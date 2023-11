Thế hệ trẻ thích thuê nhà trong khách sạn: Chi phí rẻ, được dọn phòng mỗi ngày

Nếu một ông chủ cho thuê nhà nói rằng bạn không cần đóng tiền cọc, điện nước miễn phí và có thể dọn vào ở với tất cả hành lý của mình ngay bất kỳ lúc nào, liệu bạn có nghĩ đó là một trò lừa đảo?

Trên thực tế, đây là mô hình thuê phòng khá phổ biến tại Trung Quốc khi khách sạn cho người trẻ thuê dài hạn để làm chỗ ở. Thời gian lưu trú thường kéo dài trong vài tháng, hoặc thậm chí lâu hơn.

Sau đại dịch, nhiều khách sạn bắt đầu mở rộng dịch vụ với mức giá giảm đi rất nhiều so với thời điểm trước Covid-19. Hiện nay, nhiều khách sạn đã tung ra dịch vụ cho thuê dài hạn, với giá thuê rẻ hơn 10-50% so với giá bán lẻ.

Tại sao thuê nhà trong khách sạn trở thành một trào lưu?

Trên mạng xã hội, những bạn trẻ Trung Quốc đã tổng kết một vài lý do khiến mô hình thuê phòng trong khách sạn ngày càng trở nên phổ biến. Cụ thể:

- Thứ nhất, chi phí rẻ

Khi chọn khách sạn để ở lâu dài, ngườ ta thường chấp nhận mức giá thuê 200 NDT/ngày (~gần 700 ngàn đồng). Nếu họ sống ở vị trí tương đối gần trung tâm thành phố thì mức giá chung thực sự cao hơn so với thuê nhà thông thường. Tuy nhiên, kinh nghiệm của hầu hết mọi người là mặc dù thuê nhà rẻ hơn khách sạn một chút nhưng việc trả phí trung gian cũng không hề nhỏ.

Một căn phòng trong khách sạn cho thuê với hợp đồng ngắn hạn 1 tháng tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc)

- Thứ hai, tiện ích đầy đủ



Nhiều người trẻ tổng kết lý do họ chọn thuê phòng trong khách sạn vì "lười". "Tôi thậm chí không cần đổ rác hay gấp quần áo. Quần áo được giặt từ tối hôm trước, rồi người dọn phòng sẽ gấp lại cho tôi khi đã phơi khô", một cô gái 25 tuổi đang thuê khách sạn ở Bắc Kinh cho biết. Cô cũng thấy đây là điểm tuyệt vời nếu so với việc ở nhà thuê thì phải dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, đặc biệt là sau khi kết thúc công việc mệt mỏi.

Bên cạnh đó, khách sạn cũng có nhiều ưu điểm như an ninh được đảm bảo 24/24, không cần lo lắng về việc thuê chung và quan hệ với hàng xóm, các nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, sữa tắm, dầu gội.... được thay mới hàng ngày, vị trí của khách sạn nói chung là rất tốt, đi làm cũng tiện, dùng wifi miễn phí...

- Thứ ba, tính linh hoạt

Khác với mô hình nhà ở thông thường, một trong những lợi thế đơn giản nhất của việc ở khách sạn là người trẻ có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Hợp đồng cho thuê nhà thông thường được ký trong một năm, do đó nếu họ muốn thay đổi công việc giữa chừng sẽ rất phiền phức khi cho thuê lại, giữ lại tiền đặt cọc và tìm nhà mới. Lúc này, ưu điểm linh hoạt của việc ở khách sạn được thể hiện, bạn có thể chuyển đi bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng về việc bàn giao phòng.

Tuy nhiên, ở diễn biến khác, nhiều người trẻ cho rằng việc thuê phòng trong khách sạn cũng có những bất tiện nhất định.

Tiểu Lục (1995) đang làm việc tại thành phố Nam Kinh. Cô đã sống ở khách sạn được 10 tháng. Căn phòng cô ở hiện tại là một phòng ngủ lớn trong khách sạn, có cửa sổ thông gió, TV, máy giặt, tủ lạnh... Ngoại trừ bếp, hầu như mọi thiết bị sinh hoạt đều có đủ.

