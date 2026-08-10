Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2026: Giải chạy biểu tượng quốc gia, khẳng định tầm vóc khu vực

Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức công bố khởi động Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5.

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 4/10/2026 với thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", dự kiến thu hút 14.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Kết nối tinh thần thể thao hiện đại tiêu chuẩn quốc tế với những giá trị văn hóa, lịch sử ngàn năm văn hiến của Hà Nội, sau 4 năm tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã khẳng định vị thế của một giải chạy biểu tượng của Hà Nội, đồng thời góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Công ty TNHH MTV Sự kiện Sunrise Việt Nam (SEV) là đơn vị vận hành giải chạy.

Kế thừa hành trình gần 10 năm đồng hành cùng phong trào thể thao cộng đồng của Techcombank tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đánh dấu mùa thứ 5 với hành trình gắn kết thể thao cùng văn hóa di sản. Khởi đầu với 7.000 vận động viên tham gia vào năm 2022, giải đấu liên tục mở rộng quy mô, đạt hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ vào năm 2025. Sự tăng trưởng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu đối với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của giải chạy như một điểm kết nối giữa thể thao, văn hóa và du lịch. Trên cung đường chạy qua những địa danh mang tính biểu tượng của Hà Nội, mỗi mùa giải không chỉ tạo nên những trải nghiệm thể thao đáng nhớ mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô và kết nối Hà Nội với cộng đồng quốc tế.

Dự kiến 14.000 vận động viên trong nước và quốc tế sẽ sải bước trên cung đường di sản Hà Nội tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5. Ảnh Techcombank

Cùng với sự gia tăng về số lượng vận động viên, tác động kinh tế của giải đấu cũng ngày càng rõ nét đối với kinh tế - xã hội của Thủ đô. Theo báo cáo tác động kinh tế năm 2025 từ Ban tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã đóng góp 13,7 triệu USD cho nền kinh tế Hà Nội, tăng trưởng gấp đôi so với năm đầu tiên tổ chức. Kết quả này cho thấy, marathon không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng mà đang trở thành một phần của hệ sinh thái du lịch thể thao, tạo ra dòng chảy dịch vụ và tiêu dùng, từ lưu trú, ẩm thực, di chuyển đến các trải nghiệm tại điểm đến. Xa hơn, sự phát triển của giải chạy đang góp phần hình thành một lối sống năng động, khuyến khích người dân chủ động rèn luyện thể chất, đưa thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh Việt Nam xác định văn hóa, con người và sức khỏe là những nền tảng quan trọng của phát triển bền vững, Bộ Chính trị cũng vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển Văn hóa Việt Nam, thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Sự cộng hưởng giữa thể thao, văn hóa và kinh tế mở ra một hướng tiếp cận mới cho các sự kiện quy mô lớn. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là một trong những mô hình cho thấy, thể thao có thế tạo ra giá trị vượt ra ngoài đường chạy, đóng góp đồng thời cho sức khỏe cộng đồng, quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, cho biết: "Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã và đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phong trào chạy bộ tại Hà Nội. Sau bốn mùa giải, sự kiện không chỉ thu hút hàng chục ngàn người tham gia rèn luyện thể chất mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, thúc đẩy du lịch thể thao và tạo ra những giá trị kinh tế - xã hội thiết thực. Đây cũng là những yếu tố làm nên dấu ấn riêng của giải chạy trong hệ sinh thái thể thao cộng đồng của Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng Mùa giải thứ 5 sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đó, truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người lựa chọn chạy bộ như một lối sống tích cực, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái thể thao cộng đồng tại Hà Nội."

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank:Từ đường chạy di sản đến bước tiến vượt trội. Ảnh Techcombank

Kiên định với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, sáng tạo vào công tác tổ chức, nâng chuẩn chất lượng giải chạy. Với vai trò nhà tài trợ chiến lược, Techcombank tập trung nâng tầm trải nghiệm của vận động viên, đồng thời đưa những tiêu chuẩn quốc tế vào một giải chạy mang đậm bản sắc Hà Nội.

