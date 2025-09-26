Loạt bản hit mùa 1 Anh Trai Say Hi có nguy cơ "bay màu"

Sau thành công của mùa 1, Anh Trai Say Hi mùa 2 tiếp tục lên sóng phục vụ khán giả. 30 Anh Trai với 30 màu sắc riêng biệt lần lượt ra mắt khán giả qua những phần trình diễn ấn tượng, vừa khoe tài năng vừa “tấu hài” với loạt chiêu trò thú vị. Ngay từ tập mở màn, chương trình đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ khi thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát sóng.

Đặc biệt, ở thử thách mở màn của chương trình có tên “ca sĩ bất đắc dĩ”, các Anh trai được dịp “hát karaoke” với thể loại khác hoàn toàn so với bài hát gốc. Theo dõi phần thi này, rất nhiều khán giả lo lắng cho loạt hit của Anh trai say hi mùa 1 bởi không ai còn nhận ra bản gốc.

Karik khiến Rhyder, Dương Domic, Pháp Kiều “khóc thét” với Hào quang phiên bản bolero

Ca khúc Hào Quang vốn gắn liền với sự bùng nổ trên sân khấu mùa 1. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc nhận được gần 39 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Thế nhưng dưới bàn tay biến hóa của Karik cùng màu sắc bolero, ca khúc lại mang đến một không khí hoàn toàn trái ngược, thậm chí khiến khán giả phải thốt lên “Quang Anh đã nghe và sợ hãi” hay “Đêm kinh hoàng của làng nhạc Việt đã đc nâng lên 1 tầm cao mới”.





Cody Nam Võ trình diễn Catch Me If You Can theo phong cách bolero khiến khán giả quên luôn bản gốc

Từng gây sốt, liên tục giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng top trending YouTube, bản gốc Catch Me If You Can phiên bản do Negav, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhịp điệu sôi động, bắt tai và giai điệu hiện đại. Tuy nhiên, khi qua phần thể hiện của Cody Nam Võ, ca khúc lại mang một diện mạo hoàn toàn khác.





Phiên bản bolero chậm rãi, ngân nga khiến người xem “quên mất” sự sôi động vốn có, thay vào đó là một trải nghiệm âm nhạc vừa lạ lẫm vừa hài hước.

Bùi Tường Linh gây sốt với Đầu Đội Sừng phiên bản ballad

Đầu Đội Sừng từng là bản hit đình đám của team Quân A.P, HURRYKNG và Hùng Huỳnh, hiện đạt hơn 7,4 triệu lượt xem trên kênh chính thức của Vieon. Bước sang mùa 2, ca khúc tiếp tục được lựa chọn thử thách, lần này giao cho Bùi Tường Linh thể hiện với phong cách ballad.





Nếu bản gốc mang năng lượng mạnh mẽ, thì phiên bản ballad lại trầm lắng, đầy cảm xúc, như khoác lên ca khúc một chiếc áo mới khiến người nghe vừa bất ngờ vừa thích thú.

Em út Đỗ Nam Sơn làm mới lời Mất Kết Nối bằng tiếng Hàn

Là thí sinh trẻ nhất tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, Đỗ Nam Sơn gây ấn tượng khi tự tin trình diễn một đoạn của ca khúc Mất Kết Nối bằng tiếng Hàn do “em út” tự viết lời.

Sự sáng tạo này khiến khán giả vô cùng thích thú, vừa bất ngờ vừa bật cười trước một “Mất kết nối” hoàn toàn khác biệt.