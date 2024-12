Thanh niên đem việc học ra khịa nhầm nàng thủ khoa mê đu idol: Có ngay màn đáp trả đỉnh nóc, kịch trần

Đu idol và khoe hành trình theo đuổi niềm đam mê đó của Gen Z không phải là chuyện gì quá lạ. Song, vẫn còn nhiều người định kiến rằng "du idol là học không tốt", "sao không về nhà giúp ba mẹ là bỏ thời gian công sức ra để theo sát những ca sĩ ở đẩu ở đâu", "mê idol là không sống không thực tế"...

Cô bạn đăng tải nhiều hình/clip ghi lại quá trình đi xem hai đêm concert Anh trai say hi ở Hà Nội vào ngày 7/12 và 9/12 vừa qua. Nguồn: lapetitebeng.

Nhưng mọi người ơi, năm 2024 rồi, Gen Z vừa có thể đu idol "kịch nóc" vừa là con ngoan trò giỏi, chả sao hết!

Điển hình như mới đây, cô bạn có nickname Hơ Beng đăng tải loạt hình ảnh/clip đi concert Anh Trai Say Hi ở Hà Nội trong nhiều ngày liền, bị 1 thanh niên lạ mặt vào bình luận so sánh kém duyên: "Học mà các cháu cũng như vậy thì chắc bố mẹ mừng rớt nước mắt".

Không im lặng cho qua, Gen Z này đã nhanh chóng đăng clip “đáp trả” cực bén bằng hình ảnh bảng điểm thi THPT Quốc gia "kịch trần", cựu học sinh trường Chuyên và đang là sinh viên của ĐH top đầu tại Hà Nội. Chưa dừng lại ở đó, Gen Z này còn từng xuất hiện trên các tờ báo với tiêu đề “Thủ khoa Phú Thọ”.



Màn đánh trả "đỉnh nóc" nhất lúc này. Nguồn: lapetitebeng.

Chẳng cần câu từ “bào chữa” nào, song clip “đáp trả” của cô gái này đã thu về hơn 2 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

Thậm chí, phần “đối đáp với người có định kiến đầy mình” này đang viral sang cả các nền tảng khác như Facebook, Threads,... với những status gây sốt như: "Thanh niên khịa nhầm thủ khoa và cái kết", "Màn đáp trả antifan đỉnh nóc, kịch trần nhất lúc này".

Chẳng cần nói nào, song hình ảnh đã nói lên tất cả.

Nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho màn đáp trả nhẹ nhàng, song đúng vào trọng tâm, và có sức nặng của Gen Z này. Đông đảo netizen cho hay không nên so sánh chuyện đi xem concert với việc học hay bất cứ chuyện gì khác, bởi đây là hai phạm trù khác nhau.

“Màn đáp trả quá đỉnh”, “Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới chị ơi”, “Đừng đùa. Mình cũng quen mấy anh chị đu idol gia đình có điều kiện, học giỏi lắm đó. Với đi xem concert 1 năm chỉ có 1-2 đêm thôi mà sao bình luận như vậy được”, “Ngạo nghễ luôn chị ơi”, “Mình hai con đây cũng gửi ông bà trông cháu để đi thì các em không vướng bận gì thì đi mạnh chứ. Mê idol, toàn là những người giỏi mà”,... là những bình luận của netizen.

Trần Thanh Hiền từng là thủ khoa khối D1 của tỉnh Phú Thọ, chỉ kém thủ khoa D01 toàn quốc 0,2 điểm.Ảnh: NVCC.



Được biết, Hơ Beng có tên thật là Trần Thanh Hiền từng học lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, thủ khoa khối D1 của Phú Thọ trong kỳ thi THPT năm 2022. Theo công bố điểm thi tốt nghiệp từ Bộ GD-ĐT, Hiền đạt tổng điểm 28,5 khối D1, trong đó môn ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9.

Cô bạn học lớp chuyên Pháp, song cũng sở hữu thành tích tiếng Anh ấn tượng, đạt TOEFL ITP trình độ B2 khi còn học THPT. Ngoài ra, Thanh Hiền còn có năng khiếu chụp ảnh thiết kế,... đồng thời năng nổ tham gia các hoạt động của trường, lớp.

Hiện tại, Trần Thanh Hiền đang theo học khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, là thành viên của câu lạc bộ truyền thông của trường Youth Neu Media.

Thanh Hiền sở hữu một kênh TikTok cá nhân với gần 30 nghìn người theo dõi và 4,5 triệu lượt yêu thích. Đây là nơi mà cô bạn thường xuyên đăng tải những clip ghi lại những trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, những chuyến đi chơi, hành trình đu idol của bản thân.