Mùa giải thứ 5 đánh dấu bước đột phá, khi Techcombank đưa adidas - thương hiệu thể thao toàn cầu - trở thành nhà cung cấp trang phục thi đấu chính thức, khẳng định uy tín và tầm vóc quốc tế của giải. Theo đó, các vận động viên sẽ được khoác lên mình trang phục thi đấu đạt chuẩn toàn cầu, tương đương với trải nghiệm của các runner tại những giải marathon danh tiếng thế giới như Boston hay Berlin ngay giữa lòng Hà Nội. Sự kết hợp giữa chuẩn mực thể thao chuyên nghiệp và không gian di sản đặc trưng của Hà Nội tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng cho giải: một đường chạy đẳng cấp quốc tế, được kiến tạo từ chính những giá trị văn hóa và di sản ngàn năm văn hiến.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, chia sẻ: "Tại Techcombank, chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng bền vững của một quốc gia không chỉ đo bằng những chỉ số kinh tế, mà còn được kiến tạo từ nền tảng sức khỏe và chiều sâu văn hóa của mỗi người dân. Tinh thần của Mùa thứ 5 - "Một bước chạy. Triệu bước tiến" - thể hiện khát vọng vượt trội và tinh thần không ngừng tiến về phía trước của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. "Mỗi bước chạy" là biểu tượng cho sự kiên định, kỷ luật và ý chí bứt phá giới hạn của mỗi cá nhân. Khi hàng vạn bước chạy cùng hòa nhịp trên những cung đường di sản của Thủ đô, năng lượng của thể thao và văn hóa có thể tạo nên sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa tinh thần tự cường và khát vọng phát triển. Là giải chạy biểu tượng chính thức của Hà Nội, chúng tôi kỳ vọng giải Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank sẽ tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái du lịch thể thao của Thủ đô, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống tích cực tới cộng đồng."

Không chỉ tạo ra những giá trị về thể thao và kinh tế, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục định vị vị thế của Techcombank - Doanh nghiệp Quốc gia luôn hành động vì cộng đồng. Sau 4 mùa giải, Techcombank đã đóng góp và tài trợ hơn 14 tỷ đồng thông qua các hoạt động đồng hành cùng các Liên đoàn điền kinh, bóng rổ, quần vợt và nhiều chương trình thể thao, an sinh xã hội khác, góp phần phát triển thể thao nước nhà và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với mỗi kilomet được hoàn thành trên đường chạy trực tuyến hoặc trực tiếp, Techcombank sẽ quy đổi tương đương 10.000 đồng để đóng góp vào Quỹ từ thiện "Chạm Yêu Thương". Ảnh Techcombank

Bước sang mùa thứ 5, trong khuôn khổ của giải chạy, Techcombank tiếp tục khuyến khích cộng đồng tham gia giải chạy trực tuyến "Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt Nam", diễn ra từ ngày 08/08 đến ngày 30/09/2026. Với mỗi kilomet được hoàn thành trên đường chạy trực tuyến hoặc trực tiếp, Techcombank sẽ quy đổi tương đương 10.000 đồng để đóng góp vào Quỹ từ thiện "Chạm Yêu Thương". Mục tiêu của chương trình là tích lũy 500.000 km, tương đương 5 tỷ đồng (Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi cộng đồng hoàn thành đủ 500.000 km)., nguồn quỹ này sẽ được Quỹ từ thiện "Chạm Yêu Thương" sử dụng để hỗ trợ chi phí y tế, cải thiện dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, góp phần trao niềm vui, gieo hi vọng và cơ hội tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai của Việt Nam.

Thông qua chương trình, mỗi kilomet không chỉ được đo bằng khoảng cách trên đường chạy mà còn được chuyển hóa thành một đóng góp cụ thể cho cộng đồng: "Mỗi bước tiến" của người chạy hôm nay có thể trở thành cơ hội tốt hơn cho một em nhỏ ngày mai.

