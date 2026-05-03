Thanh Thuý: Tôi điên đầu và căng thẳng vì phải tìm "người yêu" cho Đức Thịnh

Sau 6 năm vắng bóng khỏi đường đua phòng vé, Đức Thịnh và Thanh Thuý trở lại với Trùm Sò không chỉ là một dự án điện ảnh, mà còn là dấu mốc cho hành trình đồng hành bền bỉ của một cặp đôi vừa là bạn đời, vừa là cộng sự. Khoảng thời gian im ắng không phải là dừng lại, mà là chuỗi ngày tích lũy, thử nghiệm rồi gác lại nhiều dự án chưa đủ "độ chín" để chờ một cơ hội phù hợp hơn.

Ở lần trở lại này, câu chuyện không chỉ nằm ở bộ phim, mà còn ở cách cả hai vận hành mối quan hệ đặc biệt, khi bước vào phim trường là đồng nghiệp sẵn sàng tranh luận đến cùng, rời khỏi công việc lại trở về vai trò vợ chồng với sự thấu hiểu đã được bồi đắp qua gần hai thập kỷ. Những va chạm trong sáng tạo, những lần bất đồng hay thậm chí căng thẳng không làm rạn nứt, mà ngược lại trở thành một phần tất yếu để cả hai hiểu rõ nhau hơn trong công việc lẫn cuộc sống.

Giữa ranh giới mong manh đó, Thanh Thuý không ngần ngại khẳng định mình là người hỗ trợ tốt nhất cho Đức Thịnh trong môi trường làm nghề tại Việt Nam. Một sự tự tin không đến từ cảm tính, mà từ chính quá trình đồng hành đủ dài để hiểu cách người kia suy nghĩ, sáng tạo và cả những điểm yếu cần được bù đắp. Và có lẽ, chính sự song hành giữa tình cảm và lý trí ấy là nền tảng để Đức Thịnh - Thanh Thuý không chỉ giữ được một cuộc hôn nhân bền vững, mà còn cùng nhau trở lại điện ảnh với một vị thế rất riêng.

Đức Thịnh và Thanh Thuý trải lòng sau 6 năm trở lại với điện ảnh

Cảm xúc hiện tại của Đức Thịnh và Thanh Thuý như thế nào khi 6 năm rồi mới trở lại với đường đua phòng vé?

Đức Thịnh: Rất nôn nao và có chút hồi hộp khi chuẩn bị gửi đến quý vị khán một món quà sau thời gian rất dài Thịnh và Thuý mới trở lại. Đây là một sản phẩm được chúng tôi chăm chút, đầy tính giải trí và gần gũi và quen thuộc với mọi người.

Thanh Thuý: Tôi rất mê công việc sản xuất phim cũng như đam mê mang lại tiếng cười cho khán giả. Khi chụp được ý tưởng phim Trùm Sò, tôi ngay lập tức thuyết phục anh Thịnh để cùng nhau làm ra một sản phẩm thật hài, giải trí để cho tất cả khán giả có thể xem được trong dịp lễ này.

Mất bao lâu để Đức Thịnh và Thanh Thuý thai nghén ra kịch bản phim Trùm Sò?

Đức Thịnh: Ban đầu Thuý xem vở cải lương Ngao Sò Ốc Hến và muốn phát triển nhân vật Thị Hến, nhưng sau khi tôi xem lại điển tích dân gian lại thấy nhân vật phụ trong đó là Trùm Sò tạo cho tôi cảm xúc nhiều hơn và có cuộc đời rộng hơn để khai thác.

Thanh Thuý: Mình đã chuẩn bị cho phim này với thời gian kỷ lục. Trong suốt nhiều năm qua chúng tôi chuẩn bị 3-4 dự án nhưng đều phải dừng lại hết. Có những dự án đã gầy dựng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm rưỡi, có tổ chức họp báo và chọn diễn viên nhưng cũng phải dừng lại vì tôi không cảm thấy có đủ yếu tố giải trí. Đến khi bắt gặp được đoạn clip trong vở Ngao Sò Ốc Hến với phân cảnh Thị Hến đối đầu với bọn tham quan rất thú vị, nên tôi đã đề xuất với anh Thịnh làm phim Thị Hến, cuối cùng anh ấy làm Trùm Sò.

Tại sao anh lựa chọn quay lại vào thời điểm lễ - một thời điểm mà có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, có tận 5 phim ra rạp, mà không phải là thời điểm khác? Và đâu là điểm mạnh mà Đức Thịnh - Thanh Thuý nghĩ người ta sẽ bỏ tiền ra để chọn Trùm Sò?

