Thật không hổ danh "cây hài" Hoàng gia Anh, Hoàng tử Louis vừa có pha bắt chước anh trai George khiến fan cười ngất!

Trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng châu Âu (VE Day), Hoàng tử Louis (7 tuổi) đã khiến công chúng bật cười khi “nhại” lại cử chỉ vuốt tóc của anh trai – Hoàng tử George (11 tuổi) – ngay trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc đáng yêu này thể hiện sự gắn bó tự nhiên và tinh nghịch giữa hai anh em.

Vào ngày 5/5, Thân vương William và Vương phi Kate đã đưa ba con – George, Charlotte (10 tuổi) và Louis – tới dự một chuỗi sự kiện chính thức diễn ra tại Cung điện Buckingham. Đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên trong năm của cả ba người con. Gia đình cùng Vua Charles và Vương hậu Camilla tham dự cuộc diễu hành quân sự và màn trình diễn máy bay đặc biệt trong khuôn khổ lễ tưởng niệm VE Day.

Trong khi máy bay đang biểu diễn, máy quay đã ghi lại cảnh George bình tĩnh vuốt tóc ra sau giữa gió lớn. Ngay lập tức, Louis ngồi bên cạnh “bắt chước” hành động đó bằng một cú hất tóc cực biểu cảm. Tuy nhiên, khác với anh trai, mái tóc mái của Louis vẫn rơi xuống trán, khiến cậu bé thở dài và cố gắng thổi bay tóc khỏi mặt.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hài hước này đã được đăng tải trên tài khoản Instagram của Daily Mail, thu hút sự chú ý lớn. Hình ảnh Louis cố gắng bắt chước anh một cách hóm hỉnh càng khiến công chúng yêu mến cậu bé hơn, và càng làm nổi bật tình cảm gắn kết trong gia đình.

Cảnh tượng này gợi nhớ đến sự kiện The Big Help Out năm ngoái – ngay sau lễ đăng quang của Vua Charles – khi George cũng từng vuốt tóc trước gương ô tô và được mẹ mình, Vương phi Kate, chỉnh tóc ân cần. Những cử chỉ nhỏ như vậy tạo nên sự gắn bó ngọt ngào trong gia đình Wales.

Tại lễ diễu hành, một chuyên gia đọc khẩu hình – bà Nicola Hickling – còn tiết lộ một khoảnh khắc đời thường đầy thú vị giữa cha con. Khi Louis dường như thốt lên: “Chẳng phải việc này đáng lẽ phải vui sao?”, Thân vương William đã nhẹ nhàng đáp lại: “Đúng vậy con trai. Sẽ không lâu đâu và bố muốn con chú ý đến nó”.

Ba người con nhà Wales tiếp tục thể hiện sự tự tin, lễ phép và đáng yêu trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng – một phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho vai trò hoàng gia sau này, mà William và Kate vẫn đang âm thầm dẫn dắt theo cách tự nhiên và gần gũi nhất.

