Mỗi tập lên sóng có ngay một rổ "meme" nhưng "chị đẹp" Mỹ Linh vẫn không biết nghĩa từ này là gì

Diva Mỹ Linh là một trong những "chị đại" nhận được sự yêu mến của khán giả trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt mùa đầu tiên. Không chỉ sẵn sàng cống hiến, thử thách bản thân ở những lĩnh vực không phải sở trường của mình, nữ ca sĩ còn được coi là "danh hài ngầm", quăng miếng câu nào là khiến các "chị đẹp" cười xỉu câu đó.

Đơn cử như mới đây, khi tham gia vào tiết mục mashup Diễm Xưa - Đại Minh Tinh tại công diễn 5, bên cạnh phần nghe và phần nhìn bắt mắt, thì dân tình cũng rần rần trước loạt meme "để đời" của ca sĩ Mỹ Linh. Chỉ sau một đêm, biểu cảm hoảng loạn, "mắt chữ A, miệng chữ O" của Mỹ Linh đã được netizen "chế" với nội dung vô cùng hài hước.

Loạt meme "để đời" của Diva Mỹ Linh sau tập 13 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Dẫu vậy, Mỹ Linh chỉ biết mình đang hot trên mạng theo cách hài hước này khi Mỹ Anh - con gái của nữ diva và nhạc sĩ Anh Quân, nhắn tin thông báo: "Mẹ thành meme rồi" và phổ cập kiến thức của từ "meme" cho mẹ. Theo đó, diva Mỹ Linh lúc đầu khá hoang mang vì không biết nghĩ của từ này là gì, tiêu cực hay tiêu cực, cô chỉ phỏng đoán nó là "trò cười". Tuy nhiên, sau khi được Mỹ Anh cập nhật từ vựng "meme" có nghĩa là "funny" (vui vẻ) và mang nghĩa tích cực thì Diva Mỹ Linh mới thở phào nói "À vậy thì được".



"Meme" là gì?

Chắc hẳn là các bạn sẽ thường nghe qua thuật ngữ meme, và các bạn đã và đang sử dụng meme một cách rất là phổ biến trong hoạt động đời sống của chúng ta trong giao tiếp thông qua internet.

Theo từ điển Cambridge, "meme" nghĩa là "a cultural feature or a type of behaviour that is passed from one generation to another, without the influence of genes" (tạm dịch: một đặc điểm văn hóa hoặc một kiểu hành vi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không chịu ảnh hưởng của gen - PV ). Đây là cách định nghĩa theo lĩnh vực sinh vật học.

Ví dụ: A meme is the cultural equivalent of the unit of physical heredity, the gene. (Tạm dịch: Một meme là sự tương đương về mặt văn hóa của đơn vị di truyền vật lý, gen - PV).

Định nghĩa đầu tiên của từ "meme"

Theo theo ngôn ngữ mạng, "meme" chỉ đơn giản là một ý tưởng, hình ảnh, video... được lan truyền rất nhanh trên Internet (nghĩa gốc: an idea, image, video, etc. that is spread very quickly on the Internet).

Ví dụ: Take a look at the top ten Internet memes for this past year (Tạm dịch: Hãy xem mười meme trên Internet hàng đầu trong năm qua).

Trong trường hợp của ca sĩ Mỹ Linh, từ "meme" được sử dụng theo nghĩa thứ 2. Tổng quan hơn, meme là một hình ảnh, video kèm theo tiêu đề hoặc là những âm thanh mang tính giải trí một cách hài hước, được truyền bá một cách rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Thực chất thì meme đã có từ rất là lâu đời nhưng mãi đến khi có sự phát triển và hoạt động của các trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram, Zalo...

Một số meme của Mỹ Linh được dân tình chế lại

Hiện nay, phần lớn những meme trên MXH mang tính hài hước hoặc những hình ảnh mang tính gây sốc, thể hiện nhiều trạng thái khác nhau. Mặc dù ở trạng thái nào đi nữa thì những meme này vẫn được thể hiện dưới những hình ảnh đáng yêu, dễ thương. Do những hình ảnh này vừa thể hiện được tính vui vẻ đặc sắc trong các cuộc trò chuyện.

Cách phát âm từ "meme"

Dù phổ biến là vậy nhưng không nhiều người phát âm đúng từ này đâu nhé. Theo đó, đa phần chúng ra nghe thấy người Việt Nam phát âm là "me" "me", nhưng cách phát âm chuẩn theo từ điển Oxford phải là /miːm/. Từ phiên âm IPA của từ "meme", âm ending sound là "m", vậy nên mọi người nên để ý nhằm phát âm từ này cho thật chuẩn chỉnh nhé!

Cách phát âm đúng của từ "meme" (Nguồn Youtube: Julien Miquel)

Tổng hợp