Thái độ của Minh Triệu giữa lúc Kỳ Duyên và Thiên Ân vướng nghi vấn hẹn hò

Hai trong số những cái tên nóng nhất hiện tại ở showbiz Việt phải nhắc tới Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Nguyên do vì cả hai nàng hậu vướng nghi vấn đang có mối quan hệ đặc biệt. Thậm chí, cư dân mạng còn lan truyền hàng loạt hint tình cảm của cặp đôi trong thời gian vừa qua.

Giữa lúc mối quan hệ của Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân nhận được sự quan tâm, động thái của Minh Triệu cũng được theo dõi sát sao. Trước khi chính thức đường ai nấy đi, Hoa hậu sinh năm 1996 và nữ siêu mẫu đã có 5 năm gắn bó đồng hành bên nhau.

Vào ngày 15/10, Minh Triệu đã đăng tải hàng loạt story mới trên trang cá nhân. Nữ siêu mẫu sinh năm 1988 vẫn chia sẻ hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, cô kèm theo câu nói đầy ẩn ý: "When someone helps you and they're struggling too, that's not help .That's love" (Tạm dịch: Khi ai đó giúp bạn khi họ cũng đang gặp khó khăn, đó không phải là giúp đỡ. Đó là tình yêu).

Minh Triệu vẫn đăng tải hoạt động thường ngày trên mạng xã hội khi Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt

Nữ siêu mẫu còn chia sẻ lại bài viết có câu nói đầy ẩn ý.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đang là tâm điểm chú ý hiện nay.

Cả hai bị khui loạt hint hẹn hò như dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm... trong thời gian qua.

Mới đây, cư dân mạng phát hiện Kỳ Duyên đã hủy theo dõi Minh Triệu trên Threads. Minh Triệu cũng đã có hành động tương tự với người đẹp sinh năm 1996 trên Instagram trước đó. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng việc Kỳ Duyên hủy follow Minh Triệu như dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa 2 mỹ nhân.

Sau khi bị soi hủy theo dõi, Minh Triệu gây chú ý vì một động thái gây tò mò trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ siêu mẫu đã chia sẻ lại bài đăng bán hàng của thương hiệu mà cô và Kỳ Duyên cùng kinh doanh. Bài đăng sử dụng hình ảnh Kỳ Duyên và Nam vương Tuấn Ngọc để quảng bá: "20/10 nhất định có quà. Nếu không ai tặng chị em thì có ở đây tặng nhé".

Kỳ Duyên đã hủy theo dõi Minh Triệu trên Threads tuy nhiên cô bị soi theo dõi Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Minh Triệu sau đó chia sẻ bài đăng bán hàng có sự xuất hiện của Kỳ Duyên khi bị cô "dứt tình".

Ngày 23/9, netizen soi ra được Minh Triệu đã hủy theo dõi Kỳ Duyên. Nữ siêu mẫu còn chia sẻ bức ảnh biếm họa và đính kèm dòng trạng thái: "Hèn gì mà bạn có tệ với mình nhiều chút, mình cũng không buồn trách nữa. Vì sống một đời bình yên mới là thứ đắt giá. Không kỳ vọng, không làm điều gì trái lương tâm chính là nền tảng để tìm thấy bình yên. Tuần mới thật hiệu quả và an yên trong tâm hồn nhé".

Cho đến sáng 24/9, Kỳ Duyên bất ngờ đăng bức ảnh một ly nước đầy, ẩn ý nhắc nhở ai đó: "Ly nước đầy rồi, không nên rót nữa. Rót nữa là tràn á". Ngay lập tức, Minh Triệu cũng chia sẻ vu vơ: "Đồ cũ mặc mãi rồi, chuẩn bị ra đồ mới thôi". Tiếp đến, cô còn đăng trên Threads: "Bằng cách này hay cách khác, Triệu sẽ luôn cập nhật tình hình của Triệu 1 cách chân thật tới những người quan tâm Triệu nha nên là an tâm. Vì Triệu thật sự trân trọng tình cảm của mấy bạn và nhiều lúc các bạn còn là động lực của mình nữa đó. Thứ 3 nhiều năng lượng nhá! Vui vẻ, vui vẻ". Qua những bài viết ẩn ý này, cư dân mạng cho rằng cả hai đã xảy ra bất đồng, mâu thuẫn.

Kỳ Duyên và Minh Triệu từng có những bài viết ẩn ý qua lại trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên và Minh Triệu trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia chung một chương trình thực tế. Trong 5 năm đồng hành, cả hai luôn xuất hiện như hình với bóng ở các sự kiện giải trí lớn nhỏ. Không chỉ trên phương diện công việc, cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết với gia đình 2 bên.

Tuy nhiên đến tháng 2/2024, xuất hiện thông tin cả hai "đường ai nấy đi" sau 5 năm đồng hành. Một nguồn tin thân cận của chúng tôi cho biết cặp đôi đã không còn nhận những công việc liên quan đến nhau. Sau đó, cả hai cũng không còn xuất hiện và hạn chế tương tác trên mạng xã hội. Kỳ Duyên và Minh Triệu tách lẻ khi dự các buổi sinh nhật bạn bè, đám cưới Minh Tú...