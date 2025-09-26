Thế hệ nghệ sĩ trẻ "chịu chơi"

Khẳng định vị thế

Vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được tổ chức tại Live Arena (Nga) vào tối 20/9. Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vô địch tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 với màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, mang về giải thưởng trị giá khoảng 9 tỷ đồng.

Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào của người dân Việt Nam khi anh là nghệ sĩ đầu tiên tham dự cuộc thi và giành chức quán quân. Đây cũng là lý do nam nghệ sĩ được quan tâm hơn cả. Theo Google Trends Việt Nam, lượng người tìm kiếm từ khóa liên quan đến chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 tăng cao. Lượng người tìm kiếm từ khóa "Đức Phúc" và các từ khóa liên quan tăng khoảng 400% với hơn 10.000 lượt tìm kiếm.

Bên cạnh đó, chiến thắng của Đức Phúc tại đấu trường quốc tế còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp văn hóa toàn cầu. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - cho rằng đằng sau giọng hát và cảm xúc lay động khán giả là hình ảnh một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam đang trưởng thành, tự tin bước ra thế giới với bản sắc riêng và sức sáng tạo mới.

Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi vô địch tại Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025 với màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương.

Từ góc độ chính sách văn hóa, ông cho rằng thành công này soi rõ tiềm năng xây dựng thương hiệu nghệ thuật Việt Nam. Theo đó, mỗi nghệ sĩ không chỉ là cá nhân tài năng, mà còn là một “đại sứ” mang theo hồn cốt dân tộc. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh nếu biết cách kết nối, hỗ trợ và định hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể biến những thành công cá nhân thành sức mạnh tập thể, tạo thành làn sóng nghệ thuật - văn hóa Việt lan tỏa khắp thế giới.

“Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam có thể tạo dựng thương hiệu quốc gia về nghệ thuật và sáng tạo, không chỉ bằng những ngôi sao trên sân khấu, mà còn bằng cả một nền công nghiệp văn hóa đủ sức chinh phục thế giới. Chiến thắng ấy không chỉ là vinh quang của một cá nhân, mà là tín hiệu cho một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên văn hóa, nghệ thuật thực sự trở thành sức mạnh mềm, đưa hình ảnh Việt Nam vươn cao và bền vững trên trường quốc tế”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu.

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế.

Nhìn từ chiến thắng của Đức Phúc, ông Sơn cho rằng đây cũng là một lời nhắc nhở về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Theo đó, chiến thắng này không chỉ dừng ở niềm vui của giải thưởng, mà phải coi đó là điểm khởi đầu để đầu tư bài bản vào hệ sinh thái sáng tạo, gồm đầy đủ công tác: đào tạo, quản lý, truyền thông, mô hình hợp tác công - tư…

“Chúng ta cần kiến tạo một môi trường nơi nghệ sĩ có thể tỏa sáng và thương hiệu văn hóa Việt Nam được định hình rõ ràng. Thành công của Đức Phúc có thể trở thành một case study điển hình cho việc gắn kết giữa giá trị nghệ thuật và sức mạnh thị trường, giữa truyền thống và hội nhập quốc tế”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ "chịu chơi"

Nhìn từ chiến thắng của Đức Phúc, các chuyên gia nhận định không chỉ là cơ hội để soi rõ tiềm năng xây dựng thương hiệu nghệ thuật Việt Nam mà còn là minh chứng sống động cho thực tế: nghệ thuật chỉ có thể đi xa khi có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và dám chấp nhận thử thách.

"Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến một thế hệ nghệ sĩ trẻ không chỉ hát hay, diễn giỏi mà còn sẵn sàng 'chịu chơi' theo nghĩa tích cực - dám đầu tư lớn vào sản phẩm, dám mạo hiểm bước ra thế giới, dám khẳng định bản thân trên những sân khấu quốc tế. Họ không ngại áp lực, không e dè rào cản và quan trọng nhất, họ hiểu rằng mỗi sản phẩm nghệ thuật hôm nay không chỉ là để biểu diễn trong nước mà còn có thể trở thành mặt hàng văn hóa để xuất khẩu, mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè năm châu", PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết.

Chiến thắng của Đức Phúc là minh chứng sống cho thực tế: nghệ thuật chỉ có thể đi xa khi có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và dám chấp nhận thử thách.

Tuy nhiên, đầu tư cho văn hóa không còn là cuộc chơi riêng của nghệ sĩ, mà đã trở thành xu thế tất yếu của cả nền công nghiệp sáng tạo. "Từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang cho đến ẩm thực, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đưa văn hóa trở thành một ngành xuất khẩu mũi nhọn, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa nâng cao vị thế quốc gia", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu.

Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh đầu tư cho phát triển văn hóa cần được thực hiện trên ba hướng: đầu tư vào con người, đầu tư vào hạ tầng và công nghệ, và đầu tư vào chính sách hỗ trợ xuất khẩu văn hóa. Con người gồm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà sáng tạo... phải được đào tạo theo chuẩn quốc tế, có kỹ năng, bản lĩnh và tầm nhìn toàn cầu. Hạ tầng - các trung tâm biểu diễn, studio, không gian sáng tạo... - phải hiện đại, chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh. Và chính sách - hành lang pháp lý, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, mô hình hợp tác công tư... - phải tạo điều kiện để văn hóa thực sự trở thành một ngành công nghiệp.

Truyền thông thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua văn hóa

Văn hoá là sức mạnh mềm của một quốc gia. Những năm gần đây, vị thế cảm nhận của Việt Nam trên bản đồ “sức mạnh mềm” này đã cải thiện rõ rệt.

"Theo Brand Finance , giá trị thương hiệu quốc gia năm 2024 đạt khoảng 507 tỷ USD và xếp hạng 32 trên thế giới. Dữ liệu này phản ánh rằng các điểm chạm văn hóa, truyền thông và sáng tạo đang có những đóng góp thực chất cho nhận thức toàn cầu về Việt Nam. Chúng ta đã biết cách đưa chất liệu văn hoá truyền thống dân gian vào những định dạng hiện đại như âm nhạc sân khấu, thời trang, ẩm thực, điện ảnh", chuyên gia Hạ Hồng Việt nêu.

Để có được hiệu ứng tốt trên trường quốc tế, không thể bỏ qua sự kết hợp giữa bản sắc Việt và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Sự giao thoa, cộng hưởng của bản sắc dân tộc và tiêu chuẩn quốc tế tạo nên những khoảnh khắc vừa gần gũi trong nước vừa dễ tiếp cận với khán giả toàn cầu.

Bên cạnh việc "xuất khẩu" văn hóa, việc nuôi dưỡng, xây dựng văn hóa bản địa vẫn là điều được các chuyên gia lưu ý. Theo đó, song song với việc hướng ra thế giới, việc truyền thông và làm đậm nét tinh thần văn hoá Việt cũng cần được triển khai mạnh mẽ ngay trên đất nước Việt Nam.

Việt Nam vốn đã là một điểm đến du lịch nổi bật trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi người Việt Nam cũng chính là những đại sứ để kể cho thế giới nghe câu chuyện về văn hoá của đất nước và dân tộc.