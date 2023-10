Thành tích học tập rất xịn, nhưng trình tiếng Anh của siêu mẫu Lan Khuê lại bị người nước ngoài "chê"?

Lan Khuê (sinh năm 1993, TP.HCM) là một trong những siêu mẫu đình đám của làng mốt Việt. Cô từng đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam năm 2014, từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2015 và xuất sắc khi lọt top 11.

Siêu mẫu Lan Khuê mới đây cũng gây chú ý khi đảm nhận vị trí Super Mentor của chương trình The New Mentor. Dù không thắng bất kỳ thử thách nào trong suốt 9 tập phát sóng, nhưng ở chặng Chung kết, học trò của Lan Khuê là Lê Thu Trang lại là người giành chiến thắng chung cuộc.

Lan Khuê trong chương trình The New Mentor

Lan Khuê và học trò Lê Thu Trang tại Chung kết The New Mentor

Mới đây, thầy Jack Zissler - một cựu giám khảo IELTS đã làm clip chấm điểm khả năng nói tiếng Anh của các giám khảo chương trình The New Mentor, trong đó có Lan Khuê. Theo quan điểm cá nhân, thầy Jack khá thích cách nữ siêu mẫu ngắt nghỉ và sử dụng ngữ điệu, tông giọng lên xuống. Tuy nhiên, các quy tắc cấu trúc cơ bản trong bài nói như phát âm và ngữ pháp của Lan Khuê còn khá hạn chế.



Cuối cùng, thầy Jack chấm trình tiếng Anh của Lan Khuê ở mức 5.0 Speaking với nhiều đắn đo.

So với Hồ Ngọc Hà và Hương Giang - hai HLV The New Mentor cũng được thầy Jack react khả năng ngôn ngữ trước đó, thì tiếng Anh của Lan Khuê có vẻ... hạn chế đôi chút. Theo đó, Hương Giang được cựu giám khảo IELTS chấm 5.5 Speaking còn Hồ Ngọc Hà chạm ngưỡng 6.5.

Cựu giám khảo IELTS chấm điểm khả năng ngoại ngữ của Lan Khuê

Thầy Jack chấm Lan Khuê được 5.0 điểm phần

Ở một diễn biến khác, bên cạnh nhan sắc vượt trội, phong thái tự tin, điều mà khiến netizen yêu quý Lan Khuê nhiều hơn bội phần đó chính là cô sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể. Lan Khuê cho biết, cô có 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi khi còn học phổ thông trung học. Nữ siêu mẫu có điểm thi đại học khá cao và từng là sinh viên khoa tiếng Đức tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM). Năm 2023, điểm chuẩn vào ngành tiếng Đức của trường theo hình thức thi tốt nghiệp THPT là 24,85 (khối D01) và 23,7 (khối D05).

Đáng chú ý, Lan Khuê còn sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Bố mẹ Lan Khuê đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Cô ruột của Lan Khuê cũng là giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Ông ngoại của siêu mẫu chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm TP.HCM - GS. Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Ông là gương mặt tiêu biểu của giáo dục và văn hóa thời kháng chiến - cách mạng, Ủy viên Hội đồng Lý luận - Phê bình Văn học Nghệ thuật trung ương.

Lan Khuê từng chia sẻ rằng ông ngoại ảnh hưởng rất nhiều tới lối sống và suy nghĩ của cô. Từ bé, Lan Khuê đã được sống gần ông ngoại nên mọi quyết định lớn trong cuộc sống cô đều nhờ tới sự tư vấn của ông. Người đẹp cũng không quên chia sẻ rằng cô rất tự hào về ông của mình.

Tổng hợp