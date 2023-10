Thanh Hằng bất ngờ để lộ 1 món đồ đặc biệt liên quan chuyện sắp cưới?

Sau 5 năm yêu kín tiếng, Thanh Hằng sẽ chính thức về chung nhà với ông xã là nhạc trưởng vào tháng 10/2023 tới. Những ngày qua, dù trên mạng liên tục xuất hiện những thông tin liên quan đến chuyện cưới xin nhưng Thanh Hằng chỉ tập trung vào công việc chứ không chia sẻ gì thêm.

Cho đến mới đây, nữ siêu mẫu có động thái đáng quan tâm. Theo đó, Thanh Hằng đã đăng tải bức ảnh chụp một mảnh vải có hoạ tiết hình hoa mẫu đơn trên nền trắng vô cùng tinh tế. Đặc biệt, tấm vải này còn có 2 chữ "Thanh Hằng" khiến netizen dự đoán cô đang chuẩn bị may một trang phục mang dấu ấn cá nhân. Nhiều người cho rằng Thanh Hằng đang úp mở chuẩn bị áo dài cưới bởi cô còn tag (gắn thẻ) tên một nhà thiết kế nổi tiếng vào bài đăng này. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán của cư dân mạng chứ chính chủ vẫn chưa hé lộ bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến đám cưới.

Cư dân mạng nghi vấn Thanh Hằng úp mở đang chuẩn bị trang phục cho đám cưới sắp tới

Cách đây ít ngày, Thanh Hằng để lộ hint sắp "theo chàng về dinh" khi đăng ảnh diện áo dài và 1 chiếc bánh kem có dòng chữ "The best day of my life" (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi). Trong khung ảnh đó, nhà Thanh Hằng cũng được trang trí hoa tươi vô cùng lung linh nên nhiều người nghi vấn có thể đó là dịp 2 bên gia đình gặp nhau để bàn tính hôn sự. Hồi giữa năm 2023, Thanh Hằng cũng khẳng định tin tưởng bạn trai và sẵn sàng cho việc kết hôn.

Cách đây ít ngày, Thanh Hằng còn khoe diện áo dài dịu dàng và 1 chiếc bánh kem có dòng chữ đầy ẩn ý chứng minh đây là dịp đặc biệt