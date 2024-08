Thành viên bê bối của BTS liệu có bị đuổi khỏi nhóm?

BTS là nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop, vươn tầm thế giới nhờ âm nhạc và hình tượng tích cực. Nhưng giờ đây, nhóm lao đao hơn bao giờ hết khi Suga vướng scandal say rượu lái xe vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ bị công chúng chỉ trích, nam idol còn bị chính người hâm mộ quay lưng, yêu cầu rời khỏi nhóm.

Là thành viên nhóm nhạc số 1 Kpop, nên nồng độ cồn của Suga cũng phải đứng top!

Người nổi tiếng nói chung và idol nói riêng đều phải chịu tiêu chuẩn rất khắt khe tại Hàn Quốc. Với vị thế của mình, họ buộc phải trở thành hình mẫu tích cực và sạch scandal trước công chúng. Không phải tất cả sao vướng scandal đều đánh mất sự nghiệp, nhưng con đường sự nghiệp của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu không dính phốt.

Đặc biệt, say rượu lái xe là "trọng tội" trong giới giải trí Hàn Quốc khi không có nhiều ngôi sao "sống sót" sau scandal này. Ngoài hình phạt trước pháp luật, các ngôi sao còn thường bị nhà đài cấm sóng và bị khán giả quay lưng. Trong diễn biến mới nhất, Suga đã bị hàng loạt fan gửi vòng hoa cùng thông điệp gay gắt "Hãy rời nhóm", "Anh là người đã buông tay chúng tôi"... đến trước cổng công ty quản lý, yêu cầu rời khỏi BTS vì làm ảnh hưởng đến nhóm.

Hàng loạt fan gửi vòng hoa yêu cầu Suga rời nhóm

Quả thật, lỗi lầm của Suga rất nghiêm trọng. Nồng độ cồn trong máu của nam idol lên đến 0,227%, đứng số 1 trong danh sách nồng độ cồn của các ngôi sao vướng scandal say rượu lái xe. Con số này cao gấp đôi người đứng thứ 2 (Kangta nhóm H.O.T - 0,102%), gấp gần tám lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%. Phương tiện của Suga cũng được xác định là scooter điện, nằm cùng khung xử phạt với phương tiện cơ giới lớn là ô tô. Nam idol đối diện với mức án 2-5 năm tù và phạt 20 triệu won (385 triệu đồng).

Là thành viên nhóm nhạc số 1 Kpop, nên nồng độ cồn của Suga cũng phải đứng top!

Không những vậy, tội to hơn cả của HYBE - Suga chính là nói dối. Trong thông báo đầu tiên, nam idol và công ty đưa ra những chi tiết như "chỉ đi 500 mét", "ngã trước cửa nhà", "đi ván trượt điện". Nhưng sau đó, netizen đã nhanh chóng "bóc" tất cả những điều này chỉ là dối trá. Đoạn CCTV tung ra cho thấy Suga phóng như bay trên chiếc xe scooter điện trên quãng đường hơn 2km, và cũng không hề ngã trước cửa nhà mình. Khi đến đồn cảnh sát, nam idol khai nhận chỉ uống 1 cốc bia, nhưng kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Suga cho thấy anh đã uống đến 9-10 cốc.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, HYBE "chữa cháy" bằng lời xin lỗi vì truyền đạt thông tin sai lệch 1 cách vội vàng nhưng không thể cứu vãn được tình hình. Người hâm mộ vô cùng thất vọng vì thần tượng luôn truyền đi những giá trị tích cực nhưng khi làm sai lại lấp liếm, lừa dối công chúng.

Đoạn CCTV làm rõ nhiều điều dối trá trong tuyên bố của HYBE Labels và Suga

Khả năng Suga rời nhóm đến đâu?

Những ngôi sao hoạt động 1 mình như Kim Sae Ron, Lizzy (cựu thành viên After School) khi vướng phốt say rượu lái xe đều bị cấm sóng và đánh mất sự nghiệp. Với các idol, họ còn phải chịu thêm hình phạt rời khỏi nhóm vì đã làm ảnh hưởng đến nhóm nhạc. "Gương tày liếp" phải rời nhóm trước khi vụ của Suga xảy ra có Lim Young Min (AB6IX), Heo Chan (Victon) và Teo (DKB), Kangin (Super Junior).



Hàng loạt idol phải rời nhóm vì say rượu lái xe

Tuy nhiên liệu Sug a có dễ d àng rời khỏi BTS?

Nhiều netizen nghiêng về khả năng thành viên BTS không dễ rời khỏi nhóm. Lý do đầu tiên là bởi có nhiều idol phải rời nhóm vì say rượu lái xe, nhưng số người không rời còn nhiều hơn. Những idol Hyesung - Junjin (Shinhwa), Jaejin - Jiwon (Sechkies), Kangta (H.O.T), Jaejoong (DBSK) đều không rời nhóm sau scandal say rượu lái xe. Họ chỉ kiểm điểm 1 thời gian, sau đó lại hoạt động như bình thường. Ngay cả Kangin (Super Junior) cũng phải ngừng hoạt động đến 3 năm mới đưa ra quyết định rời đi, chứ không rời nhóm ngay.

Nhiều người rời nhóm vì say rượu lái xe, nhưng số người không rời... còn đông hơn!

Lý do thứ 2 chính là dù Suga bị 1 bộ phận fan quay lưng, nhưng phần đông vẫn ủng hộ anh ở lại nhóm. Fan Kpop rất tôn sùng con số nguyên bản của 1 nhóm nhạc, việc có thành viên rời nhóm chính là chuyện động trời. Trong mắt các fan, BTS gồm 7 thành viên không thể thiếu 1 ai. Suga đã gắn bó với BTS 11 năm, thu hút lượng lớn fan trung thành. Những ARMY này sẽ bảo vệ Suga trước sóng gió dư luận và không muốn anh rời khỏi nhóm.

Trong mắt phần lớn fan, BTS khởi đầu với 7 thành viên nên sẽ mãi mãi phải đủ 7 người

Lý do thứ 3: BTS là "gà đẻ trứng vàng" của HYBE Labels và không dễ gì công ty này "nhả" cho Suga ra đi. Từ đế chế giải trí hùng mạnh, HYBE Labels lao đao trong năm 2024 vì hàng loạt ồn ào tranh chấp với Min Hee Jin - NewJeans, phốt đạo nhái của ILLIT, khả năng hát live cực tệ của LE SSERAFIM, bê bối đời tư của chủ tịch Bang Shi Hyuk... HYBE Labels đang rất kỳ vọng vào màn comeback đủ 7 thành viên BTS trong năm 2025 sẽ vực dậy công ty về cả danh tiếng và tài chính, nên hẳn sẽ tìm mọi cách để "tẩy trắng" và giữ Suga ở lại với BTS.

Màn comeback đầy đủ thành viên BTS năm 2025 được kỳ vọng sẽ cứu cả HYBE Labels