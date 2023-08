Dàn HLV The New Mentor gây tranh cãi khi đọc tên chương trình, netizen: Rốt cuộc là "men tờ" hay "men tùa"?

Mới đây, trên mạng xã hội, mọi người xôn xao trước câu hỏi "phát âm từ mentor thế nào là đúng nhất?". Được biết, nguyên nhân của cuộc tranh cãi này nảy sinh từ chương trình The New Mentor - một chương trình truyền hình thực tế hot nhất nhì hiện nay.

Dàn huấn luyện viên của chương trình The New Mentor

Theo đó, dù chỉ là một chữ "mentor", nhưng 4 vị huấn luyện viên của chương trình là Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê mỗi người lại đọc một kiểu, người đọc là "men tua", người lại đọc "men tờ". Chính điều đó đã gây ra tranh cãi khi không biết đâu mới là cách phát âm đúng, chuẩn chỉnh như người bản xứ.

Thậm chí, nhiều netizen còn đưa ra so sánh cách phát âm từ "mentor" giữa dàn huấn luyện viên The New Mentor và siêu mẫu Hà Anh khi cô nói từ này trong một chương trình truyền hình thực tế khác để phân định xem, đâu mới là cách phát âm từ "mentor" đúng nhất.

Dân tình tranh cãi cách phát âm từ "mentor" giữa dàn huấn luyện viên (Nguồn: @quyducshowbiz)

Gác lại tranh cãi sang một bên, trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của từ "mentor". Trong từ điển Cambridge có giải thích, "mentor" là danh từ dùng để chỉ "một người có thể cho lời khuyên những người trẻ hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn trong một khoảng thời gian, nhất là liên quan đến công việc và học tập" (cách định nghĩa gốc: a person who gives a younger or less experienced person help and advice over a period of time, especially at work or school).



Trong tiếng Việt, từ mentor được dịch ra mang nghĩa nôm na là người hướng dẫn, người dẫn dắt. Dù đây là một từ tiếng Anh được sử dụng thường xuyên tại Việt Nam nhưng không ít người đều phát âm sai từ này.

Quay trở lại vấn đề chính, vậy thì giữa "men tờ" và "men tua", đâu mới là cách đọc đúng nhất của từ "mentor", hãy cùng xem netizen bày tỏ quan điểm của mình thế nào nhé!

Đọc "mentor" là "men tùa" mới chuẩn người bản xứ

Một nửa netizen cho rằng, từ "mentor" trong tiếng Anh được đọc chính xác là "men tùa". Để chứng minh cho luận điểm của mình, họ sử dụng đến các từ điển tiếng Anh chính thống như: Oxford, Cambridge... để nghe cách phát âm chuẩn chỉnh nhất. Ngoài ra, những người đồng tình theo ý kiến này còn dựa vào trải nghiệm cá nhân trong quá trình tiếp xúc với người bản xứ, từ "mentor" được đọc là "men tua".

- Vì phần đuôi của từ mentor có cụm "tor" nên nhiều người có xu hướng sẽ phát âm cụm này giống như những từ có cùng phần đuôi là "doctor", "proctor". Tuy nhiên không phải đâu nhé, thực chất từ mentor có cách phát âm phần đuôi khác các từ "doctor","proctor"...

- Mình không đồng tình khi mọi người phát âm từ "mentor" là "men tờ". Trong từ điển Cambridge, phiên âm của "mentor" là "ˈmen.tɔː", âm cuối là âm o dài. Trong khi đó ví dụ như từ "doctor" có phiên âm là "ˈdɒk.tə", âm cuối là âm ơ. Chính vì vậy nếu muốn phát âm đúng từ "mentor" thì chúng ta không đọc là "men tờ" mà phải đọc là "men tùa" nha.

- Mình thấy mỗi siêu mẫu Hà Anh phát âm đúng từ "mentor".

- Nếu còn tranh cãi thì tốt nhất các bạn lên các từ điển tiếng Anh như Cambridge hay Oxford để tra cách phát âm mà xem, đâu cũng là "men tùa" hết.

- Mình là dân du học đây, đã thế còn là học sinh chuyên Anh xác nhận từ "mentor" đọc chuẩn là "men tùa" nhé. Tùy theo mỗi một khu vực, quốc gia mà cách đọc từ này cũng sẽ đọc khác đi một tí, nhưng không phải là "men tờ".

- Chương trình có độ viral càng lớn thì mọi thứ càng phải chuẩn chỉnh, nếu phát âm đúng thì mượn từ "mentor" làm gì, nói là huấn luyện viên cho nhanh.

Phiên âm cách đọc từ "mentor" theo từ điển Cambridge

Phiên âm cách đọc từ "mentor" theo từ điển Oxford

Phát âm thế nào cũng được, miễn là mọi người hiểu

Ở một diễn biến khác, nhiều netizen cho rằng vì không là người bản xứ sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, nên việc phát âm từ "mentor" chưa chuẩn cũng không có gì khó hiểu cả. Đã thể từ định nghĩa về "chuẩn" ở đây cũng vô cùng mơ hồ, vì mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau về sự "chuẩn chỉnh". Chúng ta không nên soi mói hay toxic quá, chương trình về người mẫu chỉ nên tập trung vào người mẫu thôi.

- Thật ra cũng không nên bắt bẻ, vì mình là người Việt Nam đọc theo hướng Việt hóa một chút cũng không sao. Ngày xưa xem The Face Thái Lan, các huấn luyện viên cũng đọc là từ "mentor" thành "mèn thơ" đấy thôi, có ai bắt bẻ đâu.

- Mình thấy đọc như thế nào cũng được, miễn là mọi người hiểu từ đó có nghĩa là huấn luyện viên.

- Mình đâu có phải người bản xứ đầu mà lúc nào cũng đọc đúng 100% được. Nói đâu xa, ngay kể cả tiếng Việt của mình cũng có giọng địa phương, giọng ở các vùng miền đấy thôi.

- Đây là chương trình về người mẫu, chúng ta nên chỉ tập trung vào người mẫu và các họ huấn luyện thí sinh. Mấy cái bên lề chỉ là phụ thôi, chứ không nên toxic quá chỉ vì một từ tiếng Anh.

- Nghe quen từ "mentor" đọc là "men tờ" rồi, nên bây giờ nghe mọi người đọc là "men tùa" thấy lạ lẫm ghê. Thôi cứ đơn giản, quen thuộc là mình áp dụng thôi.

- Mình giao tiếp với người nước ngoài, thì đọc là "men tờ" thì mọi người vẫn hiểu, phát âm chỉ là tương đối, không thể chuẩn chỉnh như người bản địa được.

Theo bạn, "mentor" đọc là "mèn tùa" hay "men tờ"?