Mỗi ngày, Tiểu Lục chỉ tốn khoảng 10 phút để di chuyển từ khách sạn đến nơi làm việc. Khi mới đến Nam Kinh, Tiểu Lục cũng đã cố gắng thuê một căn hộ gần công ty, song thành quả nhận được rất đáng thất vọng. "Những nơi cho thuê đó hoặc là quá cũ và có môi trường kém, hoặc là có quá nhiều người sinh hoạt, không đảm bảo an toàn. Cũng vì thế, tôi chưa bao giờ tìm được căn nhà mình muốn".

Tháng 8/2022, sau khi đánh giá rất nhiều, Tiểu Lục đã quyết định đem hành lý cùng chuyển đến khách sạn với chú mèo. Ban đầu, cô ký hợp đồng 3 tháng và trả tiền thuê nhà là 3.700 NDT/tháng (~12,3 triệu đồng). Sau đó giá tiền thuê nhà dần giảm xuống.

Tiểu Lục cho hay khách sạn yêu cầu vuốt thẻ mới được vào toà nhà, do đó tạo cảm giác an toàn trong khi giá thành không khác mấy so với thuê nhà thông thường. "Đối với những người trẻ, đây là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên sau khi ổn định cuộc sống ở thành phố lớn, tôi nghĩ tốt hơn là nên mua một căn nhà riêng, hoặc đi thuê nhà ở thông thường. Bởi ở khách sạn không cho bạn cảm giác mình đang được ở nhà".

Nhiều người cho rằng nhược điểm lớn của thuê phòng trong khách sạn là không mang lại cảm giác bạn được về nhà

Một trường hợp khác, Hà Tịch đang sống ở quận nội thành Thông Châu (thành phố Bắc Kinh). Cô đã ở trong khách sạn từ năm ngoái và hợp đồng thuê nhà của cô sẽ kết thúc vào tháng 7/2023.



Tương tự Tiểu Lục, ban đầu Hà Tịch muốn tìm căn nhà gần nơi làm việc để thuận tiện đi làm nhưng không tìm thấy căn phù hợp. Tình cờ thấy khách sạn đang giảm giá nên cô đã ký hợp đồng thuê phòng. Hà Tịch cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều nguyên nhân khác nên năm ngoái việc kinh doanh của khách sạn không tốt nên cô mới nhận được nhiều ưu đãi.

Dù là khách sạn nhưng căn phòng mà Hà Tịch ở được trang trí theo phong cách nhà cửa truyền thống của Trung Quốc. Theo cô, việc ở khách sạn vừa an toàn vừa thuận tiện, phù hợp với những người hay đi công tác hoặc có cuộc sống tối giản. Khi Hà Tịch dọn đến khách sạn, cô chỉ mang theo vali và một xe đạp tập thể dục. Hà Tịch phát hiện có nhiều người giống cô là cùng chọn thuê khách sạn này để ở lâu dài. Có người là phụ huynh đưa con ôn thi đại học, có người là thực tập sinh có công ty gần đó.

"Về lâu dài, ở khách sạn có thể sẽ bất tiện. Tủ quần áo tương đối nhỏ. Tiền điện nước để kinh doanh nên cũng không phải con số tiết kiệm", Hà Tịch nói. Hiện tại, Hà Tịch đang tìm một nơi ở thích hợp và không có ý định gia hạn hợp đồng với khách sạn đang thuê.

Trả lời về vấn đề này, giáo sư Châu Cần thuộc ĐH Đông Nam (Trung Quốc) cho hay: Sau Covid-19, tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn giảm sút nghiêm trọng. Do đó, họ đã triển khai các hình thức cho thuê phòng để giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí hoạt động.

Theo giáo sư Châu Cần, người trẻ đã có những chuyển đổi trong khái niệm nhà ở. Họ không tìm kiếm "căn nhà đầy đủ mọi thứ" mà theo đuổi sự thoải mái và coi trọng chất lượng cuộc sống. Do đó, các bạn trẻ sẽ thích mô hình nhà nghỉ dưỡng kiểu khách sạn này - nơi mà họ có thể xách vali và đến ở trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, giáo sư cho rằng mô hình cho thuê khách sạn dài hạn này chỉ có thể là hình thức nhà ở bổ sung, chứ không thể trở thành mô hình nhà ở phổ thông - nơi các gia đình vẫn lựa chọn sau khi kết hôn và đã có gia đình.

Nguồn: JM