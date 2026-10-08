Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tới hết năm nay (thay vì chỉ tạm dừng hoạt động 5 ngày như thông báo trước đó tại cửa hàng).

Ngày 8/10, tin từ Sở Công Thương TP. Cần Thơ, sau khi nắm được thông tin phản ánh cửa hàng kim cương Kimberly Diamond (số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ) tạm đóng cửa từ ngày 19/7, sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đóng cửa, phía trước dán thông báo: “Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng để xử lý việc nội bộ”.

Sau đó, cuối tháng 8 vừa qua, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã gửi tới Sở Công Thương thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 7/8-31/12.

Cửa hàng Kimberly Diamond trên đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ đóng cửa tới hết năm nay.

Sở Công Thương TP. Cần Thơ cũng thông tin, ngày 30/7, Sở nhận được một đơn phản ánh của khách hàng liên quan giao dịch mua bán sản phẩm vàng có đính kim cương tại cửa hàng Kimberly Diamond. Khách hàng cũng yêu cầu cung cấp tờ khai hải quan để chứng minh nguồn gốc kim cương, và yêu cầu doanh nghiệp thu mua lại sản phẩm theo “Giấy đảm bảo” của Kimberly Diamond đã cấp khi bán sản phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường đã xác minh và cho thấy, người phản ánh chưa được doanh nghiệp cung cấp hóa đơn đối với giao dịch nêu trong đơn. Ngày 28/8, Chi cục Quản lý thị trường đã chuyển thông tin vụ việc đến cơ quan Thuế để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Về tờ khai hải quan để xác minh nguồn gốc và yêu cầu mua lại sản phẩm của Kimberly Diamond, qua xác minh của cơ quan thẩm quyền cho thấy, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond không có đăng ký tờ khai xuất - nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIX.

Do doanh nghiệp hiện đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ chưa có cơ sở xác định tờ khai hải quan về sản phẩm để cung cấp theo yêu cầu của người dân.

Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ đã thông báo kết quả xác minh và hướng dẫn khách hàng gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, trong 8 tháng năm nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 23 cuộc liên quan mặt hàng vàng, trang sức, mỹ nghệ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý 11 vụ vi phạm, phạt hành chính tổng số tiền hơn 220 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,1 tỷ đồng.

Các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ được phát hiện chủ yếu liên quan nhãn mác không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định; biển hiệu không thể hiện đầy đủ tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hàng hóa có nhãn không thể hiện đầy đủ nội dung bắt buộc theo tính chất hàng hóa...

Chi cục Quản lý thị trường TP. Cần Thơ đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực vàng, trang sức, mỹ nghệ và bạc.

Quản lý thị trường TP. Cần Thơ đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng, bạc, trang sức, mỹ nghệ, thời gian kiểm tra tới hết ngày 15/11/2026.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trong làn sóng bán tháo kim cương, ngày 19/7, tiệm bán kim cương Kimberly Diamond đột ngột đóng cửa và dán thông báo "Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày để xử lý việc nội bộ". Tuy nhiên, hết 5 ngày và từ đó tới nay nhiều khách hàng quay trở lại tiệm này để tìm hiểu thì cửa hàng vẫn "cửa đóng then cài". Nhân viên bảo vệ khi được hỏi cũng chỉ hướng dẫn khách liên hệ qua số điện thoại, còn khi nào cửa hàng mở cửa lại cũng không biết. Dù vậy, khi khách liên hệ số điện thoại của cửa hàng theo công bố đều không liên lạc được, hoặc không ai bắt máy. Được biết, Kimberly Diamond là một trong những thương hiệu mua bán kim cương, đá quý, trang sức nổi tiếng bậc nhất tại Cần Thơ. Thương hiệu này nổi tiếng từ sự lâu năm, đặc biệt những năm gần đây, khi sản xuất nhiều clip, video ngắn có tính giải trí cao về nghề kinh doanh kim cương, chuyện công sở đưa lên mạng xã hội. Những tiểu phẩm này thu hút nhiều người xem, có nhiều clip ngắn đạt hàng triệu lượt xem và thường xuyên viral trên mạng xã hội.