Từng là nghệ sĩ đạt được tổng cộng 115 tỷ lượt phát trực tuyến, doanh số bán ra trên toàn thế giới với hơn 70 triệu album và 143 triệu bản bán ra, ca khúc mới Woman's World của Katy Perry lại thất vọng ê chề khi ra mắt tại vị trí #58 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify, thu về vỏn vẹn 2.25 triệu lượt phát.

Ở bảng xếp hạng tại sân nhà Hoa Kỳ, tình hình còn thê thảm hơn khi cô nàng chỉ đạt thứ hạng #110, thậm chí không vào nổi top 100 vì chỉ có hơn 500.000 lượt phát.

Dẫu bỏ nhiều công sức quảng bá, cú trở lại của Katy Perry vẫn không được lòng khán giả

Trong khi đó, ca khúc Please Please Please ghi kỷ lục về lượt stream tuần ở tháng rồi cho cô nàng Sabrina Carpenters đạt 6.3 triệu lượt phát toàn cầu, gấp 3 lần lượt nghe của Woman's World dù chỉ có 3 người viết nhạc là Sabrina Carpenters, nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff và Amy Allen.



Tờ Guardian cùng con một sao "tròn trĩnh" cho Woman's World

Các trang báo rầm rộ đưa ra những review đầu tiên cho ca khúc trở lại của Mèo Chúa Katy Perry, tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, là những bình luận chê thẳng thừng. Tờ Guardian cho ca khúc hẳn 20/100 điểm, đồng nghĩa với 1 trên 5 sao, cho rằng Woman's World là một sự trở lại đầy lạc hậu trong nỗ lực viết về chủ đề nữ quyền.

Cây viết Laura Snapes bình luận rằng dù đồng tình với lời khẳng định của Katy Perry về những quyền lợi mà nữ thần “của phụ nữ" trao cho cô, Woman’s World là một bài hát khiến cô cảm thấy mình… ngu ngốc hơn mỗi lần nghe.

Dù làm MV tôn vinh phụ nữ, Katy Perry lại bị chính các nhà phê bình âm nhạc nữ tố đạo đức giả

Ca khúc như nghe giống như một bản nhạc được hâm nóng lại trong “lò vi sóng" của Lady Gaga, với phần nhạc “trơ tráo” giống như Super Graphic Ultra Modern Girl của Chappell Roan. Ở đoạn cuối của MV, nữ ca sĩ hét lên trong cảnh slow motion "Tôi là Katy Perry!" cũng được nữ tác giả cho rằng nghe không giống tiếng gầm hào hùng của sự chiến thắng mà giống tiếng kêu vọng lại của một ai đó đang… bất lực rơi xuống khe núi.

Kesha rơi nước mắt khi thua kiện trước Dr.Luke - nhà sản xuất có nghi vấn xâm hại phụ nữ

Trang này còn cho biết phần lớn các bình luận trực tuyến trên Woman's World đều nhấn mạnh đến sự vô lý của một bài hát về sức mạnh của phụ nữ khi nhà sản xuất âm nhạc tham gia vào lại là một người có nghi vấn xâm hại phụ nữ trong quá khứ, tức Dr. Luke.

Tờ Pitchfork nổi tiếng với những bình luận sắc bén và khó tính cũng đưa ra lời bình luận thể hiện sự khó chịu về đĩa đơn Woman's World: “Thách thức mọi cảm nhận về hương vị”, “quá nản đến mức không thể làm tôi hứng được dù chỉ một chút".

Sự tương đồng khó chấp nhận của Woman's World với bản hit Stupid Love của Lady Gaga

Một lần nữa, ca khúc house dance-pop của Lady Gaga được nhắc lại trong bài review này, tuy nhiên, ngược lại với sự thành công từ Stupid Love, ca khúc của Katy Perry đem lại hiệu ứng ngược khi có quá nhiều câu từ "ngu ngốc" cho một bài hát mang tính cổ động, ủng hộ vị thế của người phụ nữ nhưng lại quá cũ kĩ. Những câu hát như "Gợi cảm, thật tự tin. Và thật là thông minh. Cô ta là người chiến thắng. Thật là phi thường, số một!” được Katy Perry hát với nhịp điệu ngập ngừng còn khiến cho tác giả cảm giác như cô đang mỉa mai phụ nữ vậy.

“Nếu Katy Perry sẵn sàng chịu sự chỉ trích khi sáng tác bài hát về việc giải phóng người phụ nữ với một kẻ bị cáo buộc lạm dụng phụ nữ, thì bài hát đó ít nhất cũng phải là một bản hit chứ? Thay vào đó, nó vô cùng nhạt nhẽo và thậm chí sến tới mức làm tôi rùng cả mình". - tác giả Pitchfork nhận xét.

Ngay khi công bố trở lại với Dr.Luke, khán giả và các nhà phê bình âm nhạc đã ngay lập tức đặt câu hỏi cho Katy. Chính Kesha cũng có dòng chữ "lol" nhằm "khịa" nữ nghệ sĩ.

Tạp chí Cut gọi việc Perry ra mắt album mới 143 là sự “tuyệt vọng” của Katy Perry, đồng thời nói thêm rằng bài hát khiến cô ấy có vẻ như bị mắc kẹt ở năm 2016 “trong một chiều không gian vô định mà phụ nữ cần phải đứng lên chống lại đàn ông”.

Trang này còn cho biết Katy Perry giống như búp bê Barbie trong xứ sở Barbie, mắc kẹt trong một chiều không gian mà Hillary Clinton vẫn là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ từ năm 2016. Dù đây đã là năm 2024, cô vẫn còn muốn hát về những tuyên ngôn cổ động như ca khúc Chained to the Rhythm, và với Woman's World, toàn bộ nỗ lực của nữ ca sĩ trong cái mác “ủng hộ phụ nữ" lại càng trở nên ngu ngốc, đến mức sự đạo đức giả trắng trợn của cô khi mời Dr Luke vào ca khúc cũng không thể nào xấu hổ hơn.

Chained To The Rhythm - một trong những dấu mốc thay đổi trong âm nhạc của Katy Perry, và cũng là thời điểm cô nàng chính thức đi xuống về danh tiếng

Tờ Vulture chốt lại loạt review với một “gáo nước lạnh" dành cho Woman’s World, cho biết sự hiện diện của Dr. Luke đã "phủ nhận toàn bộ thông điệp" về chủ nghĩa nữ quyền của bài hát và người hâm mộ hoàn toàn có thể "nghe được nhiều quan điểm hấp dẫn hơn về phụ nữ" từ những bài hát mới của các nghệ sĩ khác như Billie Eilish, Chappel Roan, Sabrina Carpenter và Ariana Grande.

Với loạt review tiêu cực thẳng thắn nhắm đến chất lượng âm nhạc của ca khúc cùng với sự khó chịu về thông điệp cũng như nhà sản xuất cho ca khúc Woman’s World, có lẽ không chỉ khán giả mà đến giới chuyên môn cũng không thể phủ nhận sự thất bại của cô nàng là do thực lực.