Đức Thịnh: Thị trường phim Việt Nam của mình gần đây rất lớn và phát triển, việc một mùa có 3-4 bộ phim cùng ra rạp là chuyện bình thường. Cá nhân tôi mong các phim đều thắng, riêng với Trùm Sò có ưu thế rất lớn vào mùa lễ bởi vì "tính Việt" của bộ phim, đó là sự dễ hiểu, dễ cảm và dễ gần. Câu chuyện có thể sẽ quen thuộc nhưng lại được kể với một cách lí lắc, đáng yêu và ngay cả nhân vật phản diện cũng được xây dựng với sự châm biếm, mang tính thời đại chứ không quá cũ.

Thanh Thuý: Có thể nói lần này ông trời đã ban dự án này cho Thuý và anh Thịnh. Mình không có dự định ra vào dịp lễ này, chỉ biết tập trung làm một bộ phim với tiêu chí thật là hài. Sau đó nhà phát hành có chia sẻ rằng khi xem bản nháp xong cảm thấy bộ phim nên ra rạp vào dịp lễ, để trẻ em dưới 13 tuổi nếu có ba mẹ dắt theo vẫn sẽ coi được. Tôi không dự định ra dịp lễ để đối đầu với ai cả.

Vì để ai cũng có thể xem phim nên yếu tố đầu tiên tôi cần anh Thịnh làm Trùm Sò phải thật hài, miếng cười liên tục chứ không ngắt nghỉ rồi pha vào tình yêu trong đó. Nhưng gu của anh Thịnh thì mọi người cũng biết, trong tất cả các kịch bản của từ sân khấu đến điện ảnh của Đức Thịnh phải lồng ghép tình yêu nam nữ trong đó. Đây là yếu tố khiến Thuý phải điên đầu và căng thẳng trong việc đi tuyển người yêu cho anh Thịnh. Anh ấy già rồi mọi người ơi, bây giờ mặc vest rồi tút tát đẹp vậy thôi chứ bình thường già hơn giao diện này. Khi chọn ai đóng Thị Hến là cả quá trình căng thẳng cho ekip và với anh Thịnh. Ai cũng lo giữa anh Thịnh và bạn nữ sẽ không có "chemistry" như ngày xưa giống Thuý và anh Cao Minh Đạt - diễn mà như không diễn, nhìn một phát người ta nghĩ ngay là người yêu - còn khi ghép anh Thịnh với bạn nào cũng bật ra, không phải do người ta, mà do ổng già.

Đức Thịnh: Mọi người bị áp lực vì nghĩ đó là chuyện tình yêu, còn tôi từ góc nhìn của người xây dựng kịch bản thì xác định giữa Trùm Sò - Tôm Hùm - Thị Hến có phảng phất tình yêu nhưng cái chính mà chúng tôi muốn nhắc giữa họ còn có tình người. Với những người trong làng, không riêng gì Tôm Hùm hay Trùm Sò, ai cũng sẽ yêu Thị Hến. Nhưng Thị Hến chỉ dành tình yêu cho người chồng đã mất thôi, còn tình cảm với Tôm Hùm hay Trùm Sò xuất phát từ sự gần gũi, gắn bó giữa họ từ bé. Do đó, tình cảm mà các nhân vật dành cho nhau không còn phụ thuộc vào yếu tố tuổi tác nữa. Khi cast vai, tôi và Phương Nam cách nhau 18 tuổi, nhưng khi chạy đường dây kịch bản và xem thử thì không ai có ý kiến về tuổi tác của đôi bạn này. Tôi nghĩ đó cũng là thành công nhỏ khi chúng tôi đã xây dựng được câu chuyện như thế.

Ai là người chọn Mai Phương vào vai Thị Hến?

Thanh Thuý: Là Thuý. Tôi đã đi tìm người yêu cho chồng khắp nơi, cuối cùng xem được Mai Phương trong một chương trình. Lúc đó bạn chưa diễn và mặc một bộ đồ rất bình thường nhưng trông rất năng lượng và trẻ trung. Tôi cần một cô Thị Hến không được "bánh bèo" nhưng cũng không thể quá nam tính. Một người phụ nữ bản lĩnh sống trong xã hội phong kiến, thường xuyên phải đối đầu với đám quan tham và cường hào ác bá thì không thể “bánh bèo”, nhưng cũng cần sự quyến rũ, một nét "đàn bà" để tất cả mọi người trong làng phải mê cô ấy. Đó là lý do tôi chọn Mai Phương.

Đức Thịnh: Với vai nữ thì tôi chọn cho khán giả nam, và ngược lại vai nam thì chọn cho khán giả nữ. Là khán giả nam và đạo diễn, có 2 yếu tố tôi chọn Mai Phương vào vai Thị Hến. Với góc nhìn là khán giả nam, tôi phải xem Mai Phương có mang đến sự cảm mến cho mình không, và câu trả lời là có. Tôi thích kiểu phụ nữ năng động và khỏe khoắn, không yếu đuối. Còn với góc độ là đạo diễn, nếu Trùm Sò vì tiền thì Thị Hến là nhân vật đại diện cho cái tình, nên khi giao tiếp, đọc thoại và ánh mắt với Mai Phương, tôi phải xem cô ấy có chữ tình trong đó không. Khi cho Mai Phương test khả năng diễn, tôi biết cô này chưa học qua trường lớp, nhưng giọng nói và ánh mắt của Mai Phương đều ổn, sau đó tôi mới training nhiều hơn.

