Thấy gì từ chuyện Kỳ Duyên bị chê "thiếu chiều sâu"?

Giữa tháng 9, Kỳ Duyên gây bão khi có lần thứ 2 đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Chiến thắng tại Miss Universe Vietnam đưa cô trở thành hiện tượng trong showbiz. Tuy nhiên, 1 tháng sau đăng quang, Kỳ Duyên vấp phải nhiều tranh cãi cũng như sự chê trách và nhận định cô không xứng để đại diện Việt Nam bước ra trường quốc tế từ không ít cư dân mạng. Làn sóng tiêu cực hướng đến nàng hậu xảy ra vào thời điểm cô đang gấp rút chuẩn bị cho hành trang đến Mexico cũng như vừa bước vào phần thi đầu tiên của Miss Universe 2024.

Kỳ Duyên dính tranh cãi trước khi lên đường tham dự Miss Universe 2024

Kỳ Duyên vấp tranh cãi "thiếu chiều sâu"

Vào ngày 17/10, câu chuyện Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học được mang ra "mổ xẻ" trên MXH. Trong phần thi đầu tiên ở Miss Universe 2024 có tên Voice For Change, đại diện Việt Nam gây chú ý khi lần đầu lên tiếng về chuyện chưa tốt nghiệp Đại học: " Tôi đã từng trải qua khủng hoảng tâm lý nặng nề nhất, lúc đó tôi đang là sinh viên năm ba của trường Đại học Ngoại thương. Tôi không thể vượt qua được nên tạm dừng việc học của mình.

Theo nhiều nghiên cứu của các tổ chức, các bạn sinh viên gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý như rối loạn lo âu, trầm cảm. Do vậy, tôi mong muốn dự án và câu chuyện cá nhân của mình mang lại giải pháp giúp các bạn vượt qua như tôi đã từng gặp".

Cô nói thêm: "Những sai lầm tuổi trẻ khiến tôi dằn vặt, chưa thể tha thứ cho mình. Sau đăng quang Miss Universe Vietnam, tôi muốn hoàn thành những điều còn dang dở trong quá khứ".

Kỳ Duyên vừa gây chú ý khi thú nhận bản thân chưa tốt nghiệp đại học tại phần thi Voice For Change của Miss Universe 2024

Chia sẻ của Kỳ Duyên trong vòng thi đầu tiên của Miss Universe khiến nhiều khán giả thất vọng. Đầu tiên công chúng cho rằng việc nàng hậu thú nhận chưa tốt nghiệp đại học là thông tin bất lợi, tự phơi bày điểm yếu của mình tại cuộc thi.

Tổ chức Miss Universe những năm qua không yêu cầu thí sinh phải có bằng đại học. Tuy nhiên, những người đẹp chiến thắng đều sở hữu học vấn tốt. Sheynnis Palacios - Miss Universe 2023 (Nicaragua) - tốt nghiệp cử nhân Truyền thông đại chúng. R'Bonney Nola Gabriel, Miss Universe 2022 , có bằng cử nhân Thiết kế thời trang và may mặc ở Đại học North Texas (Mỹ). Miss Universe 2018 Catriona Gray là Thạc sĩ ngành Nhạc lý của Học viện âm nhạc Berklee (Boston, Mỹ)... Trình độ học vấn tốt cũng là 1 trong những yếu tố giúp những người đẹp này có tư duy, hiểu biết sâu rộng, góp phần lớn vào hành trình đăng quang, bên cạnh nét đẹp hình thể, phong thái tự tin và sức lan tỏa lý tưởng bản thân ở cuộc thi.

Trên Threads, cư dân mạng thẳng thắn nhận định 1 cô gái chưa tốt nghiệp đại học trở thành hoa hậu sẽ khó truyền cảm hứng tích cực về giáo dục và khi đề cập đến vấn đề này tiếng nói cũng sẽ không mang sức nặng. Do đó, nếu gặp phải chủ đề giáo dục ở Miss Universe , Kỳ Duyên sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục giám khảo.

