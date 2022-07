Thêm bạn - Thưởng vô hạn: Chương trình chào bạn mới cực hot hit của TNEX - quà khủng 150.000 VNĐ

Là ngân hàng thuần số cung cấp dịch vụ tài chính và thuận ích sống bằng nền tảng công nghệ hiện đại, TNEX ngày càng chiếm được cảm tình từ phía người dùng nhờ những tính năng vô cùng tiện lợi. Để chào đón khách hàng mới tìm đến trải nghiệm, TNEX cũng không ngần ngại tung ra nhiều chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn, mới đây nhất là chương trình chào bạn mới hot hit "Thêm bạn - Thưởng vô hạn".

Giới thiệu bạn mới dùng TNEX - Rinh quà "khủng" cho cả hai

Mới đây, ngân hàng thuần số TNEX đã tung ra chương trình khuyến mại mới nhất ‘Thêm bạn - Thưởng vô hạn" và ngay lập tức khiến rất nhiều người phải "đứng ngồi không yên". Được biết, kể từ ngày 13.7.2022, khi người dùng TNEX giới thiệu ứng dụng cho khách hàng mới, TNEX tặng ngay những món quà đặc biệt cho cả người được giới thiệu lẫn người giới thiệu.

Cụ thể, sau khi người được giới thiệu mở thành công tài khoản TNEX, người giới thiệu sẽ nhận ngay 20.000 VNĐ vào tài khoản Energy và người được giới thiệu sẽ được nhận thưởng qua 1 trong 2 hình thức: nhận 20.000 VNĐ ngay hoặc nhận 150.000 VNĐ nếu thực hiện thành công những thao tác nhất định trong 30 ngày kể từ khi đăng ký tài khoản.

Đặc biệt, giới thiệu cho càng nhiều người dùng mới, bạn có cơ hội nhận thưởng càng cao, tối đa 1.980.000 VNĐ mỗi tháng. Chưa hết, nếu người dùng mới lựa chọn và hoàn thành điều kiện nhận thưởng 150.000đ, người được giới thiệu sẽ nhận thưởng thêm 130.000đ không giới hạn. Vừa có được những trải nghiệm tuyệt vời ở ngân hàng số "đỉnh" nhất Việt Nam, lại còn có tiền thưởng hấp dẫn, còn chần chờ gì mà không "rủ rê" thêm nhiều bạn bè, người thân cùng mở tài khoản và sử dụng TNEX?

Chương trình khuyến mại "Thêm bạn - Thưởng vô hạn" được triển khai từ ngày 13.7.2022 trên phạm vi toàn quốc. Để tham gia chương trình, hãy lưu ý người giới thiệu phải là khách hàng cá nhân có mã giới thiệu là số điện thoại và sử dụng link giới thiệu trong ứng dụng TNEX; người được giới thiệu là khách hàng mới lần đầu tải ứng dụng và đăng ký tài khoản TNEX. Ngoài ra, người được giới thiệu nếu chọn hình thức nhận 150.000 VNĐ, sau khi mở thành công tài khoản TNEX, cần thực hiện các bước sau:

● Đăng ký phát hành thẻ vật lý.

● Thực hiện 01 giao dịch thanh toán bằng thẻ vật lý có giá trị ít nhất 50.000 VNĐ.

● Thực hiện 01 giao dịch tài chính khác trên ứng dụng.

Với 3 bước đơn giản, tài khoản liền "ting ting"

Để nhận được những phần thưởng hấp dẫn kể trên từ chương trình "Thêm bạn - Thưởng vô hạn" của TNEX, hãy ghi nhớ ngay 3 bước dưới đây để đảm bảo rằng không làm thiếu hay sai sót ở bất kỳ bước nào nhé!

● Bước 1: Đăng ký tài khoản ngân hàng TNEX.

● Bước 2: Nhập mã giới thiệu là số điện thoại của người giới thiệu.

● Bước 3: Lựa chọn nhận thưởng ngay 20.000đ hoặc nhận thưởng 150.000đ nếu hoàn thành các điều kiện sau trong vòng 30 ngày kể từ khi tài khoản được phê duyệt:

○ Đăng ký phát hành thẻ vật lý. Vào phần Ngân hàng, nhấn vào Thẻ và chọn Mở thẻ. Thẻ sẽ được giao đến trong vòng 3-5 ngày làm việc.

○ Thực hiện 1 giao dịch thanh toán bằng thẻ vật lý (debit card).

○ Thực hiện 1 giao dịch tài chính khác trên ứng dụng.

Một ngân hàng trẻ trung, năng động, sở hữu nhiều tính năng hiện đại cực kỳ "hợp gu" người trẻ, lại còn có cả một "ngân hà" quà tặng chất ngất từ các chương trình khuyến mại thế này, dễ hiểu vì sao đến cả những khách hàng khó chiều nhất cũng "phải lòng" TNEX. Nhân cơ hội này, tại sao không thử "say hi" ngay với "người bạn" TNEX để có những trải nghiệm đặc biệt chỉ có thể tìm thấy tại Ngân hàng thuẩn số tốt nhất Việt Nam? (được công nhận tại The Asian Banker Vietnam Awards 2022)

Xem thông tin chi tiết chương trình "Thêm bạn - Thưởng vô hạn" tại đây.

https://kenh14.vn/them-ban-thuong-vo-han-chuong-trinh-chao-ban-moi-cuc-hot-hit-cua-tnex-qua-khung-150000-vnd-20220718204958691.chn