Mỗi bộ phim, khán giả đều rất để ý chemistry giữa nam nữ chính. Trong quá trình tạo cảm xúc đó giữa Đức Thịnh và Mai Phương, Thanh Thuý có giám sát hay chỉ đạo gì thêm không?

Đức Thịnh: Về nội dung, Trùm Sò không phải là bộ phim thuần về tình yêu nên những cảnh thân mật giữa các diễn viên sẽ không nhiều, nhưng vẫn sẽ có cách kể để khán giả hiểu rằng Hến được lòng Tôm Hùm. Trong phim, tình cảm mà Tôm Hùm dành cho Thị Hến rất rõ ràng, còn Trùm Sò chỉ phảng phất thôi vì mê tiền nhiều hơn. Vậy nên giữa tôi với Mai Phương không có quá nhiều cảnh thân mật như những phim drama tình yêu.

Thanh Thuý: Đúng như khán giả suy nghĩ, mỗi cặp nam nữ chính đóng cùng phải có chemistry với nhau. Những cảnh đó trong phim Trùm Sò không quá nhiều nhưng cũng phải có để khán giả cảm nhận họ là một cặp, và Thuý cũng ý thức được điều này. Chỉ có duy nhất một cảnh Thuý lo, đó là 2 người rớt xuống hố và phải áp sát vào nhau, nếu không có chemistry thì rất dễ "fail". Trên phim trường, tôi luôn cố gắng để hướng dẫn cho Mai Phương dễ làm việc.

Nhiều người cho rằng Đức Thịnh - Thanh Thuý khá mạo hiểm khi trao vai diễn cho những gương mặt mới, điều đó rất khó để bộ phim tạo được bùng nổ truyền thông trong giai đoạn đầu?

Đức Thịnh: Trong những năm gần đây, thị trường phim ảnh Việt xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, đó như một yêu cầu bắt buộc gắn với số lượng phim ra rạp ngày càng tăng. Đã có những diễn viên trẻ thành danh từ bộ phim đầu tay, và tôi cũng phải theo guồng quay đó, tìm cho phim những gương mặt mới. Vai Thị Hến nếu trao cho ai đó đã có tên tuổi đôi khi sẽ không tốt bằng một gương mặt mới có thể làm cho người ta tin cô này là Thị Hến luôn. Với gương mặt đầu tiên đóng chính cũng tạo ra sự hào hứng và tò mò hơn cho đạo diễn trong việc khai thác năng lực diễn xuất.

Thanh Thuý: Cái tôi lo ở Mai Phương không phải diễn xuất, mà là cô ấy có sự hợp tác hay không. Ví dụ khi Thuý đến góp ý và Mai Phương có sự chảnh chảnh của một cô Hoa hậu, tỏ vẻ tại sao bản thân bị nói hoài thì như vậy sẽ rất là khó để Thuý hướng dẫn diễn xuất. Nhưng may mắn là Mai Phương rất chịu lắng nghe. Có thời điểm không chỉ Thuý mà còn có anh Thịnh, bạn biên kịch, giám sát nghệ thuật cùng lại góp ý làm Mai Phương rối não. Những lúc như vậy tôi cũng quan sát thêm Phương để xem trong tình huống căng thẳng thì bạn có tỏ vẻ khó chịu không. Kết quả là không, Mai Phương rất lắng nghe và cách xử lý vấn đề của bạn rất hay, đó là yêu cầu một người nói thôi để bạn làm theo. Đúng là để ở trên cương vị của một Hoa hậu thì họ phải có điều đặc biệt.

Trong 6 năm qua, điện ảnh Việt đã có sự phát triển vượt bậc với nhiều dự án thành công rực rỡ, rất nhiều bộ phim ghi được dấu ấn với nhiều thể loại khác nhau, từ tình cảm, tâm lý, kinh dị đến lịch sử. Vậy anh có sợ mình không bắt kịp xu hướng, đi theo lối mòn đã cũ không? Hay có điều gì khiến anh lo lắng nhất trong sự trở lại lần này?

