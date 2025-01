Thắt lòng gia cảnh nam shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng

Chiều 23/1, trong căn nhà cấp 4 dột nát nằm sâu hun hút trong lối nhỏ thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, rất đông bà con chòm xóm và cả những người xa lạ đến thắp hương, chia buồn với người thân anh Trần Thành (31 tuổi) - nam nhân viên giao hàng bị đánh chấn thương sọ não, tử vong.

Dù sự việc xảy ra đã gần 1 tuần nhưng chị Đinh Thị Đào (vợ anh Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại nỗi đau nghiệt ngã.

Giọng nghèn nghẹn, chị Đào kể, khuya 17/1, sau khi về đến nhà, anh Thành có chia sẻ ngắn gọn câu chuyện anh bị người nhà của khách hàng hành hung.

“ Thấy chồng có vẻ mệt mỏi, để anh nghỉ ngơi nên tôi cũng không hỏi han gì thêm. Ngờ đâu, một lúc sau thấy chồng có biểu hiện ngất lịm dần, tôi hốt hoảng gọi người thân, hàng xóm điện cấp cứu nhưng không kịp. Anh ấy ra đi quá đột ngột và oan ức” , chị Đào nấc nghẹn.

Chị Đào và người thân bên bàn thờ anh Thành.

Ngồi bên động viên chị Đào, ông Trần Dũng (chú ruột của anh Thành) rơm rớm nước mắt khi nhắc về đứa cháu xấu số của mình: “Lúc Thành mới 3 tháng tuổi thì bố mẹ đường ai nấy đi, Thành được gửi cho ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Lớn lên, nó đi làm đủ thứ việc kiếm sống. Ai cần việc gì kêu, nó cũng chẳng nề hà, cần cù kiếm tiền để phụ giúp bà.

Năm 2018, Thành đi làm ăn xa thì gặp gỡ, nên duyên chồng vợ với Đào. Cưới nhau, hoàn cảnh bên vợ thuộc diện khó khăn, Thành cũng hai bàn tay trắng nên bà con trong họ bàn bạc, thống nhất dành cái chái của nhà thờ tộc cho vợ chồng Thành trú ngụ".

Theo ông Dũng, 7 năm qua, cái chái rộng chưa đầy 10m2 ấy chỉ có vỏn với một chiếc giường, một cái tủ và vài vật dụng đơn giản. Tài sản lớn nhất của vợ chồng Thành có lẽ là đứa con gái bé nhỏ. Giờ Thành mất, ông Dũng cùng bà con trong tộc lại một lần nữa dành thêm một góc nhỏ của nhà thờ để lập bàn thờ cho Thành. Còn cái chái bao năm qua gia đình Thành trú ngụ vẫn sẽ là chỗ tránh nắng che mưa của hai mẹ con chị Đào trong những ngày tháng sau này.

"Thành chăm chỉ, làm lụng vất vả, mò cua bắt ốc đủ cả để lo cho vợ và con. 2 năm nay, ngoài làm thuê đủ thứ, Thành nhận chạy giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Thật không ngờ mọi việc xảy ra quá nhanh và đau đớn. Tôi đang canh cánh nỗi lo, không biết thời gian tới hai mẹ con cháu Đào sẽ ra sao khi đã vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha là trụ cột của gia đình ” - ông Dũng trào nước mắt nói.

Chái nhà thờ tộc được cải tạo làm nơi ở của vợ chồng anh Thành, chị Đào.

Đến hiện tại, chị Đào dường như vẫn không tin vào những gì đã xảy ra với người chồng chịu thương chịu khó của mình: “ Thương anh Thành vất vả, em dành dụm, tiết kiệm, mua cho ảnh đôi giày, bộ quần áo mới để Tết này có cái mặc cho tươm tất. Thật không ngờ đồ mua về còn đó, ảnh còn chưa mặc thử thì đã ra đi mãi mãi .

Mấy hôm rồi, đêm nào nằm ngủ, bé con cũng nằm mơ rồi gọi ba. Nhìn con thơ rồi ngước lên di ảnh chồng, em đau như đứt từng khúc ruột ”, chị Đào nghẹn giọng.

Căn nhà dột nát của vợ chồng anh Thành.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin , ngày 23/1, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Minh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) và Trần Hoàng Thiên (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Phước, Hòa Vang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Các bị can này là người đánh anh Trần Thành.

Công an xác định, Chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, Hòa Vang) đặt mua hàng trên mạng. Số hàng này được anh Trần Thành giao đến nhà nhưng chị Thảo chưa chuyển trả tiền.

Khoảng 23h ngày 17/1, anh Thành đến nhà để gặp chị Thảo để giải quyết sự việc trên thì xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng xông vào đánh vào vùng đầu anh Thành.

Nghe thông báo có người gây gổ đánh nhau ở nhà nên Trần Hoàng Thiên (em chị Thảo) dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh Thành.

Khi được người thân can ngăn, nhóm này mới dừng tay. Anh Thành về nhà, lên giường nằm nghỉ.

Khoảng 0h30 ngày 18/1, gia đình thấy anh Thành có biểu hiện khó thở nên gọi cấp cứu nhưng khi bác sĩ đến thì nam shipper đã tử vong.