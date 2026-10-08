Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp từ 1/11

Theo Nghị định mới của Chính phủ, từ ngày 1/11, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 383/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 09/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11).

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Cụ thể, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo vệ, bảo đảm quyền con người; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của bộ.

Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có 20 đơn vị.

Gồm: Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý.

Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Hợp tác quốc tế (trước là Vụ Hợp tác quốc tế), Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Học viện Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam.

Trong đó, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Học viện Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ. Các đơn vị còn lại là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế có hiệu lực thi hành.