Đức Thịnh: Đối với tôi, khán giả Việt chỉ có 1 thể loại chưa ưa chuộng, đó là khoa học viễn tưởng, còn với những thể loại khác, miễn sao bộ phim đạt chất lượng thì khán giả sẽ ủng hộ. Tôi nhận thấy những bộ phim ăn khách gần đây đều xuất phát từ việc họ đầu tư đàng hoàng. Cho nên tôi nghĩ thể loại phim gì không phải là yếu tố quyết định khán giả đến rạp, mà đó là chất lượng. Có tín hiệu rất đáng mừng, đó là bộ phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi cũng được nhiều khán giả ủng hộ. Trước đây, phim ca nhạc là thể loại mà ai cũng ngại chạm đến. Nhưng khi bộ phim ra mắt và có hiệu ứng tích cực đã cho thấy khán giả rất công tâm trước những dự án chỉn chu, đàng hoàng và chất lượng.

Thanh Thuý: Chúng tôi không có ý định trở thành một công ty chuyên làm về phim dân gian hay cổ trang. Tôi chỉ thấy điều gì vui, hài, giải trí là tự nhiên máu trong người nổi lên. Như Thuý chia sẻ, suốt 6-7 năm qua không phải chúng tôi không làm phim, mà là luôn luôn làm nhưng cảm quan nhận thấy nó không đạt yếu tố giải trí là tôi cho dẹp.

Đức Thịnh: Nhìn lại hành trình làm phim của tôi sẽ thấy tôi làm cũng rộng đề tài. Như Ma Da - hài pha kinh dị, Taxi Em Tên Gì - lãng mạn, tình yêu, Già Gân - phim tâm lý xã hội. Và trong các thể loại đó, tôi luôn phải có yếu tố hài xen lẫn. Tôi không định hướng thương hiệu Đức Thịnh sẽ là phim dân gian, chẳng qua trong giai đoạn này mình có hứng thú với đề tài này thì làm thôi.

Cảm quan của khán giả về phim hài có nhiều sự thay đổi trong những năm gần đây. Thậm chí với nhiều người khi ra rạp họ có cảm giác ái ngại một bộ phim "ồn". Điều này có khiến Đức Thịnh và Thanh Thuý lo lắng khi xây dựng dự án của mình?

Đức Thịnh: Để làm một bộ phim hài lòng tất cả mọi người, tính luôn điện ảnh quốc tế thì chỉ tính được trên đầu ngón tay. Nhiều người hay đánh giá hài hay bị nhảm, ồn ào nhưng thật ra để làm cho khán giả cười rất là khó. Mỗi một thể loại có giá trị riêng, và quan trọng là khán giả sau khi ra khỏi rạp họ thấy tiếc tiền hay đáng tiền đã bỏ ra. Không phải hài là thế nào cũng nhảm, hài là thế nào cũng rẻ tiền. Thật ra phim drama cũng có drama nhảm, kinh dị cũng có kinh dị nhảm, nhưng chữ "nhảm" chỉ được gắn cho thể loại hài. Đối với tôi chỉ có 2 loại phim, phim hay và phim dở, không có phim nhảm.

Từ phía NSX là Thanh Thuý, chị có kỳ vọng hay cảm thấy lo lắng về câu chuyện doanh thu không, đặc biệt là việc đặt giữa một mùa phim rộn ràng như thế này?

Thanh Thuý: Ban đầu tất cả mọi người đều làm phim với một tâm thế rất vô tư. Trước đó chúng tôi đã có dự án đã gầy dựng 2 năm rưỡi nhưng đành gác lại vì cả công ty đều hào hứng với Trùm Sò. Bao nhiêu tâm huyết và vô tư chúng tôi đều dồn vào để muốn tạo ra một bộ phim chất lượng. Dù là nhà sản xuất luôn phải chi tiêu kế hoạch nhưng với cảnh quay nào không ổn thì tôi buộc mọi người dừng để quay lại, mỗi lần như vậy sẽ tốn thêm 500 triệu. Nói chung khi sản xuất, ai cũng hết ga hết số vì bộ phim, đến hiện tại mới cảm thấy lo, kinh phí đã đội lên rất nhiều. Ban đầu đội lên gần 1 tỷ thì Thuý còn quan tâm hỏi kế toán liên tục, nhưng bây giờ thì không đếm được nữa. Ngoài kinh phí sản xuất, chi phí mặt quảng bá, marketing phim trong mùa lễ cũng sẽ đội lên so với mùa phim bình thường, ví dụ bình thường 5 tỷ nay lên 10 tỷ. Bây giờ Thuý cũng không dám hỏi nữa, chỉ biết làm sao để bộ phim được khán giả yêu thương, lựa chọn theo dõi giúp Thuý hoà vốn thôi là được.

Đức Thịnh - Thanh Thuý có áp lực Trùm Sò phải tạo ra kỷ lục doanh thu mới cho mình?

Thanh Thuý: Tôi chỉ mong hòa vốn và lời chút chút để làm tiếp Trùm Sò phần 2.

Đức Thịnh: Tôi chỉ cần tất cả các phim có doanh thu tốt để các nhà làm phim tiếp tục hành trình của mình, còn kỷ lục thì không mong lắm.

