The Body Shop Việt Nam nói gì trước làn sóng phá sản của tập đoàn mẹ trên toàn cầu?

Thương hiệu The Body Shop nổi tiếng với các sản phẩm được quảng cáo là tự nhiên, bền vững, có đạo đức và không độc hại. Hãng được thành lập vào năm 1976 tại Anh bởi nhà hoạt động nhân quyền, đồng thời là nhà vận động môi trường Anita Roddick.

Trong những năm gần đây, The Body Shop bắt đầu suy yếu. Trong một báo cáo đầu năm 2023, Natura thừa nhận thương hiệu đang đối mặt với những "cơn gió ngược" khi doanh số giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm 2023, The Body Shop đã bị bán cho tập đoàn Aurelius với giá khoảng 266 triệu USD.

Theo thông báo vào đầu tháng 3/2024, The Body Shop cho hay hệ thống kinh doanh của họ ở thị trường Mỹ sẽ ngừng hoạt động kể từ tháng này. Ngoài ra, khoảng 33 trong tổng số 105 chi nhánh của hãng ở Canada cũng bị rao bán ngay lập tức, đồng thời mạng lưới thương mại điện tử ở đây cũng sẽ bị dừng hoạt động.

Còn tại Australia, hãng mỹ phẩm này còn hơn 100 cơ sở. Tuy nhiên, họ đang chật vật vì thiếu tiền mặt trả cho các nhà cung cấp, sau khi công ty mẹ tại Anh thông báo mất khả năng thanh toán. Tại thị trường Anh, The Body Shop cũng tuyên bố sẽ đóng cửa 75 cửa hàng và sa thải gần 800 lao động.

Ở Đan Mạch, The Body Shop tại đây đã tuyên bố phá sản trong khi thị trường Bỉ cũng có tuyên bố tương tự. Hệ thống của hãng ở Ireland cũng đã giải thể vào tuần trước.