Khán giả cho rằng Kỳ Duyên tự phơi bày điểm yếu profile của mình

Thứ 2, những gạch đầu dòng như "chưa tha thứ cho bản thân" hay "không bao giờ bỏ cuộc" của Kỳ Duyên bị nhiều người đánh giá kém ấn tượng, chưa tạo được dấu ấn riêng khác biệt cho màn giới thiệu của nàng hậu tại đấu trường quốc tế. Theo công chúng, Kỳ Duyên không phải là cô gái duy nhất không bao giờ bỏ cuộc mà đối thủ tại cuộc thi, thậm chí hàng triệu cô gái ngoài kia cũng đều như vậy. Điều khiến Kỳ Duyên khác biệt hay vượt trội hơn các ứng cử viên khác là gì thì khán giả chưa thể nhìn thấy rõ.

Ngoài ra, profile Kỳ Duyên gửi đến Miss Universe cũng bị chê mờ nhạt, thiếu chiều sâu khi chỉ khoe bản thân là người của công chúng, nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe, là chủ sở hữu của thương hiệu thời trang và từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô hoàn toàn không thể hiện được trình độ học vấn, sức ảnh hưởng và những đóng góp cho cộng đồng nếu so với profile của đại diện các nước bạn.

Màn chạy đà không có câu chuyện truyền cảm hứng, chưa thể hiện được khả năng lãnh đạo và sự lan tỏa của Kỳ Duyên khiến các fan sắc đẹp không tin tưởng vào cơ hội in-top của người đẹp tại Miss Universe.

Hồ sơ của Kỳ Duyên trên trang chủ Miss Universe 2024 gây thất vọng

Kỳ Duyên có quyền tự hào về hành trình 10 năm, 2 vương miện

Bên cạnh những lời chê bai, cũng có không ít người đã lên tiếng bênh vực Kỳ Duyên. Họ cho rằng hoa hậu phải hội tụ nhiều yếu tố khác nhau và tấm bằng đại học không phải là yếu tố tiên quyết để kết luận rằng cô gái đó có xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất trong cuộc thi hay không. Hơn nữa, nhiều khán giả cũng không đồng tình với việc 1 bộ phận cư dân mạng "ném đá" Kỳ Duyên khoe danh hiệu trong hồ sơ gửi đến Miss Universe . Trên thực tế, Kỳ Duyên đã có 1 hành trình khẳng định bản thân, hoàn thành giấc mơ dang dở của mình đáng tự hào và truyền cảm hứng.

"1 cô gái bình thường đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 18 tuổi. 10 năm sau, cô ấy đăng quang Miss Universe khi đã thành công, có dấu ấn sự nghiệp. Vậy mà vẫn có 1 số người cho rằng điều này là không xứng đáng để ghi vào profile của 1 cuộc thi quốc tế. Không phải fan của Kỳ Duyên nhưng tôi cảm thấy mình phải đứng về cô ấy vào lúc này", 1 khán giả bày tỏ quan điểm.

Năm 2014, Kỳ Duyên vượt loạt cái tên như Huyền My, Phạm Hương để đăng quang Hoa hậu Việt Nam . Chiếc vương miện đến với cô gái lúc ấy mới 18 tuổi và mang đầy sức nặng của trách nhiệm, áp lực chỉ trích "không xứng đáng" từ dư luận. Trên hành trình đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam , Kỳ Duyên loay hoay tìm cho mình sự thể hiện phù hợp. Đáng tiếc, cô dính phải ồn ào không đáng có khi để lộ những hình ảnh không đẹp, phát ngôn bốc đồng. Kết quả, Kỳ Duyên không có cơ hội ra quốc tế, không có màn final walk hay trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Sau những va vấp đầu đời, Kỳ Duyên quyết định làm lại, nghiêm túc phát triển hình ảnh, xây dựng sự nghiệp riêng và hoàn thiện bản thân. Từ 1 cô gái có kỹ năng biểu diễn, ứng xử non nớt trên sân khấu, Kỳ Duyên dần được công nhận là người có kinh nghiệm thuộc hàng "lão làng". Cô trở thành huấn luyện viên Siêu mẫu Việt Nam, The Face Vietnam, Miss Fitness, The Look cũng như giám khảo các cuộc thi lớn nhỏ, trực tiếp hướng dẫn nhiều lớp đàn em trong nghề.

