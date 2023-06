Nhiều cơ sở karaoke bên bờ vực phá sản

Hội nghị tập trung đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19-6-2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ quy định về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Vi Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, cho biết sau gần 5 năm thực hiện, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã dần đi vào nền nếp, nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

"Tuy nhiên, sau gần 2 năm đóng cửa vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vừa hoạt động trở lại, hiện nay hàng loạt cơ sở karaoke lại tiếp tục phải đóng cửa do không bảo đảm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nhiều cơ sở karaoke đứng trước nguy cơ phá sản" - bà Hoài cho biết.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các yêu cầu về PCCC tại quán karaoke ở TP HCM (Ảnh: Vũ Anh)

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, cũng cho biết nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường tại địa phương mình cũng gặp những khó khăn về điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, diện tích kinh doanh...

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết đến thời điểm tháng 3-2023, trên địa bàn có 464 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 134 cơ sở kinh doanh karaoke đang hoạt động, 330 cơ sở đang trong thời gian tạm dừng hoạt động để khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Gần đây, trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy; trong đó có vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người tử vong và hàng chục người bị thương khiến các cơ quan chức năng siết chặt hơn các quy định về PCCC. Điều này đã dẫn đến tình trạng đóng cửa kéo dài của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh nói chung và kinh doanh karaoke, vũ trường nói riêng điêu đứng, khó khăn chồng chất. Do đó, đề nghị hướng dẫn quy định về phòng cháy, chữa cháy phù hợp thực tiễn kinh doanh để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Với đặc thù "đất chật, người đông; tấc đất tấc vàng" như ở TP HCM thì quy định diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên (đối với phòng hát karaoke) và 80 m2 trở lên (đối với phòng vũ trường), không kể công trình phụ cũng là một khó khăn, trở ngại không nhỏ đối với các cơ sở kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định ngành văn hóa cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ karaoke, vũ trường; tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo thẩm quyền; chỉ đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở văn hóa và thể thao kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke, vũ trường.

Cùng với đó, ngành văn hóa đề nghị Bộ Công an rà soát các quy định tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA về biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung QCVN 06:2022/BXD đảm bảo phù hợp với tình hình mới; UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, đề xuất hoặc xây dựng quy hoạch về vị trí cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bảo đảm phù hợp với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị, PCCC của địa phương, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke chuyển đổi mục đích kinh doanh do không thể khắc phục được theo quy định của pháp luật về PCCC.