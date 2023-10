Ở Ams có CLB được coi là "lò đào tạo người mẫu", tổ chức một sự kiện thôi mà đầu tư 600 triệu

Để nói về một trong những CLB thời trang xịn xò nhất trong số các trường cấp 3 tại Hà Nội, chúng ta không thể không kể đến CLB LaMode. Được thành lập từ năm 2012 bởi các học sinh đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đây là CLB thời trang đầu tiên trên địa bàn Hà Nội do các học sinh THPT thành lập.

Với bề dày hơn 10 năm hoạt động, LaMode là nơi tập trung các bạn có niềm đam mê, yêu thích với thiết kế, trình diễn thời trang.

CLB siêu "xịn xò" của Ams

LaMode là một CLB hết sức đặc biệt ở Ams. Một trong những điều đặc biệt nhất chính là, dù là CLB do học sinh trường Ams thành lập nên nhưng LaMode lại có quy mô hoạt động rộng khắp Hà Nội. Chính vì vậy, ban chủ nhiệm của LaMode thực chất không chỉ do Amser nắm giữ, mà các bạn trẻ đến từ những trường THPT khác trên địa bàn thành phố cũng có cơ hội lãnh đạo.

Năm nay, chủ tịch của LaMode là Lê Nhật Minh (học sinh lớp 12 chuyên Văn, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Hai phó chủ tịch lần lượt là Lê Minh Hiếu (học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đỗ Hoàng Trang My (học sinh 12 chuyên Sử, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Về lịch hoạt động, trong quá trình tổ chức Showcase - một sự kiện "hoành tráng" nhất của CLB, thì các thành viên sẽ họp vào hầu hết các buổi sáng trong tuần (trừ Chủ nhật) để bàn về ý tưởng, thảo luận về các thiết kế. Còn buổi chiều (mỗi khi chuẩn bị có chương trình), các bạn sẽ dành ra để thực hiện, may đo các bộ trang phục.

Ban chủ nhiệm cốt cán của CLB năm nay

Ngoài sự kiện chính diễn ra mỗi năm một lần, CLB LaMode còn tổ chức nhiều workshop cùng các buổi training về kỹ năng catwalk, chụp ảnh, tạo dáng cho các thành viên trong CLB. Tuy nhiên, dạo gần đây vì nhu cầu quá lớn, nên đã có lúc LaMode không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nội bộ nữa, mà mở rộng hẳn ra thành 1 workshop "siêu to khổng lồ" để hướng dẫn về kỹ năng người mẫu cho các bạn học sinh toàn Hà Nội. Có thể nói, mọi hoạt động của LaMode đều chuyên nghiệp y như một buổi trình diễn thời trang ở các kinh đô thời trang lớn vậy.

Một buổi học catwalk của các thành viên CLB LaMode

Không chỉ lên ý tưởng sáng tạo cho các BST, sản phẩm mà CLB còn thường xuyên tổ chức các hội thảo về thời trang, nghệ thuật và mời về những nhà thiết kế (NTK), người mẫu có thâm niên trong nghề để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có niềm đam mê với lĩnh vực nghệ thuật nói chung.

CLB LaMode còn có những khách mời có kinh nghiệm trong nghề đến chia sẻ cùng các thành viên

Một workshop siêu đỉnh được tổ chức bởi CLB LaMode

Một showcase được đầu tư gần... 600 triệu đồng

Showcase LaMode là hoạt động thường niên của câu lạc bộ, đã được tổ chức hơn 10 năm liên tiếp từ 2012. Có thể nói, đây là một dấu ấn nhằm chứng minh vị thế của LaMode là một trong những CLB về thời trang xịn xò nhất nhì của học sinh toàn Hà Nội.

Mới đây, Showcase Lamode 2023: Song viễn đã chính thức diễn ra. Các nhân sự "nòng cốt" của show có thể kể đến như: Lê Minh Hiếu (Tổng đạo diễn); Nguyễn Hiền Linh và Trần Hạnh Dung (Giám đốc truyền thông); Lê Nhật Minh (Chỉ đạo sản xuất); Đỗ Hoàng Trang My (Giám đốc tài chính).

Về chủ đề, các Amser đã vẽ ra viễn cảnh tương lai của con người, hai thế giới đối lập: Dystopia và Utopia. "Dystopia" đưa ta đến một thế giới nơi con người lãng quên đi những giá trị tốt đẹp để mải miết đuổi theo những hoài bão vô thực xuất phát từ lòng tham, một thế giới lụi tàn hậu tận thế. Ngược lại, "Utopia" lại khắc họa một viễn cảnh yên bình, nơi con người và thiên nhiên sống hòa hợp với nhau trong một thế giới địa đàng. Đó là một nơi bình đẳng, tự do, nơi con người được thỏa sức thể hiện bản thể tốt đẹp nhất của bản thân mình nơi mỗi người chúng ta sống cùng những giá trị và bản chất trong sạch nhất của mình.

