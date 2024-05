Thảo Nhi Lê tung ảnh nét căng tại Cannes, lên tiếng sau khi vướng tin bị truyền thông quốc tế ngó lơ

Á hậu Thảo Nhi Lê là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam xuất hiện tại LHP Cannes 2024. Màn đổ bộ của người đẹp sinh năm 1994 đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Thảo Nhi Lê lại gây xôn xao vì khoảnh khắc được cho là bị ekip nhắc nhở rời thảm đỏ vì tạo dáng lâu. Thậm chí, cư dân mạng còn soi ra người đẹp 9x bị truyền thông quốc tế ngó lơ, không tác nghiệp dù cô đang ở phía trước.

Giữa lúc vướng nhiều thông tin trái chiều, Thảo Nhi Lê đã có bài đăng mới trên trang cá nhân. Vào chiều 18/5, Á hậu 9x đã "xả kho" loạt ảnh nét căng khi tham gia LHP Cannes 2024. Nhan sắc xinh đẹp và thần thái cuốn hút của cô vẫn ghi điểm với netizen nước nhà.

Bên cạnh đó, Thảo Nhi Lê cũng chia sẻ cảm xúc của bản thân sau khi tham gia sự kiện hot nhất những ngày vừa qua. Người đẹp gửi lời cảm ơn tới nhà thiết kế Công Trí khi đã đặt nhiều tâm huyết và công sức sáng tạo nên bộ trang phục này. Ngoài ra, cô khẳng định đây là khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa: "It was an unforgettable, magical experience" (Tạm dịch: Đó là một trải nghiệm kỳ diệu, không thể nào quên).

Á hậu Thảo Nhi Lê khoe ảnh nét căng khi tham gia LHP Cannes 2024

Giữa ồn ào vướng tin bị truyền thông quốc tế ngó lơ trên thảm đỏ, người đẹp sinh năm 1994 cho biết đây là trải nghiệm kỳ diệu, không thể nào quên

Thảo Nhi Lê gây xôn xao khi được cho là bị ekip nhắc nhở rời thảm đỏ vì tạo dáng lâu

Người đẹp còn được cho là bị truyền thông quốc tế ngó lơ, không tác nghiệp khi cô đang ở trên thảm đỏ

Về thông tin bị nhắc nhở rời thảm đỏ Cannes, phía nàng hậu chia sẻ thêm về tình huống: "Không ai được đứng quá lâu trên thảm đỏ để chụp hình cả. Trừ phần xuất hiện của ekip trong đoàn phim có khoảng thời gian riêng lúc đầu. Thì sau đó khoảng thời gian cho các khách mời đều hạn chế để mọi người vào xem phim cho kịp giờ".

Bên cạnh những ý kiến đánh giá tiêu cực, nhiều cư dân mạng lại dành lời khen ngợi, động viên cho sự xuất hiện chỉn chu của Thảo Nhi Lê. Netizen cho rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia nên vẫn còn là gương mặt mới lạ với truyền thông quốc tế. Hình ảnh của Thảo Nhi Lê còn được phóng viên Getty Images chú thích là "A Guest" (một vị khách - PV).

Phóng viên Getty Images chú thích hình ảnh của Thảo Nhi Lê là "A Guest"

Được biết, Thảo Nhi Lê xuất hiện tại Cannes để tham dự buổi trình chiếu bộ phim Kind of Kindness của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos - người vừa có 11 đề cử và 4 giải thưởng tại Oscar cho bộ phim Poor Things.

Đây được xem là thảm đỏ uy tín và quy tụ nhiều ngôi sao tên tuổi nhất những ngày qua tại Cannes. Tháp tùng Thảo Nhi Lê trên thảm đỏ danh giá là một người bạn, một đối tác quan trọng của của cô trong một dự án lớn sắp tới của năm 2024. Anh là người Pháp và cũng là người có lời mời Thảo Nhi tham dự LHP Cannes lần này.

Cô chia sẻ về cơ hội tham gia sự kiện Cannes 2024: "Với Nhi, được tham dự LHP Cannes là điều Nhi luôn mơ ước và cơ hội đến như một điều kỳ diệu. Bước chân lên thảm đỏ Cannes giống như Lọ Lem đi dự tiệc của Hoàng gia, nên khi nhìn thấy chiếc váy xanh gợi nhớ tới hình ảnh bộ váy của Cinderella thì Nhi nghĩ đó là một chiếc váy định mệnh rồi".

Thảo Nhi Lê xuất hiện tại Cannes để tham dự buổi trình chiếu bộ phim Kind of Kindness của đạo diễn người Hy Lạp

LHP Cannes là ngày hội của những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới. Bên cạnh những bộ phim đẳng cấp được công chiếu thì Cannes trở thành sự kiện đáng mong đợi bởi những màn đổ bộ "lồng lộn", độc đáo có 1-0-2 của dàn sao quốc tế. Trong nhiều năm qua, việc nghệ sĩ Việt sải bước trên thảm đỏ Cannes luôn là đề tài được công chúng bàn tán. Trước Thảo Nhi Lê, nhiều mỹ nhân Việt đều để lại ấn tượng khi sải bước trên thảm đỏ Cannes.