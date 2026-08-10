Bóc giá chiếc áo "vía lành" giúp tuyển Việt Nam bất bại của HLV Kim Sang-sik: Thương hiệu Nhật Bản, đã cháy hàng

Chiếc áo đen "phong thủy" cháy hàng của HLV Kim Sang-sik.

Dù mang thiết kế tối giản, chiếc áo polo màu đen quen thuộc của HLV Kim Sang-sik không chỉ thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang tinh tế mà còn được coi là "bùa may mắn" đồng hành cùng bóng đá Việt Nam qua hàng loạt chiến tích lớn.

Nếu là một tín đồ thời trang hoặc thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra chiếc áo polo màu đen được HLV Kim Sang-sik đặc biệt ưa chuộng. Điểm nhấn nổi bật nhất trên trang phục này là biểu tượng trái tim đỏ có đôi mắt được thêu tỉ mỉ ở phía ngực trái. Đây chính là logo đặc trưng của Comme des Garçons PLAY (CDG PLAY) – dòng thời trang đến từ Nhật Bản, vốn nổi tiếng nhờ phong cách tối giản nhưng vô cùng độc đáo.

Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm áo phông và áo polo thuộc dòng CDG PLAY hiện được phân phối với mức giá dao động từ 3,5 đến 3,9 triệu đồng mỗi chiếc (trong đó thiết kế polo có cổ thường có giá nhỉnh hơn dòng T-shirt cotton). Thuộc phân khúc thời trang cao cấp, mức giá này phản ảnh đúng vị thế lâu đời của thương hiệu. Đáng chú ý, sau những lần xuất hiện liên tục cùng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc trên đường biên, mẫu áo polo này đã nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng".

HLV Kim Sang-sik mặc chiếc áo màu đen quen thuộc (Ảnh: Như Hoàn)

Mỗi lần HLV Kim Sang-sik mặc áo màu đen tuyển Việt Nam đều chiến thắng (Ảnh: Như Hoàn)

Tuy nhiên, đối với HLV Kim Sang-sik và cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, giá trị của chiếc áo đã vượt xa con số vài triệu đồng ghi trên nhãn mác. Trải qua hành trình hơn 2 năm gắn bó với các cấp độ đội tuyển từ ngôi vương ASEAN Cup 2024, tấm HCV SEA Games 33 cho đến chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 hình ảnh nhà cầm quân sinh năm 1976 điềm tĩnh chỉ đạo trong chiếc áo đen đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Mối duyên giữa chiếc áo và yếu tố "phong thủy" càng thêm phần thú vị từ một kỷ niệm trên sân cỏ. Trong lần hiếm hoi HLV Kim Sang-sik quyết định đổi sang trang phục sắc trắng, đội tuyển Việt Nam lại nhận kết quả hòa đầy tiếc nuối trước Singapore. Sau trận đấu đó, vị HLV người Hàn Quốc đã hài hước chia sẻ rằng ông sẽ "vứt hết áo trắng trong tủ" để trung thành với sắc đen may mắn.

Từ một món đồ thời trang cao cấp đơn thuần, chiếc áo polo đen giờ đây đã trở thành "biểu tượng chiến thắng" độc đáo, ghi dấu ấn sâu đậm trong hành trình chinh phục các đỉnh cao của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.