Thay đổi nhiều tạo hình nhưng tóc dài đen thẳng chính là 'điểm nhấn' của Song Hye Kyo

Mới đây, nhãn hiệu thời trang do Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện đã chính thức tung ra bộ sản phẩm cho mùa mới. Xuất hiện trong bộ sưu tập, Song Hye Kyo ngay lập tức trở thành tâm điểm với truyền thông với tạo hình tóc dài suôn thẳng đơn giản.

Netizen nhận định, dù đã thử qua nhiều tạo hình khác nhau nhưng hình ảnh Song Hye Kyo tóc dài đen thẳng vẫn là hình ảnh đẹp nhất, quen thuộc nhất đối với người hâm mộ.

Bước chân vào showbiz ở độ tuổi 20, Song Hye Kyo đã được biết đến với hình ảnh ngọc nữ ngọt ngào, dịu dàng. Chính vì thế, mái tóc đen dài trở thành hình ảnh khó quên đối với người hâm mộ.

Ở độ tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo là một trong số những người đẹp giữ được độ hot chưa từng thuyên giảm trong suốt hơn 20 năm trong showbiz.

Mới đây, người đẹp cũng gây chú ý khi có mặt tại concert của nam ca sĩ Bruno Mars ở Seoul cùng với dàn diễn viên ''Now We Are Breaking Up'. Điều này cũng làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ tình cảm của Song Hye Kyo và nam diễn viên Jang Ki Yong.

Thời điểm bộ phim đóng máy, trên mạng xã xuất hiện những tin đồn hẹn hò của cả hai. Song, hai nghệ sĩ không lên tiếng bình luận. Song Hye Kyo cũng từng tới doanh trại thăm Jang Ki Yong khi anh nhập ngũ. Tuy nhiên, theo nhiều người tin đồn này là không chính xác bởi sau khi bộ phim kết thúc thì dàn diễn viên đều duy trì mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với nhau chứ không riêng chỉ Song Hye Kyo và Jang Ki Yong.