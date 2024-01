Thành phố miền Trung lọt top 3 điểm đến yêu thích nhất của khách Hàn: Được mệnh danh là đô thị đáng sống

Mới đây, danh sách những điểm đến yêu thích của người Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ đã được công bố trên tờ Travel Times Korea, thu hút nhiều sự quan tâm của độc giả Việt. Bởi lẽ, trong danh sách những điểm được ghé thăm nhiều nhất của du khách Hàn Quốc, có tên một thành phố Việt Nam. Cụ thể, công bố dựa trên loạt thống kê, phân tích dữ liệu từ Sky Scanner - nền tảng tìm kiếm và đặt vé máy bay quốc tế và Interpark Triple - một trang thông tin mua sắm của Hàn Quốc.

3 điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất đều là những cái tên thuộc khu vực châu Á, có khoảng cách gần và thời gian di chuyển ngắn khi xuất phát tại xứ sở kim chi. Chúng bao gồm Osaka - Nhật Bản, Bangkok - Thái Lan và Đà Nẵng - Việt Nam.

Đà Nẵng, Việt Nam lọt top 3 điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất (Ảnh Asean Urbanist)

Trong một báo cáo hồi tháng 10 năm 2023, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cũng từng cho biết, chỉ trong 9 tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đến thành phố du lịch đã đạt hơn 1,6 triệu lượt. Và top đầu thị trường khách quốc tế cũng là du khách Hàn Quốc, chiếm gần 50%.

Những con số trên chứng minh rằng, Đà Nẵng - thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam vẫn luôn là một trong những điểm đến hàng đầu hấp dẫn du khách quốc tế nói chung và du khách Hàn Quốc nói riêng. Vậy nơi này có gì mà lại thu hút đến vậy?

Đà Nẵng - thành phố đáng sống

Đà Nẵng từng được mệnh danh là thành phố đáng sống bởi nhiều yếu tố. Trong đó có thể kể tới đó là cảnh quan thiên nhiên đa dạng và phong phú, có cả vùng đồng bằng, cả biển và thậm chí là cả núi.

Đầu tiên là những bãi biển đẹp với dòng nước xanh và bờ cát trắng. Theo thông tin từ Báo Đà Nẵng, Đà Nẵng sở hữu bở biển dài khoảng 30km, được chia thành nhiều bãi biển khác nhau. Những bãi biển của Đà Nẵng cũng nhiều lần được vinh danh bởi các tổ chức hay tại các giải thưởng danh giá quốc tế.

Những bãi biển Đà Nãng từng nhiều lần được báo chí hay các chuyên trang quốc tế vinh danh (Ảnh Traveloka)

Ví dụ như bãi biển Mỹ Khê từng được tạp chí kinh tế Mỹ - Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh với bãi cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa, làn nước trong xanh ấm áp quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng bao quanh biển; tháng 2 năm ngoái, danh sách những bãi biển đẹp nhất châu Á do trang Tripadvior công bố cũng có tên đại diện biển Mỹ Khê - Đà Nẵng; hay tờ NZ Herald News của New Zealand cũng từng ca ngợi biển Đà Nẵng nằm trong top 7 bãi biển hàng đầu thế giới.

Bên cạnh biển, ở Đà Nẵng còn có vùng núi cao, được các tín đồ của du lịch khám phá, trải nghiệm yêu thích. Những cái tên về ngọn núi nổi bật ở Đà Nẵng có thể kể tới là núi Ngũ Hành Sơn, núi Thần Tài, núi Sơn Trà. Trên những ngọn núi này, hệ sinh thái, động thực vật vô cùng đa dạng, từ đó hấp dẫn du khách. Ví dụ như khi leo tới đỉnh Sơn Trà, du khách sẽ có cơ hội "gặp gỡ" những chú khỉ di chuyển hoàn toàn trong tự nhiên.

Đà Nẵng sở hữu cả những ngọn núi hùng vĩ bên cạnh bờ biển dài (Ảnh Sakos)

Những điểm đến nổi bật ở Đà Nẵng

Có chuyến du lịch đến Đà Nẵng, bên cạnh những bãi biển đẹp hay ngọn núi hùng vĩ, dưới đây là gợi ý về một số điểm đến nổi bật khác mà du khách không nên bỏ lỡ.

1. Cầu Rồng

Cầu Rồng Đà Nẵng là một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật của thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Cầu vượt qua sông Hàn với thiết kế độc đáo hình con rồng. Được khánh thành vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành điểm du lịch hút khách nhờ màn trình diễn phun lửa và phun nước vào mỗi cuối tuần.

Đặc biệt, vào buổi tối, cầu được chiếu sáng rực rỡ bởi hệ thống đèn LED với nhiều màu sắc. Năm 2014, tức chỉ 1 năm sau khi khánh thành, công trình chiếu sáng Cầu Rồng đã vinh dự đoạt giải thưởng Special Citation (Biểu dương đặc biệt), được trao bởi Hiệp hội các nhà thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp thế giới (IALD) tại Mỹ. Tiếp đó vào năm 2016, công trình cũng được Hiệp hội các Kỹ sư kỹ thuật Hoa Kỳ (ASCE) trao giải thưởng “Thành tựu xuất sắc trong kỹ thuật xây dựng".

