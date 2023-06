Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Thông tin trên được đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại cuộc họp báo định kỳ của UBND tỉnh Bình Dương chiều ngày 7-6.

Theo đại tá Chính, Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Tuy nhiên, VKSND Bình Dương đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ba bị can trong vụ án này gồm: Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cùng 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 20 giờ 30 ngày 6-9, Công an TP Thuận An nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn và chữa cháy.

Tổng diện tích cháy khoảng 400m2. Lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của cơ sở. Chất cháy chủ yếu là vải, mút xốp, gỗ...

Đám cháy được khống chế lúc 21 giờ 30; tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục dập tàn đến 20 giờ ngày 7-9.



Hộ kinh doanh karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52m2, diện tích xây dựng khoảng 500 m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500m2.

Nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện.

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can nói trên.