Thảo Rằn Ri và mối giao du với giới ‘giang hồ mạng’

Thảo Rằn Ri nhiều lần xuất hiện cùng Huấn Hoa Hồng, Phú Lê trên mạng xã hội. Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, Thảo Rằn Ri đăng nhiều bài viết trên Facebook thể hiện sự "nhớ nhung" Dũng “Trọc” Hà Đông khi đối tượng này bị bắt.

Xuất hiện cùng nhiều “giang hồ mạng”

Nguyễn Thị Thảo (SN 1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Thảo Rằn Ri”. Tài khoản TikTok của Thảo có hơn 263.000 người theo dõi và khoảng 3,9 triệu lượt thích.

Trên nền tảng này, Thảo thường đăng tải các video ghi lại hình ảnh đời sống hàng ngày với phong cách ăn mặc nhà binh, nhưng của binh lính các nước khác. Trong nhiều video, nữ TikToker mặc quần áo họa tiết rằn ri, đeo kính cùng nhiều phụ kiện, tạo nên phong cách bụi bặm.

Thảo Rằn Ri gây chú ý với phong cách ăn mặc bụi bặm.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh Thảo giao lưu, trò chuyện hoặc xuất hiện cùng một số nhân vật từng gây chú ý trong cộng đồng “giang hồ mạng” như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Dũng “Trọc” Hà Đông.

Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, Thảo Rằn Ri đăng nhiều bài viết trên Facebook thể hiện sự "nhớ nhung" Dũng “Trọc” Hà Đông khi đối tượng này bị bắt. Trong một bài viết, Thảo nhắc lại những lần cô ra Hà Nội được Dũng “Trọc” cùng anh em đón tiếp và gọi người này là “anh trai”.

Chi tiết hành vi cho vay nặng lãi

Tên tuổi Thảo Rằn Ri được chú ý trở lại sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, từ năm 2023 đến nay, Thảo nhiều lần cho N.T.D., trú cùng địa bàn, vay tiền với tổng số tiền gốc 180 triệu đồng. Mức lãi suất được xác định là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm. Qua hoạt động cho vay, Thảo bị xác định đã thu lợi gần nửa tỷ đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Thảo Rằn Ri.

Khi người vay không trả lãi đúng hạn, Thảo được xác định đã nhiều lần gọi điện thúc ép, yêu cầu và gây áp lực để đòi tiền.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo để điều tra.

Vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La điều tra, mở rộng. Cơ quan công an đồng thời đề nghị những ai là bị hại của Thảo đến trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.