Anh Thịnh có bao giờ thấy áp lực khi làm việc với chính vợ mình - người hiểu mình quá rõ?

Đức Thịnh: Tôi may mắn vì Thuý vừa là giám đốc dự án vừa là nghệ sĩ, đều là những người có xúc cảm với nghệ thuật, nên khi làm việc thì tôi sẽ cố gắng đưa ra quan điểm nghệ thuật để thuyết phục vợ, việc đó không quá khó khăn.

Thanh Thuý: Anh Thịnh không có sợ tôi khi tiền kỳ bộ phim, anh ấy chỉ sợ tôi khi ở trong phòng hậu kỳ thôi.

Đức Thịnh: Haha, cô ấy vào phòng dựng phim cãi lộn với tôi dữ lắm, cãi nhau trước mặt tất cả mọi người, thì… chuyện đó bình thường mà. Chỉ cần một cảnh mà chưa thuyết phục được cô ấy là chúng tôi cãi nhau.

Ai là người khó khăn hơn trong công việc?

Đức Thịnh: Là Thuý, vì cô ấy là nhà sản xuất, là người coi. Còn tôi là người làm cho Thuý coi. Người coi sẽ được phán xét, mình chỉ lắng nghe và giải thích.

Thanh Thuý: Tôi nhớ có lần sau khi anh Thịnh chỉnh sửa hết các yêu cầu của tôi trong phòng dựng để bắt buộc "final". Xong xuôi thì Thuý đi ra nhưng anh Thịnh vẫn ở lại để coi lần cuối. Bộ phim mình dựng và coi đi coi lại 100 lần nhưng anh Thịnh vẫn rất kỹ lưỡng sau khi chỉnh sửa. Anh ấy tưởng Thuý ra về nhưng lúc sau quay lại thấy tôi đứng sau lưng và giật bắn người. Kể chi tiết này để thấy cả anh Thịnh và Thuý một khi đã làm bộ phim đều muốn mọi thứ chỉn chu nhất, cả hai giống nhau điểm đó.

Có bao giờ sự quá hiểu nhau giữa đôi khi khiến cả hai khó làm việc hay trao đổi trong một vấn đề nào đó?

Thanh Thuý: Không biết sau này anh Thịnh có dịp ra quốc tế phát triển thì như thế nào, chứ ở Việt Nam thì tôi dám khẳng định mình là người hỗ trợ tốt nhất cho Đức Thịnh.

Đức Thịnh: Thuý rất hiểu tôi khi làm việc. Mỗi khi tôi yêu cầu điều gì đó, bản thân tôi đã có lý do rõ ràng, còn điều gì lưỡng lự trong đó thì Thuý sẽ nhận ra ngay, và cái gì tôi chỉ đòi cho có lại càng không qua mắt được Thuý.

Thanh Thuý: Bây giờ em vẫn còn ghim anh cái này. Trước đây khi công ty vẫn còn sản xuất phim nhiều tập cho đài VTV, có một cảnh làm sao để lột tả nhân vật là người giàu có. Tôi đã xin được quay trong một tòa nhà sang trọng, nhưng khi đến quay thì chủ bất ngờ đổi ý. Tôi có nói với anh Thịnh thử hạ tiêu chuẩn một chút, thay vì mướn tòa nhà mười mấy tầng thì mướn một căn biệt thự được không. Anh Thịnh nhất quyết không chịu, thế là tôi phải một lần nữa đi xin tiếp. Mà toà nhà không chỉ có một chủ, họ còn cho nhiều người thuê văn phòng, nên để thuê cả tòa thì phải xin đến tổng công ty. Tôi giải thích sự cố nhưng anh Thịnh bắt buộc phải quay trong toà nhà vào ngày hôm đó, anh ấy bảo "anh không quan tâm, đó là chuyện của em". Lúc đó tôi uất hận, nhìn chồng bằng cặp mắt hình viên đạn, và cuối cùng tôi vẫn đi năn nỉ phía bên toà nhà để thuê. Đến giờ tôi vẫn hận.

Đức Thịnh: Bây giờ tôi biết chia sẻ hơn khi nghe Thuý trao đổi.

Sự uất hận đó của Thanh Thuý có khi nào ảnh hưởng đến không khí bữa cơm trong gia đình không?

Đức Thịnh: Hay ở chỗ chúng tôi cãi nhau dữ dội ở phim trường nhưng về đến nhà là quên hết. Vì chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, hiểu được tính chất công việc nên khi đến nhà lại bình thường, với cả khi cãi nhau là biết ai đúng ai sai rồi.

Thông thường ai sai nhiều hơn chị Thuý?

Thanh Thuý: Tui, haha.