Cầu Rồng trở thành biểu tượng nổi bật của thành phố Đà Nẵng (Ảnh Vinpearl)

Chính bởi những điều trên, hơn cả một tuyến giao thông quan trọng, cầu Rồng còn là điểm nhấn của toàn thành phố Đà Nẵng cũng như niềm tự hào của người dân nơi đây.

2. Cầu Vàng

Một điểm đến mà du khách không thể bỏ lỡ khác khi đến với Đà Nẵng chính là Cầu Vàng với hình tượng bàn tay khổng lồ nổi tiếng. Được mở cửa vào tháng 6 năm 2018, cầu nằm trong khu du lịch Bà Nà Hills, nổi bật với hình ảnh hai bàn tay khổng lồ đỡ lấy lối đi trên cao.

Cầu Vàng đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội và là nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia. Đặc biệt, cầu đã nhận được nhiều sự chú ý và giải thưởng Quốc tế, trong đó có thể kể đến là giải 'Cầu đi bộ độc đáo nhất thế giới' do tạp chí kiến trúc hàng đầu của Mỹ - ArchDaily trao tặng. Ngoài việc được ArchDaily vinh danh, cầu cũng đã giành được giải thưởng "New Global Icon" từ The Guide Awards 2018 do tạp chí du lịch The Guide bình chọn.

Hình ảnh Cầu Vàng từng gây ấn tượng với du khách và báo chí quốc tế (Ảnh Traveloka)

Sự công nhận rộng rãi từ các tổ chức và tạp chí hàng đầu thế giới đã khẳng định giá trị kiến trúc cũng như tầm quan trọng của Cầu Vàng trong việc thu hút du lịch quốc tế tại Đà Nẵng.

3. Chùa Linh Ứng

Với những du khách có sở thích tìm hiểu về văn hóa tâm linh, chùa Linh Ứng là một điểm đến phù hợp. Chùa tọa lạc tại bán đảo Sơn Trà, cũng chính là một trong những ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất thành phố.

Ngôi chùa nổi bật với tượng Phật Quan Âm cao 67m, hướng ra biển, được mệnh danh là tượng Phật cao nhất Việt Nam. Chùa Linh Ứng mang đậm nét kiến trúc đặc sắc với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ có ý nghĩa tâm linh, chùa còn là điểm ngắm cảnh đắt giá, với tầm nhìn bao quát ra biển xanh và bầu trời trong lành gần như toàn bộ thành phố. Đến với chùa Linh Ứng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng không gian tâm linh thanh tịnh mà còn có thể tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Chùa Linh Ứng nổi bật với tượng Phật Quan Âm cao 67m, hướng ra biển (Ảnh BQL Bán đảo Sơn Trà)

4. Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm

Tiếp đến là Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm. Nằm ngay phần chân của cầu Rồng, địa điểm này thuận tiện cho du khách di chuyển kết hợp với các điểm trong thành phố. Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng hiện là nơi lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập điêu khắc Chăm lớn nhất và quý giá nhất Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1915, bảo tàng này không chỉ là ngôi nhà của những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn là nơi chia sẻ câu chuyện về lịch sử và văn hóa của dân tộc Chăm. Các hiện vật trưng bày tại đây gồm các pho tượng đá, gốm và các di vật khác với phong cách nghệ thuật đặc sắc, phản ánh tinh hoa của nền văn hóa Champa cổ đại.

Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng lưu giữ nhiều cổ vật (Ảnh VinWonders)

5. Hải đăng Tiên Sa

Nếu muốn ngắm nhìn cảnh biển Đà Nẵng từ trên cao, địa điểm lý tưởng dành cho du khách chính là ngọn hải đăng Tiên Sam, nằm trên đỉnh cao nhất của núi Sơn Trà. Đây là một trong những ngọn hải đăng cổ kính và quan trọng tại Đà Nẵng.

Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, cho đến nay, hải đăng Tiên Sa đã mở cửa cho khách du lịch đến tham quan. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm được những người đam mê nhiếp ảnh yêu thích bởi vẻ đẹp hoang sơ và yên bình.

Ảnh VinWonders

6. Làng nghề nước mắm Nam Ô

Ít ai biết ở Đà Nẵng còn có một làng nghề nước mắm truyền thống với bề dày lịch sử hơn 400 năm. Đó là làng nghề nước mắm Nam Ô, thuộc địa phận quận Liên Chiểu.

Đến với làng nghề, du khách không chỉ được tìm hiểu về quy trình sản xuất, mà còn có dịp thưởng thức và mua những chai nước mắm chất lượng cao làm quà cho người thân và bạn bè.

Ảnh VinWonders

7. Chợ Cồn

Cuối cùng là chợ Cồn - một trong những khu chợ địa phương lớn và nổi tiếng nhất tại thành phố Đà Nẵng. Tới đây, bên cạnh trải nghiệm tham quan, ăn uống, du khách còn có thể tìm mua nhiều món đặc sản về làm quà với mức giá rất hợp lý.

Ảnh IViVu