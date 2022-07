The Rock và Kevin Hart - từ bộ đôi “tấu hài” của Hollywood đến tình bạn đáng ngưỡng mộ

Tưởng chừng chẳng có sự liên quan gì với nhau, The Rock và Kevin Hart lại đang được đánh giá là cặp đôi ăn ý bậc nhất màn ảnh Hollywood trong nhiều năm qua. Bắt đầu hợp tác từ năm 2016, cả hai đã cùng nhau tham gia một số tựa phim và ghi điểm bởi những màn "tung hứng" hài hước tự nhiên, trở thành điểm sáng giúp các dự án thành công vang dội.

The Rock trước khi gặp Kevin Hart

Trước khi bén duyên với diễn xuất, The Rock (hay Dwayne Johnson) là một đô vật chuyên nghiệp của WWE. Những thành tích và độ nhận diện của anh trên sàn đấu đã giúp anh có cơ hội gia nhập Hollywood.

Nhờ thế mạnh ngoại hình, The Rock nhanh chóng trở thành ngôi sao hành động thông qua nhiều bom tấn như The Scorpion King, The Mummy, Tooth Fairy, Fast & Furious,... và sắp tới đây sẽ là Black Adam của DC. Ở tuổi 50, The Rock luôn nằm trong top 20 những ngôi sao quyền lực nhất thế giới, cũng như sở hữu mức cát-xê thuộc top đầu Hollywood.

Kevin Hart trước khi gặp The Rock

Có xuất thân là diễn viên hài độc thoại, Kevin Hart gặp rất nhiều khó khăn để tìm thấy thành công. May mắn thay, vai cameo đầu tiên của anh trong phim Undeclared. đã giúp nam diễn viên "lọt vào mắt xanh" của giới làm phim Hollywood nhờ khiếu hài hước tự nhiên. Những phim hài tiếp theo mà anh tham gia gồm Scary Movie, Superhero Movie, This Is the End, Ride Along,...

Bên cạnh diễn xuất, Kevin Hart còn có duyên với âm nhạc khi sở hữu album được đề cử Grammy. Không phải tài tử "bạc triệu" như The Rock nhưng Kevin Hart vẫn nổi tiếng toàn cầu, là cái tên bảo chứng cho phần lớn các dự án phim hài mà anh tham gia.

Loạt phim của cặp "tấu hài" The Rock - Kevin Hart

Central Intelligence

Central Intelligence (Cặp Đôi Gián Điệp) là dự án phim đầu tiên The Rock và Kevin Hart được "mai mối" đóng chung với nhau. Trong phim, Kevin Hart vào vai anh chàng Calvin luôn luôn nghiêm túc, trong khi The Rock trong vai cộng sự Bob sôi nổi, "lầy lội" mọi lúc. Việc tráo đổi cá tính thế này khiến bộ phim được yêu thích, cũng như chính thức tạo nên "cặp bài trùng" mới đầy thú vị của màn ảnh Hollywood.

Jumanji

Đôi bạn màn ảnh The Rock - Kevin Hart tái hợp trong loạt phim Jumanji lấy đề tài kỳ ảo, phiêu lưu nhưng vẫn có yếu tố hài hước. Một lần nữa, "phản ứng hóa học" giữa Kevin Hart và The Rock tiếp tục là tâm điểm với những màn tranh cãi dở khóc dở cười, hay khi Kevin Hart phải đu bám, giao phó tính mạng cho người bạn lớn xác của mình.

Không chỉ trong phim mà ngay cả ngoài đời, ở những buổi họp báo hay ra mắt phim Jumanji, The Rock và Kevin Hart cũng khiến mọi người không nhịn được cười vì những hành động, cử chỉ hài hước. Bản thân The Rock cũng thú nhận rằng Jumanji là bộ phim giúp anh nhận ra Kevin Hart là một người bạn thân chân thành, tuyệt vời.

DC League of Super Pets

Đóng phim, cùng nhau phiêu lưu chưa đủ, giờ đây The Rock và Kevin Hart còn rủ nhau tham gia lồng tiếng phim hoạt hình. DC League of Super Pets (tựa Việt: Liên Minh Siêu Thú DC) là dự án phim chính thức thứ 3 mà hai nam diễn viên đình đám Hollywood đóng vai chính. Trong phim, The Rock lồng giọng cho Krypto - chú chó trắng siêu phàm của Superman, trong khi Kevin Hart trở thành chú chó Ace siêu ngầu của Batman.

Ngay từ trailer, khán giả đã phải cười ngất với những màn đối đáp giữa Krypto và Ace. Kevin Hart tiếp tục đảm nhận vai trò "quăng miếng", lồng tiếng cho Ace – với gương mặt "bất biến". Trái lại, Krypto có phần nghiêm túc hơn, thế nhưng đôi lúc cũng phải "gục ngã" trước sự thiếu đứng đắn của anh bạn Ace giữa lúc các siêu anh hùng đang gặp nguy.

Liên Minh Siêu Thú DC khởi chiếu ngày 29.07.2022.

https://gamek.vn/the-rock-va-kevin-hart-tu-bo-doi-tau-hai-cua-hollywood-den-tinh-ban-dang-nguong-mo-20220720140153147.chn