Đang ở đỉnh cao danh tiếng, Kỳ Duyên gây sốc khi đưa ra quyết định mạo hiểm và đầy rủi ro là đăng ký tham gia Miss Universe Vietnam . Việc 1 người chiến thắng Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi được coi là "chánh cung" tại thị trường nhan sắc Việt - đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu khác là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử.

Hành trình này của Kỳ Duyên vấp phải nhiều tranh luận, từ việc trình độ catwalk, thuyết trình lẫn tiếng Anh của cô chưa làm hài lòng số đông khán giả. Cuối cùng ở đêm chung kết diễn ra vào giữa tháng 9, Kỳ Duyên lấy lại phong độ, tỏa sáng trong các phần thi, thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ và trở thành tân hoa hậu. Chiến thắng của cô là hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải bàn cãi nếu nhìn lại đêm chung kết Miss Universe Vietnam .

Có trong tay vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam...

... Kỳ Duyên vẫn mạnh dạn quay về vạch xuất phát và bắt đầu lại để chinh phục vương miện mới

Theo nhiều khán giả, hành trình 10 năm của Kỳ Duyên mang nhiều ý nghĩa với chính bản thân nàng hậu. Cô gặp sóng gió, vấp ngã ở tuổi 18 và mạnh mẽ đứng dậy. Và sự khác biệt lớn nhất ở Kỳ Duyên chính là nàng hậu can đảm quay trở lại vạch xuất phát, không ngại mất tất cả để thực hiện giấc mơ đến với đấu trường quốc tế đã đau đáu suốt 1 thập kỷ.

Qua câu chuyện của chính mình, như Kỳ Duyên chia sẻ, cô hy vọng truyền cảm hứng đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có thể sống hết mình với lý tưởng cá nhân, chinh phục những thử thách mới. Thực tế Kỳ Duyên đã làm được. Và chiều sâu của nàng hậu nằm ở hành trình 10 năm không từ bỏ bản thân, không từ bỏ ước mơ của cô. Có thể đó không phải là những dấu ấn lớn đối với xã hội, tuy nhiên trong hành trình hiểu và phát triển bản thân thì Kỳ Duyên là một trường hợp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không phải ai sau khi chìm trong những ồn ào tranh cãi lại có sức bật và làm mọi người thay đổi quan điểm về mình như Kỳ Duyên. Sự chăm chỉ, không từ bỏ cơ hội, nghiêm khắc, kỷ luật với bản thân là những điều tích cực mà Kỳ Duyên đã thể hiện và chứng minh cho khán giả thấy. Trước khi làm những điều lớn lao hơn, thì giải quyết được những vấn đề của bản thân cũng là một điều đáng được quan tâm và ghi nhận giữa cuộc sống đầy áp lực như hiện nay.

Hành trình 10 năm, 2 vương miện, thay đổi bản thân sau sóng gió là "chiều sâu" và cũng là câu chuyện truyền cảm hứng của Kỳ Duyên

Rõ ràng về các kỹ năng, Kỳ Duyên còn cần phải trau dồi thêm rất nhiều. 10 năm trước và hiện tại, gu thưởng thức cũng như thẩm mỹ của khán giả đã có nhiều sự thay đổi. Kỳ Duyên chấp nhận bắt đầu lại hành trình của mình ở lĩnh vực Beauty queen có nghĩa là dám đương đầu với rất nhiều ý kiến trái chiều ngoài kia. Mong rằng nàng hậu sẽ luôn giữ được tinh thần thép để mang tới những điều bất ngờ xứng đáng với sự kì vọng của người xem trong Miss Universe sắp tới.