Hai viễn cảnh đối lập tương phản vừa tạo sự hài hòa cân đối cho những gì nhân loại có thể đón nhận trong tương lai, vừa để nhắc nhở con người về những hành động đúng đắn cho thế giới sau này.

Showcase Lamode 2023: Song viễn

Vẫn khai thác những chất liệu thân thuộc của cuộc sống, chương trình năm nay đã khiến cho người xem trầm trồ trước những sáng tạo độc đáo mà thoạt nhìn không ai tin chúng là sản phẩm do học sinh cấp 3 làm ra với 4 BST mang tên: Atomic Winter; Hollow Empire; Blooming Soul; The Garden of Earthly Delights.

Đầu tiên là Atomic Winter, nó được lấy ý tưởng từ thảm họa hạt nhân, khắc họa sự hủy diệt của vũ khí nguyên tử. Hàng loạt biểu tình đã nổi dậy trên toàn thế giới về sự tàn sát của vũ khí hạt nhân, nhưng nỗi ám ảnh về một thảm họa diệt vong vẫn luôn ẩn khuất. Atomic Winter được dệt từ những chất liệu như Parachute, Tafta và Khaki cùng với gam màu chủ đạo là đen, đỏ, trắng, xanh rêu,...

BTS thứ 2 lấy cảm hứng từ những công trình đổ nát hoang sơ và chủ nghĩa hư vô - nihilism, khắc họa những công trình còn sót lại phải hứng chịu những tai họa mà nhân loại gây ra, ẩn khuất trong bóng tối. Thời gian qua đi, dấu vết của con người dần biến mất, thiên nhiên lấy lại những gì đã bị tổn hại. Hollow Empire là sự kết hợp từ Cotton, Khaki, Taffeta và Leather cùng bảng màu chủ đạo xanh, be và đen.

Tiếp đến là BST mang tên Blooming Soul. Nó hướng đến một viễn cảnh mà thế giới cho phép loài người được thể hiện mọi màu sắc cá nhân của mình. Con người như sống một cuộc sống trong mơ tới siêu thực, vốn chính là những khát khao từ đằng sau những lớp mặt nạ mà con người đang bị bó buộc, mở ra một cuộc sống lý tưởng. BST này là sự kết hợp từ bảng màu rực rỡ như xanh, hồng và tím cùng chất liệu Lụa, Tulle,...

Cuối cùng là The Garden of Earthly Delights. Nó là BST được lấy cảm hứng từ khu vườn địa đàng - The Garden of Eden, tập trung khai thác những mặt tốt của con người. Nhân loại trước khi bị chi phối bởi lòng tham và bóng tối vốn có lẽ là những cá thể với một tấm lòng chân thành, vị tha và không vụ lợi. Các bộ trang phục trong bộ sưu tập này được tạo nên bằng Lụa, Jersey, Khaki,... cùng gam màu be, đỏ và xanh,...

Được biết, các bạn trong CLB LaMode đã chuẩn bị cho show diễn từ tháng 6, toàn bộ thời gian tính từ những ngày đầu tiên đến khi chương trình diễn ra lên đến 5 tháng. Nhân lực bao gồm khoảng 70 thành viên CLB và 50 cộng tác viên của show. Tất cả các bộ trang phục đều do các thành viên của CLB tự thiết kế và phát triển, từ khâu lên ý tưởng, phác thảo, thiết kế cho đến chuẩn bị chất liệu và mua từ các khu chợ vải và thi công với sự hỗ trợ từ các bên may.

Đáng chú ý, tất tần tận chi phí để vận hành Showcase Lamode 2023: Song viễn lên đến gần... 600 triệu đồng. Số tiền này chủ yếu đến từ nguồn tài trợ của các nhãn hàng.

Đương nhiên, để xin được tài trợ chi phí lớn như vậy cũng không phải là điều đơn giản.

Dù đã có kinh nghiệm tổ chức showcase lên đến chục năm, nhưng các bạn vẫn gặp phải một số khó khăn trong quá trình tổ chức. Trong đó, lớn nhất là làm việc với các bên tài trợ, các thủ tục hành chính cần thiết vì suy cho cùng, các thành viên của LaMode cũng chỉ là những học sinh cấp 3. Ngoài ra, các bạn cũng gặp khó khăn trong việc cân đối tài chính sao cho phù hợp với ngân sách...

Vượt qua những khó khăn, show diễn chính thức của Showcase Lamode 2023: Song viễn đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của 41 người mẫu. Chương trình năm nay đã mang đến cho mọi người một chương trình, một không gian nghệ thuật sống động cùng những màn trình diễn độc đáo, sáng tạo và ý tưởng thiết kế mới lạ, lôi cuốn.

Các BST được trình diễn trong showcase chính thức

Xem những bộ trang phục này mới thấy, học sinh chuyên Ams đâu chỉ có biết học vào học đâu. Dù vẫn đang học cấp 3 nhưng các bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra những thiết kế đầy sáng tạo, thậm chí tổ chức được cả show diễn thời trang không thể chuyên nghiệp hơn. Đúng là học sinh chuyên Ams, siêu đỉnh luôn!