Tác giả chiến thắng cuộc thi sáng tác ca khúc VinFast tiết lộ lí do ra đời khó tin của bài hát giành giải Nhất

Sau bốn tháng phát động cuộc thi sáng tác ca khúc "VinFast – Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường", với gần 400 tác phẩm gửi về, hội đồng giám khảo đã chọn ra ca khúc xuất sắc nhất. Đó là tác phẩm "Tự hào VinFast" của tác giả Mai Xuân Thứ.

Ngay trong tuần bình chọn dành cho khán giả, bài hát đã nhận được nhiều sự yêu thích khi mang đến giai điệu sôi động, hiện đại, tràn đầy sức sống. Từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc đã cuốn người nghe vào cảm xúc tự hào, hứng khởi, như chính hình ảnh của thương hiệu xe điện Việt Nam đang bứt phá vươn ra thế giới.

Nhạc sĩ Mai Xuân Thứ, chủ nhân của ca khúc, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khởi nguồn cho tác phẩm này. Đó là một buổi tối anh cùng người bạn vừa mua chiếc VF 3 lái xe đi ăn mừng. Trong không khí vui vẻ, anh buột miệng nói đùa: "VinFast đang tổ chức cuộc thi sáng tác, giải nhất là VF 3 luôn kìa, sao phải mua xe cho tốn tiền?". Không ngờ, câu nói vui ấy lại thắp lên cảm hứng. "Ngay trên xe, những giai điệu đầu tiên cứ tự nhiên bật ra trong lúc trò chuyện", anh kể.

Người bạn sau đó không thể tiếp tục đồng hành, nhưng Mai Xuân Thứ vẫn giữ trọn cảm xúc ấy, kiên trì phát triển ý tưởng ban đầu. Từ vài câu hát ngẫu hứng, anh hoàn thiện nên một ca khúc trọn vẹn, mang tinh thần trẻ trung, tự tin, kiêu hãnh, như lời chào thân ái của một Việt Nam mới: Sáng tạo, tiên phong và đầy khát vọng. "Mình có niềm tin rất lớn vào bài hát này, và cũng tin vào.. duyên số. Mình sáng tác trên VF 3, thì biết đâu lại được chính VF 3 chở về", anh cười. Và đúng như anh nói, "Tự hào VinFast" đã mang lại cho anh chiến thắng trong cuộc thi, với giải thưởng chính là chiếc xe VF 3 anh từng lấy cảm hứng sáng tác.

Trước khi gửi dự thi, Mai Xuân Thứ có chút băn khoăn. "Thể loại âm nhạc mình chọn hơi khác với các bài ca truyền thống. Mình sợ sẽ bị lạc đề", anh chia sẻ. Nhưng rồi anh tin rằng sự khác biệt lại chính là điểm mạnh, bởi VinFast luôn là thương hiệu tiên phong, đổi mới, hướng tới tương lai. "Có thể chính năng lượng trẻ trung, hiện đại của ca khúc đã chạm được tinh thần đó", anh nói.

Với Mai Xuân Thứ, điều anh trân trọng hơn cả là cách VinFast tạo cơ hội cho thế hệ sáng tạo trẻ. "Là một tập đoàn lớn, họ hoàn toàn có thể mời nhạc sĩ tên tuổi viết riêng một bài hát hoành tráng. Nhưng VinFast lại chọn cách mở ra sân chơi để bất kỳ ai yêu âm nhạc cũng có thể thử sức. Điều đó thật đáng quý", anh chia sẻ. Chính tinh thần cởi mở và khuyến khích sáng tạo ấy, theo anh, đã làm nên sức sống khác biệt cho VinFast - một thương hiệu đã truyền cảm hứng lớn cho cộng đồng, trong đó có những nhạc sĩ trẻ như Mai Xuân Thứ.

Nam nhạc sĩ ví VinFast như nốt Đô - nốt mở đầu trong âm nhạc, tượng trưng cho sự tiên phong và liên tục đổi mới. "Trong âm nhạc, nốt Đô là khởi đầu, và sau chu kỳ bảy nốt, ta lại trở về nốt Đô – bắt đầu một vòng sáng tạo mới. Với mình, VinFast cũng vậy, luôn tiên phong, không ngừng khởi tạo, luôn bắt đầu những chu kỳ phát triển mới", anh nói.

Mai Xuân Thứ không phải cái tên xa lạ trong showbiz Việt. Anh từng đạt quán quân Hot VTeen 2014 và Á vương Mister Global Teen 2016, ngoài ra còn được biết đến qua vai nam chính trong một series của FAPTV. Nhạc sĩ trẻ cũng là tác giả hit "Đã từng" trong chương trình Anh trai say hi mùa này.

Cuộc thi "VinFast – Vì một Việt Nam Xanh và Hùng cường" đã chính thức khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Những ca khúc ra đời từ sân chơi này, tiêu biểu như "Tự hào VinFast", hay "Khát vọng tiên phong" (tác phẩm giải Nhì của Nguyễn Trọng Duy)… sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành những thanh âm đồng hành cùng một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin khẳng định bản lĩnh và vị thế trên bản đồ thế giới.