Tháo dỡ loạt công trình tại con phố "99% đàn ông Hải Phòng khẳng định chưa bao giờ đặt chân tới"

Khu vực Bộ Xây Dựng (Khu II Đồ Sơn, Hải Phòng) - địa danh mà người Hải Phòng nghe qua là biết, nhưng hay được đùa rằng nếu hỏi đã đến đó bao giờ chưa thì 99% câu trả lời là: "chưa". Nơi đây từng là khu vực sầm uất và đông đúc, hiện đang đi vào giai đoạn phá dỡ phục vụ việc chỉnh trang cảnh quan theo định

Ngày 30/5, công tác tháo dỡ các công trình tại khu vực Bộ Xây dựng thuộc Khu II Đồ Sơn đang được triển khai tích cực. Mặt bằng đang dần được làm sạch, cảnh quan chỉnh trang - chuẩn bị cho một chương mới của vùng đất này.



Lối vào khu vực đang được phá dỡ

Trái với sự nhộn nhịp của nhiều năm về trước, con phố này giờ đây chỉ còn lại hình ảnh hoang tàn

Năm 2023, khi lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng trực tiếp xuống kiểm tra thực địa tại Đồ Sơn, chỉ đạo rà soát toàn bộ các khu đất, công trình tồn tại kéo dài nhiều năm. Thành phố đặt mục tiêu nghiên cứu phương án chỉnh trang khu du lịch, tạo quỹ đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và thu hút các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ chất lượng cao.

Thực hiện chỉ đạo đó, năm 2024, quận Đồ Sơn (nay là phường Đồ Sơn) đã ban hành các quyết định cưỡng chế, xử lý vi phạm về đất đai và xây dựng tại khu vực này, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại hiện trạng đất theo quy định.



Các công trình tại đây đang bước vào giai đoạn phá dỡ, làm sạch mặt bằng

Cảnh ngổn ngang bên ngoài một nhà nghỉ cũ, đã dừng kinh doanh từ lâu



Ngôi nhà 3 tầng có kiến trúc khá độc đáo đang được dần tháo dỡ

Những khách sạn cũ rồi sẽ được thay thế bằng những công trình mới phục vụ quy hoạch theo định hướng mới của Đồ Sơn

Việc phá dỡ đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai

View biển đối diện khu vực đang phá dỡ

Đến nay, quá trình tháo dỡ, làm sạch mặt bằng đang được tiếp tục hoàn thiện - dọn đường cho những gì sẽ mọc lên thay thế: các không gian phát triển mới, các dự án đầu tư phù hợp quy hoạch, hướng tới mục tiêu biến Đồ Sơn thành đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, điểm đến hấp dẫn của Hải Phòng và khu vực phía Bắc.