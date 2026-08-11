Thành Chung lên tiếng bảo vệ Quang Hải: "Cầu thủ lớn luôn đối diện với chỉ trích, tôi tin cậu ấy sẽ vượt qua được"

Trung vệ Nguyễn Thành Chung nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, bảo vệ đồng đội Quang Hải giữa sóng gió dư luận.

Chiều 10/8, ĐT Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng bán kết ASEAN Championship 2026. Trả lời phỏng vấn truyền thông trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có những chia sẻ thẳng thắn về quá trình chuẩn bị của toàn đội cũng như áp lực trước cuộc đối đầu với chủ nhà Malaysia.

Khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A, ĐT Việt Nam tiến vào bán kết để chạm trán Malaysia – đội bóng nhì bảng B.

Dù sở hữu thành tích đối đầu rất tốt trước "Những chú hổ Malaya" trong nhiều năm qua, Thành Chung cho rằng đó không phải là lý do để đội tuyển lơ là. Nói về công tác chuẩn bị, anh tiết lộ bên cạnh việc từng cá nhân tự giác tìm hiểu đối thủ, Ban huấn luyện cũng tích cực mổ băng ghi hình và tổ chức các buổi họp chuyên môn nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất.

"Đến thời điểm hiện tại, mỗi người trong chúng tôi đều đã có những sự chuẩn bị nhất định về cách xử lý trong từng tình huống. Ban huấn luyện cũng sẽ mổ băng, tổ chức các cuộc họp để giúp toàn đội chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Đối với bản thân tôi, khi đội tuyển đã đặt mục tiêu cao nhất thì đối thủ nào cũng như nhau. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch", Thành Chung nhấn mạnh.

Thành Chung trong buổi tập của tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Trung vệ sinh năm 1997 cũng cho rằng bóng đá là môn thể thao tập thể và chứa đựng nhiều bất ngờ, nên sự tập trung là chìa khóa then chốt: "Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì 100%. Điều quan trọng là toàn đội luôn duy trì tinh thần và sự tập trung cao nhất để hướng tới những mục tiêu đã đặt ra".

Bên cạnh khía cạnh chuyên môn, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC cũng dành những lời động viên chân thành tới người đồng đội Nguyễn Quang Hải trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận thời gian qua sau màn trình diễn chưa để lại nhiều dấu ấn ở vòng bảng.

"Quang Hải là cầu thủ mà bản thân chúng tôi cũng như Ban huấn luyện luôn ghi nhận. Trong một tập thể lớn, sẽ có những cầu thủ không tránh khỏi bị chỉ trích, nhưng đó cũng là điều thường xảy ra với những cầu thủ lớn. Tôi tin Quang Hải cũng như bất kỳ cầu thủ nào sẽ vượt qua được. Những lời tiêu cực đó gần như không ảnh hưởng đến chúng tôi".

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mật độ tập luyện hàng ngày tại Hà Nội trước khi chính thức lên đường sang Malaysia vào ngày 13/8. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận bán kết lượt đi.

Khi được hỏi về sức ép từ các khán đài rực lửa của Malaysia ở trận bán kết lượt đi, trung vệ ĐT Việt Nam tỏ ra rất bản lĩnh. Anh khẳng định toàn đội đã tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn và hoàn toàn sẵn sàng tâm lý để vượt qua thử thách này.

"Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận đấu và cũng đối diện với nhiều dạng áp lực khác nhau. Mỗi người sẽ có cách chuẩn bị riêng, nhưng toàn đội sẽ tự trang bị cho mình những gì cần thiết để bước vào trận đấu với sự tập trung cao nhất".