Đức Thịnh: Cô này khi ra phim trường tư duy theo kiểu diễn viên và hay vội. Như cô ấy bắt được cảnh drama giữa Trùm Sò với mẹ chẳng hạn, thì cô ấy bắt phải diễn hết mức cho lâm li bi đát. Trong khi đó, đạo diễn đã tính toán cường độ chỉ cần đến đó thì cảnh sau mới hiệu quả hơn. Còn cô này không chịu, thế là cổ làm tôi mất hai tiếng, ban đầu kế hoạch chỉ nửa tiếng. Tôi hiểu Thuý, hiểu tình cảm cô ấy dành cho bộ phim và nhân vật cho nên mình cũng thông cảm. Nhưng đôi khi cô ấy nhảy vào nhiều quá thôi.

Tần suất Thanh Thuý "nhảy" vào chỉ đạo và bị phản ứng ngược chắc nhiều nhỉ?

Đức Thịnh: Liên tục. Sơ hở là thấy Thanh Thuý có mặt trên phim trường. Trước khi quay cảnh tôi và Thị Hến lọt xuống hố, tôi không cho Thuý đến, nhưng sau đó vẫn có mặt. Nói gì thì nói, hôm đó cũng nhờ Thuý đã đẩy cảm xúc của Mai Phương lên rất nhiều.

Thanh Thuý: Khi có cảnh quay với Mai Phương, mọi người sợ có mặt Thuý, anh Thịnh sẽ không diễn được. Cho nên hết người này đến người kia giả bộ đủ trò để tôi không đến phim trường. Tôi rất tức vì biết với những cảnh tình cảm, Thuý làm tâm lý tốt hơn anh Thịnh. Ai cũng không cho tôi ra nên tôi quyết định dùng quyền giám đốc sản xuất để xuất hiện. Đoàn phim vừa thấy mặt tôi là im phăng phắc, chỉ xầm xì với nhau, còn tôi bơ tất cả đi đến monitor xem.

Đức Thịnh: Lúc đó Mai Phương đã diễn 3-4 lần nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Thuý mới đến kéo Phương ra và nói gì đó tôi không biết, sau khi vào lần quay mới, Phương làm mọi thứ quá tốt và tôi cũng phải cảm ơn Mai Phương vì đã cứu tôi trong cảnh quay đó. Tôi không quá mạnh với phân cảnh cảm xúc, nhưng Phương diễn quá xuất sắc và đã kéo tôi theo. Tôi hỏi Phương lúc nãy Thuý đã nói gì, Phương bảo chị Thuý nói có một câu thôi: "Lúc này Trùm Sò như người chồng đã mất của em". Là đạo diễn, tôi phân tích rất nhiều nhưng không hiệu quả bằng một câu nói của Thuý, đó chính là vai trò của Thuý.

Thanh Thuý: Tôi không hiểu sao mỗi khi làm việc, trong mắt của Thuý không có anh Thịnh, đây chỉ đang là một người đồng nghiệp. Tôi không nghĩ quá nhiều đâu, tôi chỉ biết mình làm những cảnh tâm lý rất tốt, tôi tự hoá thân vào Mai Phương và nghĩ xem nếu bản thân là cô ấy thì sẽ xử lý tình huống như thế nào. Có thể nói, qua cảnh diễn đó, ai cũng có niềm tin Mai Phương là nhân tố sẽ đi được rất xa trên con đường diễn xuất.

Nhiều khi bị phản đối quá có khiến Thanh Thuý dễ tự ái trong việc đóng góp cho ông xã không?

Thanh Thuý: Tôi không có sự tự ái khi đang làm việc. Tôi chỉ muốn điều mình nghĩ là đúng phải được thực hiện, nên tôi sẽ làm đủ mọi cách để thuyết phục được anh Thịnh.

Đức Thịnh: Có cảnh chỉ cần 5-6 dòng thôi, nhưng Thuý tự sửa kịch bản, viết thành 3 trang xong chạy qua phòng tự đọc thoại, tự khóc. Tôi mới nói: "Em ơi, cảnh này chỉ cần 35 giây, nãy giờ em đọc thôi đã 5 phút". Nhưng, dù từ chối sáng kiến của Thuý nhưng mình lượm lặt trong đó câu thoại rất hay để bổ sung, thành ra Thuý vẫn có vai trò nhất định.

Vậy còn trong cuộc sống thường ngày, vấn đề nào khiến Đức Thịnh và Thanh Thuý có nhiều sự bất đồng nhất?

Đức Thịnh: Bà này bả chuyển nhà liên tục, một năm chắc phải chuyển 3-4 lần, bây giờ không quận nào ở Sài Gòn mà tôi không biết. Mà có kiểu vừa chưa xếp đồ đến nhà mới xong xuôi là tôi nghe thông tin ngày mấy tháng mấy sẽ dọn tiếp. Lần nào Thuý cũng nói lần cuối dọn nhà, nhưng mỗi khi dọn tiếp đều có lý do rất hợp lý, chính đáng. Tôi thấy Thuý rất hay trong chuyển này, cô ấy không cảm thấy mệt.

