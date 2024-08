Thanh niên tử vong vì đi nhổ răng khôn, lý do gây bất bình

Ngày 26 tháng 8 vừa qua, hai nha sĩ tại một phòng khám ở Osaka (Nhật Bản) đã bị cáo buộc tắc trách gây ra cái chết của một bệnh nhân. Bệnh nhân này đã bị rơi vào tình trạng thiếu oxy trong quá trình nhổ răng khi đang gây mê toàn thân vào năm 2023 và tử vong khoảng một tháng sau đó.



Nạn nhân của vụ việc này là Yuta Tomikawa, lúc đó mới 17 tuổi và đang là học sinh lớp 12. Cậu bé đã đến phòng khám để nhổ hai chiếc răng khôn nhưng không ngờ lại thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Phòng khám nha khoa tại Sakai, được vận hành bởi Hội Nha Khoa Sakai từ năm 2008, là cơ sở chuyên phục vụ cho những bệnh nhân gặp khó khăn khi điều trị tại các phòng khám nha khoa thông thường. Gia đình của Tomikawa cho biết, cậu bé có rối loạn phát triển và đã đến phòng khám để tiến hành nhổ răng dưới sự giám sát của đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp.

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh, vào khoảng 1 giờ chiều ngày 13 tháng 7, nữ bác sĩ 34 tuổi đã gây mê cho Tomikawa và đặt ống oxy qua mũi xuống khí quản. Tuy nhiên, cô bị cáo buộc không thực hiện các biện pháp cần thiết như việc đặt lại ống thở mặc dù có báo động từ thiết bị giám sát hô hấp của Tomikawa. Ngay cả khi đã nhận thức được tình trạng bất thường của bệnh nhân, giám đốc nam tuổi 55 của phòng khám, người cũng là một bác sĩ gây mê lại chậm trễ trong việc gọi dịch vụ cấp cứu.

Khi Tomikawa xuất hiện triệu chứng bất thường, bác sĩ tin rằng đó là do co thắt phế quản và đã tiêm thuốc nhưng không có cải thiện. Khoảng 2 giờ 25 phút chiều, họ mới gọi xe cứu thương khi cậu đã ngừng tim. Một nguồn tin tiết lộ rằng, mức độ bão hòa oxy trong máu của Tomikawa, thông thường sẽ là 96% hoặc cao hơn, đã giảm xuống còn khoảng 20%. Cậu bé đã không thể giành lại sự sống và qua đời vào ngày 9 tháng 8 tại bệnh viện sau khoảng một tháng. Nguyên nhân cái chết được xác định là do thiếu oxy não cục bộ.

Cảnh sát tỉnh Osaka đã kết luận rằng, dù ống oxy được đặt đúng vị trí ban đầu, nhưng sau đó đầu ống đã bị tách ra khỏi khí quản do nguyên nhân không thể xác định. Sau khi nghe ý kiến từ khoảng 40 nha sĩ, cảnh sát tin rằng nếu các biện pháp phù hợp được thực hiện, Tomikawa có thể đã được cứu.

Nguồn: Mainichi