Thời tiết tối nay ở Mỹ Đình thế nào?" hay "Outfit nào hợp đi concert ngoài trời?" - và nhận ngay câu trả lời cùng gợi ý chi tiết. Gemini Live còn có thể giúp bạn chuẩn bị caption chất lừ trước khi đến sự kiện, kiểu "Hôm nay không chỉ idol tỏa sáng đâu nhé!".

Sau khi về, bạn chỉ cần gửi ảnh hoặc video cho Gemini Live, nhờ gợi caption, hashtag hay thậm chí lời mô tả cho video. AI hiểu vibe của từng khung hình, từ đó gợi ý dòng caption "bắt mood" cực nhanh - ví dụ "Concert này cháy hơn deadline cuối tháng!". Hay như lần mình vừa đi concert của (S)TRONG Trọng Hiếu, Gemini Live còn gợi ý caption lấy cảm hứng từ ca khúc "hit" Kho báu - vừa đúng vibe, vừa khiến bài đăng trông như được chuẩn bị sẵn cả concept.

Sử dụng Gemini Live để gợi ý caption đăng ảnh.

Từ việc lên đồ, kiểm tra thời tiết cho đến chọn caption đăng story, Gemini Live đúng nghĩa là đồng đội "đa năng", lo trọn gói từ trước - trong - sau concert để bạn chỉ cần việc quẩy hết mình.

Từ hàng ghế cuối, lan tỏa vibe concert đến cả hội ở nhà!

Khi ánh đèn sân khấu tắt, cảm xúc vẫn còn "cháy", và tất nhiên ai cũng muốn chia sẻ ngay khoảnh khắc đó với bạn bè. Galaxy S25 FE giúp mọi thứ diễn ra nhanh gọn nhờ Samsung Cloud: bạn có thể tạo đường link chia sẻ ảnh hoặc video gốc với dung lượng lên đến 10GB chỉ trong vài giây.

Không cần cáp, không phải nén file, cũng chẳng sợ giảm chất lượng khi gửi qua ứng dụng chat - link tải gốc giúp bạn bè xem lại toàn bộ màn trình diễn sắc nét, trọn vẹn như đang ở ngay hàng ghế bên cạnh.

Từ vị trí cuối khán đài, bạn vẫn có thể lan tỏa trọn vẹn năng lượng sân khấu đến cả nhóm bạn ở nhà - vì với Galaxy S25 FE, cảm xúc "cháy" không bị giới hạn bởi khoảng cách hay tốc độ mạng.

Nói thật, concert sau mà không có Galaxy S25 FE thì tiếc lắm – chốt đơn ngay đi!!!