Đà Nẵng nỗ lực khẳng định thương hiệu điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới

Nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá

Đà Nẵng đã có hành trình 15 năm tổ chức thành công nhiều sự kiện lễ hội đặc sắc và tầm cỡ quốc gia, quốc tế như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG5), Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race…

Đặc biệt, từ năm 2016, du lịch Đà Nẵng đã có những bước tiến vượt bậc, tạo dấu ấn khi lần đầu tiên nhận danh hiệu "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" - giải thưởng danh giá do Tổ chức Du lịch thế giới trao tặng nhằm tôn vinh những thành tựu của điểm đến tầm quốc tế.

Năm 2017, Đà Nẵng đăng cai thành công Tuần lễ Cấp cao APEC. Năm 2022, thành phố này xuất sắc vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Bangkok (Thái Lan); Macao, Hong Kong, Thượng Hải (Trung Quốc); Kuala Lumpur (Malaysia), Seoul (Hàn Quốc), Singapore… để lần thứ hai nhận giải thưởng "Điểm đến hàng đầu châu Á".

Năm 2022, Đà Nẵng đạt 4 danh hiệu, giải thưởng danh giá, trong đó có 3 danh hiệu do các tổ chức quốc tế uy tín trao tặng: "Top điểm đến được yêu thích nhất châu Á" do trang TripAdvisor công bố dựa trên sự bình chọn của du khách khắp nơi trên thế giới vào tháng 5/2022; "Top 10 thành phố du lịch tốt nhất Đông Nam Á" tại Giải thưởng du lịch Asia's Best Awards 2022 của tạp chí Travel & Leisure (New York, Mỹ) vào tháng 7/2022; "Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á" tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) vào tháng 9/2022.

Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills thu hút du khách khi đến Đà Nẵng

Trong năm 2022 và 2023, du lịch Đà Nẵng thu hút sự chú ý của khu vực và thế giới khi đăng cai thành công nhiều sự kiện tầm quốc tế như: Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á (Routes Asia) 2022, Lễ hội Khinh khí cầu 2022, Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng, Giải BRG Open Golf Championship, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Lễ hội Tận hưởng mùa hè Enjoy Danang, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng…, cùng nhiều sự kiện, cuộc thi quốc tế khác.

Cũng trong khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022, Sun World Bà Nà Hills tại Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút với 3 giải thưởng "Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới", "Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới" và "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" dành cho Cầu Vàng; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tiếp tục được vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới".

Không những thế, ngày 15/11/2023, tạp chí Condé Nast Traveller (CN Traveller) chuyên dành cho phân khúc du lịch sang trọng, cao cấp có trụ sở chính tại Anh công bố Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam đứng thứ hai trong Top 11 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2024.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, để lọt vào danh sách nói trên, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của đội ngũ biên tập CN Traveller và các chuyên gia uy tín về du lịch khi thành phố này sở hữu nhiều cây cầu độc đáo như: cầu Vàng, cầu Rồng, cầu sông Hàn và là "cây cầu" kết nối với phố cổ Hội An, cố đô Huế. Ngoài ra, những trải nghiệm mới, sự kiện, lễ hội, điều kiện về cơ sở hạ tầng của các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú cũng là một trong những lý do thuyết phục các chuyên gia du lịch trên toàn thế giới.

Khách du lịch chọn Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng để tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch.

Bà Hạnh cũng cho hay, năm 2023 được xem là năm bội thu về danh hiệu của du lịch Đà Nẵng. Ngoài những giải thưởng trên, thành phố tiếp tục được bầu chọn là "Điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất bởi du khách Việt trong hè 2023" trên trang Booking.com. "Điểm đến đứng thứ hai trong số điểm đến "du mục kỹ thuật số" (digital nomad) phát triển nhanh nhất thế giới" (theo tạp chí du lịch Outlook Traveller).

Tháng 2/2023, tờ NZ Herald News của New Zealand xếp hạng bãi biển Đà Nẵng là một trong những địa điểm lý tưởng trong kỳ nghỉ mát vào mùa hè.... Trong đó, bãi biển Mỹ Khê là nơi lý tưởng để đi dạo trên bãi cát và tham gia các môn thể thao dưới nước, bãi biển Non Nước có làn nước trong xanh phẳng lặng, bãi biển Bắc Mỹ An có dãy resort 5 sao với không gian biển dành riêng cho du khách.

Tháng 2/2023, biển Mỹ Khê được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do trang Tripadvisor công bố. Đây là một phần giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best vinh danh các điểm đến, khách sạn, nhà hàng. Kết quả này dựa trên bình chọn của độc giả và chuyên gia khắp thế giới trong 12 tháng.

