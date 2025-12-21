Điều tra người phụ nữ giả chết 5 năm để trục lợi bảo hiểm ở Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, quyết định tạm giữ Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu (trú phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá) để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, công an tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với những người có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 17/12, Công an phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị xóa khai tử.

Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cách đây 5 năm, địa phương cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ. Sau khi tiếp nhận tin báo, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quang Trung nhanh chóng xác minh ban đầu và làm rõ, Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn (phường Quang Trung). Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Đến năm 2020, Thu phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để “thay tên đổi số” và lấy tiền bảo hiểm.

Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) để lên một kịch bản giả chết rất tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thập khai: " Khi nghe nó nói, tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm... ".

Với quyết tâm của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch giả chết tinh vi được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất kịch bản, sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu và lên giường ngủ giả chết. Sau đó, bà Thập thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do đột tử.

Thu nhanh chóng được khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn.

Hành vi giả chết của Nguyễn Thị Thu nhanh chóng bị lực lượng công an điều tra, làm rõ. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Với kịch bản được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả diễn ra. Bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đàng hoàng cho người xấu số.

Ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Sau đó, bà Thập liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Số tiền này bà Thập tìm cách chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản và đầu tư “AI” (trí tuệ nhân tạo). Không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan CSĐT thu giữ thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền hơn 682 triệu đồng và thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600 triệu đồng.