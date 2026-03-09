Thanh Thủy “debut” ca hát: Góp giọng vài câu nhưng mục đích tham gia khiến fan cảm phục

Trong hành trình thiện nguyện "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" do 247Express tổ chức, Thanh Thủy đã bất ngờ góp giọng trong ca khúc chủ đề của chương trình cùng Xuân Định K.Y. Điều đáng nói là cô không hát nhiều, chỉ góp vài câu ngắn ngủi, nhưng mục đích phía sau mới là thứ khiến cộng đồng mạng thực sự chú ý.

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi lần đầu thể hiện giọng hát

Đây không phải màn thử sức để lấn sân showbiz, cũng chẳng phải cú "đá sân" âm nhạc như nhiều người vẫn lo lắng mỗi khi hoa hậu cầm mic. Thanh Thủy hát đơn giản vì… các em nhỏ đang ở đó.

Không váy dạ hội, không ánh đèn sân khấu, Thanh Thủy cất tiếng hát, phía dưới là những đôi mắt trẻ thơ chăm chú lắng nghe. Giọng hát có chút run nhưng thật của lần đầu, nhưng cũng chính điều đó khiến khoảnh khắc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Bài hát Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương được sáng tác bởi Xuân Định K.Y

"Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" không phải là ca khúc được viết để leo top hay gây sốt trên các bảng xếp hạng. Bài hát ra đời từ mong muốn rất giản dị: Dùng âm nhạc để kết nối, để động viên và để mang năng lượng tích cực đến những nơi còn nhiều thiếu thốn. Có lẽ vì vậy, Thanh Thủy chỉ cần góp giọng vài câu cũng đã đủ để hoàn thiện ý nghĩa này.

Nói về việc chuẩn bị bài hát này, đại diện nhãn hàng 247Express cho biết sau hơn một năm thực hiện "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương", ê-kíp chương trình đã đi qua nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các khu vực vùng biên. Những chuyến đi ấy không chỉ là hành trình trao quà, mà còn là dịp để cả đoàn tận mắt chứng kiến những khó khăn rất thật của học sinh nơi đây: Lớp học thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt hạn chế, nhiều em phải đi bộ quãng đường dài để đến trường mỗi ngày. Chính từ những trải nghiệm đó, êkip quyết định thay vì chỉ kể lại hành trình bằng hình ảnh hay những con số, tại sao không biến câu chuyện ấy thành một bài hát? Và ca khúc "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" ra đời.

Bài hát do Xuân Định K.Y sáng tác, dựa trên những hình ảnh và cảm xúc thu thập được trong suốt các chuyến đi. Trong đó, "Nắng" được chọn làm hình ảnh trung tâm – tượng trưng cho hy vọng, sự ấm áp và những khởi đầu mới.

Điều thú vị là ca từ của bài hát không tập trung vào sự thiếu thốn hay khó khăn. Thay vào đó, toàn bộ giai điệu và lời ca đều hướng đến năng lượng tích cực, kể câu chuyện về tương lai tươi sáng hơn của các em học sinh. Một cách kể rất nhẹ nhàng, không bi lụy, cũng không nặng tính kêu gọi.

Theo ê-kíp thực hiện, mục tiêu của ca khúc là truyền tải tinh thần của "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" theo cách mềm mại hơn – thông qua cảm xúc. Và đôi khi, âm nhạc chính là cách dễ chạm đến trái tim người nghe nhất.

Với Thanh Thủy, việc góp giọng trong ca khúc "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" không phải để ghi dấu ấn cá nhân, đây là cách cô góp sức để lan toả tinh thần tốt đẹp của chương trình.

Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" – chương trình do 247Express khởi động từ năm 2024.

Khoảnh khắc Thanh Thủy hát chỉ là một điểm dừng nhỏ trong hành trình dài mang tên "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" – chương trình do 247Express khởi động từ năm 2024. Với những người tổ chức chương trình mỗi nơi dừng chân, điều đọng lại không chỉ là con số hay những thùng quà, mà là ánh mắt sáng lên và nụ cười rất thật của các em nhỏ. "Mỗi lần chứng kiến niềm vui của các em, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục hành trình này." đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) - đơn vị tổ chức chương trình "Giao Nắng Chuyển Yêu Thương" được, thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.

Xem MV Giao nắng chuyển yêu thương tại đây: https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=MdVlsZP4j5g