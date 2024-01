"Thánh meme thế hệ mới" Mỹ Linh lại "gục ngã" trước thuật ngữ mạng mới, yêu cầu dân tình khai sáng bằng hiểu mới thôi

Sau Công diễn 5 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tiết mục mashup Diễm Xưa - Đại Minh Tinh của Mỹ Linh, Thu Phương, Uyên Linh, Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby và Lynk Lee nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng. Đặc biệt, màn diễn "so deep" của Diva Mỹ Linh được cư dân mạng lan truyền rầm rộ, trở thành "meme" hot hòn họt nhất thời điểm hiện tại.

Loạt meme "để đời của Mỹ Linh

Nhận được sự yêu mến của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, Diva Mỹ Linh cũng bắt đầu hăng hái làm quen hơn với tiếp xúc với các thuật ngữ "Gen Z" mới. Nếu như không lâu trước đó, nữ ca sĩ không khỏi hoang mang khi không biết "meme" là gì, chỉ thật sự hiểu nghĩa của nó khi được con gái Mỹ Anh giải thích thì mới đây, Diva Mỹ Linh lại không khỏi chật vật khi tiếp thu thuật ngữ "gank".

Theo đó, nữ diva thắc mắc trên mạng xã hội rằng không biết từ "gank" nghĩa là gì nên tích cực nhờ cộng đồng mạng "khai sáng". Thấy được sự bất lực của Mỹ Linh, một netizen nhiệt tình vào giải thích từ "gank" có nguồn gốc trong game, chỉ tình huống xuất hiện bất thình lình khiến đối phương bất ngờ. Đến đây, nữ diva khả năng cao vẫn chưa "hấp thụ" được ngôn ngữ mạng này nên bình luận lại: "What a ví dụ" khiến ai cũng cười xỉu.

"Gank" là gì?

Theo từ điển merriam-webster, "gank" là một động từ (tiếng lóng) có nghĩa là "to rob or defraud someone" (tạm dịch: cướp hoặc lừa gạt ai đó - PV) hay to steal or take something (tạm dịch: ăn cắp hoặc lấy cái gì - PV).

Ví dụ: I'll find the person who ganked my photo and used it on a dating app as their profile (Tạm dịch: Tôi sẽ tìm người đã lấy ảnh của tôi và sử dụng nó trên ứng dụng hẹn hò làm hồ sơ của họ - PV).

The Guardians predicted ganks and successfully evaded them while also taking a few kills on their way to give the early game lead to them (Tạm dịch: Những người bảo vệ đã dự đoán các cuộc ăn cướp và né tránh chúng thành công, đồng thời hạ gục một vài mạng trên đường để giúp họ dẫn đầu trận đấu - PV).

Cách định nghĩa từ "gank" theo từ điển merriam-webster

Từ điển dictionary.com nhận định, nguồn gốc của "gank" hiện không rõ ràng. Nó có thể là cách phát âm biến thể của từ gang(ster). Lời giải thích này rất thuyết phục vì một trong những lần xuất hiện sớm nhất của từ "gank" là từ ca khúc Dopeman năm 1987 của nhóm hip-hop huyền thoại N.W.A.

Đến năm 1990, "gank" không còn chỉ có nghĩa là "lừa đảo" mà mang ý nghĩa "ăn cắp (thứ gì đó)", đặc biệt được tìm thấy trong bài hát Ruff Rhyme (Back Again) của nghệ sĩ hip-hop King Tee năm 1990.

Ở một diễn biến khác, từ "gank" còn là một thuật ngữ thường được nhắc đến khi chơi game, đặc biệt là tựa game Liên quân. Theo đó, chúng được hiểu là một hành động cùng đồng đội áp sát đối thủ để giành được lợi thế cho cả đội. Quá trình gank thường được diễn ra vào đầu và giữa trận.

Cách phát âm từ "gank"

Phiên âm IPA của từ "gank" chính là /gangk/. Khi phát âm từ này, bạn lưu ý phải bật hơi âm ending sound /k/ thật rõ nhé.