Thanh Thuý: Mình chuyển đề tài được không mọi người.

Đức Thịnh:Tôi đoán là sắp chuyển nhà nữa.

Lý do là gì chị Thuý nhỉ?

Thanh Thuý: Vì con.

Đức Thịnh: Đó, rất hợp lý.

Cái sự nhún nhường này của Đức Thịnh ở trong mọi quyết định, hay chỉ là việc chuyển nhà thôi?

Đức Thịnh: Giờ tôi quen rồi, cho nên là thôi, không phản ứng nữa. Mà cô này được cái là rất siêng hỏi ý kiến, hỏi đàng hoàng nhưng cuối cùng cũng tự đưa ra quyết định. Như chuyện lại xe hơi cũng vậy, bả cho phép thì tôi mới được lái. Khi ra ngoài và để người ta thấy vợ lái xe, tôi bị mắc cỡ. Bả nói tôi là đạo diễn, suy nghĩ nhiều quá nên đừng lái xe. Nhưng có bao giờ tôi gây ra cái gì đâu. Đến khi cho tôi lái thì cô ấy ngồi kế bên chỉ đường liên tục, trong khi tôi biết điều đó. Nên là tôi cho bả qua lái luôn. Còn trong cuộc sống, những điều tôi tự quyết định hả, (quay sang Thanh Thuý) - anh có quyền quyết định gì không?

Thanh Thuý: Đợi xíu, em đang nhớ lại.

Đức Thịnh: Hình như là không, tới cà phê uống loại nào Thuý cũng mua về, hay đôi dép đi hằng ngày, kể cả bộ đồ hôm nay đến phỏng vấn tôi cũng nghe theo cô ấy.

Thanh Thuý: Giờ đến lượt em chưa quý vị. Đôi dép anh mang từ 140 nghìn xuống còn 75 nghìn là vì chân của anh có một móng bị hư, mà đôi 75 nghìn mới che lại được. Anh không nhìn nhưng người khác sẽ để ý khi anh ra ngoài. Còn chuyện quần áo anh mặc phải fix màu với em chứ, em sợ không hợp thôi.

Đức Thịnh: Ở ngoài phim trường mà thấy có mặt cổ là tôi sợ lắm, tôi đang hùng hùng hổ hổ với người khác mà miễn thấy bả đi tới là tôi sợ liền. Kiểu mất vía vậy đó. Nhưng vậy thôi chứ Thuý là người có tình thương với mọi người, thương chồng thương con và cách cô ấy thể hiện rất rõ ràng.

Thanh Thuý: Thương thiệt hông?

Đức Thịnh: Thiệttt.

Thanh Thuý: Vậy hôn vợ cái coi.

Đức Thịnh: Lãng nhách, 4-5 máy quay bắt hôn nhau.

Thanh Thuý: Đó, mọi người ai là vợ chồng son thì ráng tận hưởng, còn cặp mấy chục năm là như vậy nè.

Nhiều người cho rằng với cặp đôi khi ở bên nhau quá lâu, họ ở lại vì trách nhiệm hơn là cảm xúc. Đức Thịnh và Thanh Thuý nghĩ sao?

Đức Thịnh: Trong các mối quan hệ, không chỉ hôn nhân mà ngay cả bạn bè, mình sẽ có cái tôi riêng. Khi cái tôi lớn hơn sức nặng của mối quan hệ đó thì mọi thứ sẽ gãy đổ. Tôi nghĩ tình cảm hôn nhân lớn hơn cái tôi của mình, đôi khi cũng cần hạ cái tôi xuống để lắng nghe người kia. Còn tình yêu thì tôi nghĩ lúc này lúc khác. Với tôi tình yêu là tình cảm dễ phai nhạt nhất, chính vì nó yếu nên cái tôi của mỗi người hay lên ngôi.

Thanh Thuý: Bây giờ giữa chúng tôi đã chuyển sang chữ Thương rồi. Khi mình thương, người ta không làm gì mình cũng thấy thương họ, còn yêu thì cần một điều kiện. Như lễ tình nhân, anh Thịnh tặng cho Thuý một đoá bông thôi, tôi thấy yêu anh ấy nhiều hơn, nhưng khi đã thương rồi thì không tặng tôi vẫn thương anh ấy.

