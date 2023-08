Dàn HLV The New Mentor đọc "men tờ" - "men tùa" lẫn lộn, giáo viên 8.5 IELTS đính chính cách phát âm đúng!

The New Mentor là một trong những chương trình hot nhất hiện nay với hàng loạt các "drama" kịch tính. Mọi thứ liên quan đến chương trình đều thu hút sự chú ý của netizen. Thậm chí ngay cả cách phát âm tên chương trình của dàn HLV cũng gây ra những cuộc tranh luận trên MXH khi người thì đọc "mentor" là "men tùa", người lại đọc "men tờ". Vì không có sự thống nhất nên nhiều người, đặc biệt là những ai không biết nhiều về tiếng Anh cảm thấy băn khoăn không biết đâu mới là cách đọc chuẩn nhất của từ này.

Thanh Hằng - Lan Khuê - Hương Giang - Hà Hồ là 4 HLV "quyền lực" The New Mentor 2023

Theo từ điển Oxford, "mentor" (/ˈmentɔːr/) là danh từ dùng để chỉ một người có kinh nghiệm tư vấn và giúp đỡ ai đó có ít kinh nghiệm hơn trong một khoảng thời gian (cách định nghĩa gốc: an experienced person who advises and helps somebody with less experience over a period of time). Trong tiếng Việt, từ mentor được dịch đại khái là người hướng dẫn, người dẫn dắt.

Vậy thì phát âm từ "mentor" thế nào mới đúng? Dưới đây là phần giải thích của cô Lê Yến - cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), giáo viên dạy tiếng Anh với 8.5 IELTS, về cách phát âm của từ "mentor".

Giáo viên IELTS chia sẻ cách phát âm đúng của từ "mentor"

Đâu mới là cách đọc đúng của từ "mentor"?



Trước tiên, theo cô Lê Yến, vì phần đuôi của từ "mentor" có cụm "tor" nên có lẽ nhiều người có xu hướng phát âm từ này giống như những từ nhìn tương tự như: actor (diễn viên), doctor (bác sĩ), director (giám đốc), navigator (hoa tiêu, người theo nghề hàng hải)... Nhưng thực chất từ "mentor" có cách phát âm khác các từ nêu trên.

Trên thực tế, theo bảng phiên âm tiếng Anh IPA, cách phát âm của từ "mentor" là /ˈmen.tɔːr/, âm đuôi là /tɔːr/ chứ không phải là âm /tɚ/ giống như từ doctor /ˈdɑːk.tɚ/ hay navigator /ˈnæv.ə.ɡeɪ.t̬ɚ/.

Chỉ cần để ý kỹ âm cuối sẽ thấy sự khác biệt giữa từ "mentor" với các từ cùng kết thúc bằng âm cuối là "tor" khác. Tóm lại, cách phát âm đúng của từ "mentor" khi ở dạng DANH TỪ là "men tùa" chứ không phải "men tờ" như nhiều HLV trong The New Mentor nói.

Cách người bản xứ phát âm từ "mentor" (Nguồn: YouTube English with Collins Dictionary)

Tuy nhiên, cô Lê Yến nhấn mạnh từ "mentor" sẽ luôn luôn được phát âm là "men tùa" khi nó là danh từ, còn khi là mentor làm verb (động từ), nó sẽ có hai cách phát âm là "men tùa" và "men tờ".



Ví dụ: The programme was set up to train and mentor small-business entrepreneurs (Tạm dịch: Chương trình được thành lập để đào tạo và hướng dẫn cho các doanh nhân doanh nghiệp nhỏ - PV).

Phân tích ví dụ trên, từ "mentor" đứng sau giới từ "to" để đảm nhận chức năng là động từ. Vậy nên, từ "mentor" trong trường hợp này có thể phát âm là "men tùa" hoặc "men tờ".

Thầy Luyện Quang Kiên - người Việt Nam đầu tiên đạt 9.0 IELTS đồng thời là thầy giáo dạy IELTS nhiều năm cũng đồng ý với nhận định của cô Lê Yến. Ngoài ra, thầy Kiên và cô Yến lưu ý thêm cách phát âm từ "mentor" là "men tùa" sẽ phổ biến hơn ở cả danh từ và động từ.

Từ "mentor" nếu ở dạng động từ, sẽ có 2 cách phát âm là "men tờ" và "men tùa". Nguồn: Cambridge Dictionary

Cách người bản xứ phát âm từ "mentor" ở dạng động từ (Nguồn: YouTube English with Collins Dictionary)

Tóm lại, trong trường hợp của các vị huấn luyện viên ở chương trình The New Mentor, thì từ mentor được đặt trong cụm danh từ "the new mentor", nên phải đọc là "men tùa" mới đúng chứ không phải "men tờ".