Tinh thần vì cộng đồng cũng được mở rộng trong toàn hệ sinh thái của Techcombank. Cách tiếp cận này không chỉ mang đến các giải pháp tài chính toàn diện, mà còn thể hiện một chiến lược chia sẻ trách nhiệm xã hội đồng bộ. Trong mùa giải năm nay, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (Techcom Life) - thành viên thuộc Techcombank Group, đồng hành tổ chức giải chạy thiếu nhi KIDS RUN vào ngày 03/10/2026, dành cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi qua các cự ly 1,5 km và 3 km. Việc dành một sân chơi riêng cho các vận động viên nhí thể hiện định hướng đưa thể thao đến gần hơn với thế hệ trẻ, hình thành thói quen vận động từ sớm và nuôi dưỡng một lối sống năng động. Qua đó, tinh thần thể thao được lan tỏa từ một giải chạy đến rộng hơn trong cộng đồng, với sự đồng hành của nhiều thành viên trong hệ sinh thái Techcombank.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc SEV, chia sẻ: "Bước sang Mùa giải thứ 5, Ban tổ chức tiếp tục cam kết không ngừng nâng cao chất lượng giải đấu theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho vận động viên. Chúng tôi định hướng Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank trở thành một giải chạy trọng điểm trong hệ sinh thái chạy bộ Việt Nam, góp phần mở rộng cộng đồng và truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người lựa chọn lối sống năng động. Đây cũng là cách Sunrise Events Vietnam hiện thực hóa tầm nhìn truyền cảm hứng để 100 triệu người Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng thông qua thể thao và lối sống lành mạnh. Từ nền tảng đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao vị thế của thể thao cộng đồng Việt Nam trên trường quốc tế."

Với mùa giải thứ 5, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục mở rộng giá trị từ một cuộc đua thể thao thành một nền tảng kết nối, phát triển ngành kinh tế thể thao du lịch của Hà Nội. Trên những cung đường di sản Thủ đô, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn của cá nhân, mà còn góp phần tạo nên những chuyển động tích cực cho cộng đồng và thành phố.

Cổng đăng ký tham gia giải chạy trực tuyến Bước chạy vì tương lại trẻ em Việt khởi động từ ngày 8/8/2026 -30/9/2026. Link đăng ký: www.techcombankvirtualrun.com

Link đăng ký Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5: The 5th Edition of the Techcombank Hanoi International Marathon | njuko.com

THÔNG TIN SỰ KIỆN Ngày 08/08/2026: Khởi động Giải chạy trực tuyến Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt, tích lũy số km đóng góp cho Quỹ từ thiện "Chạm yêu thương". Ngày 02/10/2026: Họp báo công bố chính thức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5. Ngày 03/10/2026: Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN đồng hành bởi Techcom Life. Ngày 04/10/2026: Ngày thi đấu chính thức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5.

Thông tin chung:

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là sự kiện thể thao biểu tượng của Thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Techcombank cùng Sunrise Events Vietnam phối hợp tổ chức từ năm 2022 đến nay. Bước sang mùa thứ 5, giải chạy được định vị là thương hiệu mang tầm vóc quốc gia, kết nối cung đường di sản đi qua các địa danh lịch sử của Hà Nội nhằm thúc đẩy lối sống chủ động, kích cầu kinh tế thể thao và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

Về Techcombank:

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) là một Doanh nghiệp Quốc gia tiêu biểu, đồng thời cũng là một trong những định chế tài chính có quy mô, giá trị và mức độ ảnh hưởng hàng đầu Việt Nam. Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank đang tiên phong kiến tạo tương lai của ngành tài chính – ngân hàng, từng bước khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á và vươn tầm quốc tế. Với chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng tới hơn 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam. Techcombank đồng thời xác lập thành tích nổi bật với "hat-trick" danh hiệu "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" trong 3 năm liên tiếp từ các tổ chức quốc tế uy tín như Global Finance, FinanceAsia và Euromoney.