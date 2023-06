The Flash mở màn thất vọng - Bước thụt lùi của phim siêu anh hùng

Theo số liệu thống kê tại các rạp phim, bộ phim siêu anh hùng The Flash của nhà DC và Warner Bros đã mang về 55 triệu USD trong ba ngày đầu tiên mở màn tại Bắc Mỹ.

Mặc dù không phải doanh thu quá ít ỏi so với tiêu chuẩn thông thường nhưng so với những phim thuộc thể loại siêu anh hùng, The Flash lại không đạt được kì vọng. Với các phim thuộc thể loại này, việc chạm mốc 100 triệu USD trong ba ngày đầu ra mắt gần như là chuyện khá bình thường. Chính vì vậy, The Flash với 55 triệu USD có thể coi là doanh thu gây thất vọng đối với hãng phim cũng như người hâm mộ.

Đáng chú ý, The Flash trước đó từng được kì vọng là bom tấn mùa hè 2023. Tuy nhiên, bộ phim đã hoàn toàn không thể đạt được doanh thu mở màn mơ ước. Tồi tệ hơn là bộ phim có kinh phí lên đến 200 triệu USD cùng khoảng 100 triệu USD để quảng bá nhưng vẫn thất bại ê chề.

(Ảnh: DC)

Theo Variety, phía Warner Bros đã nỗ lực thuyết phục công chúng rằng bộ phim này là "một trong những phim siêu anh hùng vĩ đại nhất từng được thực hiện". James Gunn - đồng giám đốc mới của DC - cũng tỏ ra vô cùng tự tin với The Flash, điều này khiến khán giả tin rằng bộ phim có thể "làm nên chuyện" tại phòng vé.



Không chỉ chật vật tại phòng vé nội địa, trên thị trường quốc tế, The Flash cũng gây thất vọng với 75 triệu USD từ 78 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên chỉ ở mức 139 triệu USD. Theo dự đoán, bộ phim có khả năng sẽ còn tụt dốc nhiều hơn so với Black Adam vào năm 2022 với 67 triệu USD mở màn (Bộ phim này cuối cùng đã thua lỗ).

Trong thời gian tới, nếu như không có điểm số đánh giá tích cực của khán giả hoặc những lời lan truyền quảng bá mạnh mẽ, The Flash chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả ra rạp. Đặc biệt, The Flash sắp tới sẽ phải đối đầu với hàng loạt bom tấn, từ Indiana Jones and the Dial of Destiny tới Mission: Impossible 7, Oppenheimer và Barbie.