Du khách vui chơi tại Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài

Tăng thêm sản phẩm du lịch mới

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho rằng, có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố, Bộ VHTTDL; sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, quận, huyện và sự nỗ lực của hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch, sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí để triển khai các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang trên đà tăng trưởng, giúp khôi phục mạnh mẽ hoạt động du lịch.

Bà Hạnh dẫn chứng: Đà Nẵng đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ cùng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, từ đó góp phần quan trọng thay đổi diện mạo du lịch của thành phố.

Đà Nẵng phát triển sản phẩm du lịch tập trung theo các nhóm: sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ trên cơ sở tài nguyên, tiềm năng, vị trí địa hình và lợi thế của thành phố; định hướng chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến đạt chuẩn "chất lượng cao" ở tất cả các loại hình sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch; ưu tiên phát triển dòng sản phẩm, dịch vụ cao cấp, hình thành trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị quốc tế.

Đến nay, Đà Nẵng đã hình thành 9 nhóm sản phẩm du lịch đang thực sự thu hút khách, bao gồm: du lịch lễ hội/sự kiện; du lịch văn hóa - lịch sử, vui chơi giải trí; du lịch biển gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; du lịch về đêm; du lịch đường thủy; du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp; du lịch MICE; du lịch Golf; du lịch cưới.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo ở mức 2,4% trong năm 2024, so với mức tăng trưởng ước tính 2,7% của năm 2023, dẫn đến du khách cắt giảm chi tiêu; khách có xu hướng chọn các điểm đến gần, gây trở ngại cho việc khôi phục mở đường bay quốc tế và khai thác các thị trường quốc tế. Thị hiếu khách của một số thị trường tiềm năng như Trung Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi; thị trường tiềm năng Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc mở đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng; thị trường Hàn Quốc, Đài Loan đang có dấu hiệu bão hòa…

"Năm 2024, ngành du lịch Đà Nẵng phải nỗ lực chuẩn bị sản phẩm du lịch bằng cách triển khai các dự án du lịch; tổ chức các sự kiện lễ hội đặc sắc quy mô lớn nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc biệt để thu hút khách", bà Hạnh khẳng định.

Vào mùa hè, các bãi biển Đà Nẵng thu hút rất đông du khách tới vui chơi, tắm biển.

Bà Phạm Tú Cầu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Trung cho rằng, sản phẩm du lịch mới chính là chìa khóa để du lịch Đà Nẵng bứt tốc. Vì thế, Sun Group luôn cố gắng kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh cao, có chất lượng vượt trội. Trong năm 2024, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tiếp tục tăng thêm sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách trong nước và quốc tế, trong đó tâm điểm là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF); tổ chức các lễ hội suốt 4 mùa, các chợ đặc sản vùng miền, không gian văn hóa Việt Nam…

Bà Cầu mong muốn chính quyền Đà Nẵng có chiến lược đầu tư cho DIFF với hệ thống cơ sở vật chất đạt chất lượng cao như một quảng trường hay sân khấu, khán đài pháo hoa quy mô lớn, góp phần nâng tầm vị thế DIFF, đưa thành phố trở thành "điểm đến pháo hoa mới của thế giới"; hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư các sản phẩm, dịch vụ mới mẻ, chất lượng nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách trong thời gian diễn ra DIFF và sau khi lễ hội kết thúc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Tổng Giám đốc Furama resort Đà Nẵng cho rằng để phát triển du lịch bền vững, cần bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng. Bên cạnh đó, tập trung phát triển sản phẩm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng), du lịch cưới để thu hút đa dạng và phong phú hơn các thị trường khách.

Sở Du lịch Đà Nẵng cũng dự kiến kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị trường, đưa ra dự báo về tình hình thị trường khách để xây dựng, triển khai các giải pháp phát triển thị trường khách, các xu hướng mới trong du lịch, làm cơ sở xúc tiến mở đường bay mới.

Đà Nẵng sẽ xúc tiến du lịch tại chỗ với chương trình kích cầu du lịch, tổ chức các lễ hội/sự kiện, triển khai chương trình thu hút khách du lịch MICE, thí điểm triển khai chương trình thu hút khách du lịch cưới. Bên cạnh đó, còn có hoạt động phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp để xúc tiến khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế trực tiếp đến thành phố biển này.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, khách do cơ sở lưu trú phục vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 7,39 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022; trong đó khách quốc tế dự kiến đạt hơn 1,98 triệu lượt, tăng hơn gấp 4,2 lần so với năm 2022; khách nội địa dự kiến đạt hơn 5,41 triệu lượt, tăng 66% so với năm 2022. Năm 2024, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu thu hút hơn 8,2 triệu lượt khách lưu trú; trong đó khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt.