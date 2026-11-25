Cơ quan CSĐT đã khởi tố Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên) biệt danh “Thảo Baby”, chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi trú tại Hà Nội, người yêu Thảo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/11, Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, đã chuyển vụ việc liên quan đến 2 đối tượng Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi, trú tại Hà Nội, người yêu Thảo) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố Ngô Thị Bích Thảo và Nguyễn Xuân Đạo để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Thảo.

Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Đáng chú ý, theo lời khai của Thảo tại cơ quan công an, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi tháng.

Các video ghi lại những nội dung này sau đó bị phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và các trang cá cược trực tuyến, khiến Thảo được nhiều người biết đến trên không gian mạng.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên “Thị Nở”.

Lời khai Ngô Thị Bích Thảo tại cơ quan Công an.

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, làm rõ các hành vi có liên quan.

Cơ quan chức năng cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để livestream nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi, đồng thời cảnh báo những hệ lụy tiêu cực khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.