Đức Thịnh: Nói thật lòng, nguyên nhân tôi phải một mình làm nhiều vai trò từ đạo diễn đến diễn viên xuất phát từ Thuý. Ban đầu Thuý mời diễn viên đóng Trùm Sò, chỉ cho tôi làm đạo diễn thôi nhưng các nghệ sĩ ai cũng bận. Khi Thuý đề nghị tôi đóng, tôi rất quạu. Nhưng có một lần, Thuý phải tự mình đi mời một diễn viên, đứng từ xa nhìn cảnh đó tôi thấy thương vợ vô cùng. Tôi không muốn Thuý phải cực như vậy. Thật sự, đảm nhận nhiều vai trò là chuyện không dễ với tôi một tí nào, tôi phải tạm gác nhiều thứ để đóng chính. Nhưng để san sẻ gánh nặng với nhà sản xuất và vợ, tôi phải cố gắng.

Thanh Thuý: Tôi mời rất nhiều người đóng Trùm Sò nhưng ai cũng bận. Tôi cũng đã hạ tiêu chuẩn mời những bạn không phải ngôi sao hạng A nhưng họ cũng bận luôn. Không còn cách nào khác ngoài việc anh Thịnh phải vào vai đó. Ban đầu anh Thịnh không hợp, anh ấy có tướng tá nhìn phúc hậu thì làm sao vào vai một ông ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Nên anh Thịnh đã phải giảm cân rất nhanh để vào vai này.

Đức Thịnh: Lúc đó tôi 82kg, đến khi bấm máy tôi giảm 7kg, và sau 1 tuần quay thì giảm thêm 5kg nữa. Còn giờ quay xong rồi tôi mới ăn lại, lên 5 kg.

Thanh Thuý: Thời gian anh Thịnh giảm 12kg và gặp gỡ anh em trong nghề ai cũng tưởng anh ấy bị bệnh. Có người nói riêng với trợ lý Thuý là nếu không bị bệnh thì trong nhà có xào xáo gì không, không biết vợ chồng có lục đục ly dị rồi mất ăn mất ngủ không chứ sao nhìn anh Thịnh xuống cân dữ vậy. Lúc đó anh Thịnh quay phim chưa công bố, nên là cũng không dám chia sẻ lý do.

Điều gì từ Đức Thịnh và Thanh Thuý đã phải chấp nhận ở đối phương để đời sống hôn nhân viên mãn?

Đức Thịnh: Mình dùng chữ "chấp nhận" thì nó hơi tiêu cực, tôi nghĩ nên nói là "mình nhìn ra cái được của họ", và khi nhìn cái được đó khiến bản thân mình dễ chịu hơn. Thật ra ở Thuý có nhiều cái tốt, nhưng vì những tranh cãi khiến mình không nhận ra và cảm thấy chán nản. Chẳng hạn khi giận lên mình thấy Thuý nói chuyện làm tôi nhức đầu, hay cằn nhằn, nhưng ở Thuý, cô ấy là người rất giỏi trong quán xuyến gia đình. Ngược lại, Thuý hay nói tôi không quan tâm nhiều đến con cái, nhưng tôi cũng không phải người la cà nhậu nhẹt, không nghiện thuốc lá, không mê chơi linh ta linh tinh. Trong một mối quan hệ, nhìn vào điểm được của nhau rất quan trọng.

Thanh Thuý: Một kinh nghiệm của Thuý đó là đừng mong người ta thay đổi. Tất cả tính xấu của họ không đúng với tiêu chuẩn của mình, mình phải chấp nhận. Và Thuý không có quan điểm nhìn vào cái được của nhau mà sống giống anh Thịnh, Thuý quan niệm trong mối quan hệ cần sự san sẻ với nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người mỗi cảnh, Thuý không biết khán giả có vấn đề gì trong gia đình, nhưng phải có biến cố xảy ra thì chúng ta mới biết mặt nhau như thế nào.

Người ta hay nói Đức Thịnh phải có Thanh Thuý và ngược lại, hai người như hình mẫu gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Nhưng hỏi thật, có khi nào chính bản thân anh chị cũng sẽ rơi vào trạng thái rối bời trước biến cố đến với hôn nhân?

Đức Thịnh: Chúng tôi đã trải qua hết tất cả trạng thái trong tình cảm, hôn nhân và hiện tại đang ở giai đoạn mới, có cho mình những bài học và kinh nghiệm. Tôi cũng có lỗi lầm, và Thuý cũng có lỗi lầm, nhưng cả hai chúng tôi luôn cùng nhau nhìn nhận mọi thứ, chứ không đùn đẩy trách móc. Trong một sự việc giữa 2 người, không thể nào chỉ có 1 người có lỗi, và chúng tôi đang ở giai đoạn thấu hiểu được mọi thứ. Tôi nghĩ tình thương dành cho nhau sẽ giúp cuộc sống hôn nhân bền vững hơn. Trong cuộc sống không ai không mắc lỗi, khi có chuyện bùng lên, đó là cơ hội để mỗi người hiểu nhau hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của anh chị. Chúc bộ phim của Đức Thịnh và Thanh Thuý sẽ được khán giả đón nhận.