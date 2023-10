Á hậu Thảo Nhi Lê xuất hiện xinh đẹp khi làm giám khảo trong sự kiện của VITA Clinic

Vào ngày 8/10 vừa qua, Á hậu Thảo Nhi Lê khiến khán giả bất ngờ khi trở thành ban giám khảo của sự kiện VITA Venus - Best Body tìm kiếm những nữ thần sắc đẹp. Với thông điệp đánh thức quyền năng vẻ đẹp của phụ nữ thế hệ mới do Thẩm mỹ viện VITA Clinic tổ chức. Ngoài Thảo Nhi Lê, thành phần ban giám khảo còn có Ms. Dee Trương – CEO của VITA Clinic và chị Lê Phạm Yến Ngân - Đại diện Học Viện Phong Thái Á Đông. Đứng trước vai trò mới mẻ, nàng Á hậu chia sẻ cô cảm thấy rất vui và hào hứng khi nhận được lời mời từ thẩm mỹ viện hàng đầu, đồng thời tin rằng sẽ cùng với các vị BGK tìm ra những nữ thần có vóc dáng xuất sắc nhất.



Như một cách để thể hiện phong cách thời trang tinh tế, phù hợp với vị trí giám khảo và tính chất sự kiện tham gia, Thảo Nhi Lê chọn cho mình bộ cánh màu trắng có điểm nhấn vòng eo, mang đến vẻ thanh lịch, dịu dàng. Song, thiết kế hở lưng hợp lý của chiếc váy cũng giúp cô nàng nâng điểm gợi cảm trong mắt người nhìn hơn. Doanh nhân Dee Trương thu hút ống kính nhờ chiếc đầm hai dây đính kết lấp lánh, toát lên vẻ vừa quyến rũ, vừa trẻ trung.

Được biết, CEO Dee Trương không ngần ngại "chi mạnh" vào hoạt động này để đem đến chuỗi sự kiện chỉn chu, chuyên nghiệp, từ đó chọn ra Gương mặt nữ thần VITA Clinic – người sẽ đảm nhận vị trí đại sứ thương hiệu của VITA năm 2024. Có lẽ, nhờ hội tụ đủ những gạch đầu dòng quan trọng như: thành phần ban giám khảo quyền lực, giá trị giải thưởng cao, "độ hot" và tên tuổi của VITA Clinic, thế nên trong sự kiện lần này, dàn "chị đẹp" tham gia tranh tài đều sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn, tạo nên tính hấp dẫn và thú vị ngay từ những giây phút đầu tiên.

Theo đó, sự kiện đặt ra thử thách photoshoot với chủ đề vẻ đẹp nữ thần, mỗi thí sinh sẽ có 6 phút để thực hiện màn tạo dáng trước nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Giải thưởng lớn nhất là Nữ thần Best Body có giá trị lên đến 160 triệu đồng bao gồm gói liệu trình VITA Clinic, trọn bộ sản phẩm SKIN BY VITA và liệu trình Filler điêu khắc body, dành cho thí sinh có màn thể hiện toàn diện nhất, từ hình thể, thần thái tự tin đến khả năng truyền cảm hứng. Vượt qua nhiều khách mời tham dự, chị Cáp Thu Hà đã giành chiến thắng thuyết phục trong chuỗi sự kiện VITA Venus - Best Body.

Song song đó, sự kiện có thêm những giải thưởng khác như: Nữ thần Best Sharing (khách mời Trịnh Thị Ngọc Bích chiến thắng), Nữ thần Best Posing (khách mời Trần Thị Diễm Phương chiến thắng) và Nữ thần Performance (khách mời Nguyễn Lan Hoa chiến thắng). Mỗi giải phụ sẽ nhận được liệu trình Derma HA-P trị giá 28 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tốt nhất, những "chị đẹp" được VITA đầu tư chăm chút từ ý tưởng trang điểm, làm tóc đến những trang phục khoe trọn đường cong đến từ NTK Lê Long Dũng. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức một workshop để nâng cao khả năng tạo dáng trước ống kính, điều chỉnh góc mặt, tư thế giúp khách hàng có những bức hình đẹp và chinh phục ban giám khảo khó tính. Theo CEO Dee Trương, thông qua thử thách tạo dáng trước ống kính, chị em sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau, có thể đem những kỹ năng mới học được ứng dụng vào cuộc sống lẫn công việc hàng ngày.

Để giúp các "chị đẹp" hoàn thành thử thách, Á hậu Thảo Nhi Lê nhiệt tình chia sẻ bí kíp để có những shoot hình đẹp chính là thoải mái tinh thần để cơ mặt được thư giãn, tự tin "flex" biểu cảm và giữ những suy nghĩ tích cực trong đầu. Ngoài ra, cô nàng cũng nói thêm khi chụp ảnh nên để cơ thể nghiêng 45 độ, sử dụng phần hông và chọn cách để tay hợp lý sao cho dáng người tự nhiên. Thảo Nhi Lê cũng sẵn sàng thực hiện thử thách tạo nhiều dáng chụp hình nhất trong vòng 30 giây trước các thí sinh, vừa để thị phạm "nghìn lẻ một" chiêu pose dáng, vừa truyền cảm hứng và sự tự tin cho những "chị đẹp" sắp tranh tài.

Nếu Thảo Nhi Lê hướng dẫn tạo dáng nghệ thuật cho các thí sinh, thì chị Lê Phạm Yến Ngân đến từ Học viện Phong thái Á Đông lại mang đến những kiến thức trong việc định hình và nâng tầm phong thái, chú trọng từ cách đi đứng đến các cử chỉ bàn tay. Ngoài ra, VITA Clinic càng tâm lý hơn khi tổ chức hoạt động cắm hoa nghệ thuật với sự hỗ trợ từ thương hiệu Phường Hoa, đây được xem như một cách để chị em thư giãn, thoải mái tinh thần trước khi bước vào chương trình chính. Đến với sự kiện của VITA Clinic, tất cả "chị đẹp" đều cảm thấy thú vị, hào hứng khi có cơ hội tỏa sáng và trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết giúp ích trong việc xây dựng hình ảnh tự tin, xinh đẹp của phụ nữ thế hệ 4.0.

VITA Clinic được biết đến là chuỗi hệ thống làm đẹp chuẩn châu Âu với 12 chi nhánh trên toàn quốc, đã phục vụ hàng triệu khách hàng trong 9 năm qua. Hình ảnh mà VITA Clinic xây dựng chính là dịch vụ hàng đầu, xứng đáng để chị em đặt niềm tin trong hành trình thăng hạng nhan sắc. Chuỗi sự kiện tìm kiếm gương mặt nữ thần của VITA Clinic sẽ kéo dài đến hết năm, hứa hẹn sẽ có sự tham gia của những khách mời tên tuổi trong showbiz. Trước Thảo Nhi Lê, VITA Clinic cũng chào đón những ngôi sao như Á hậu Thuỷ Tiên, Gil Lê, MC Đỗ Nhật Hà, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.