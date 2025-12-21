Thanh niên bị Công an TPHCM truy nã liên quan nhóm "Chill Sài Gòn" đã xuất hiện

Liên quan thông tin "Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã", đến nay, Huỳnh Quốc Cường, 19 tuổi, quê Gia Lai đã đến Công an TPHCM đầu thú.

Bị can Huỳnh Quốc Cường.

Theo đó, biết mình đang bị truy nã và được sự vận động của gia đình, Cường đã đầu thú.

Theo điều tra, ngày 27-4, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức cũ phối hợp Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Phan Anh Triệu, Nguyễn Đức Hưng và Đỗ Huỳnh Hữu Thắng đang mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ ở đường Bưng Ông Thoàn. Qua test nhanh, Triệu dương tính với chất ma túy.

Cả nhóm cho biết còn một người tên Huỳnh Quốc Cường liên quan.

Đầu tháng 4-2025, Cường biết Triệu thường mua ma túy dạng cỏ Mỹ về cùng sử dụng với Hưng và Thắng nên bàn bạc "làm ăn".

Từ ngày 23 đến ngày 26-4, Cường và Triệu 2 lần góp tiền đặt mua cỏ Mỹ trên mạng về rồi chia nhỏ bán cho các đối tượng sử dụng thông qua các tài khoản mạng xã hội tên "Chill Sài Gòn".

Thắng và Hưng biết tin nên hỗ trợ Cường và Triệu đi giao ma túy, không nhận tiền công. Đổi lại, Thắng và Hưng được cho sử dụng ma túy miễn phí. Về phần lợi nhuận, Cường và Triệu chia đôi.

Đến ngày 3-11, Công an TP HCM quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cường bỏ trốn, Công an TPHCM quyết định truy nã Cường.